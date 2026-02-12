紀伊カンナ先生『春風のエトランゼ』コラボカフェ -みおしゅん on the trip!- マンガ展にて開催決定！ 池袋から大阪へ巡回！
株式会社TORICO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安藤拓郎）は『春風のエトランゼ』コラボカフェ -みおしゅん on the trip!-を2026年2月13日(金)～3月1日(日)まで同社が運営する東京・池袋の「マンガ展 池袋」にて、2026年3月6日(金)～3月22日(日)の期間、大阪・谷町の「マンガ展 大阪」にて開催いたします。
❁┈春風にのって、はずむ足どりの二人旅┈┈❁
紀伊カンナ先生〈エトランゼシリーズ〉のコラボカフェがマンガ展に帰ってきました！
今回のテーマは『旅』。
新しい発見やトラブルも二人ならなんのその。元気いっぱいの描き下ろしイラストがもりだくさんです！！
会場ではオリジナルグッズやコラボメニューはもちろん、テーマにちなんだ仕掛けも…？
春に向かう季節、みおしゅんがきっとあなたの背中を押してくれます。
ぜひ遊びにきてくださいね！
イベント詳細はこちら(https://www.manga10.com/event/3678)！
開催スケジュール
マンガ展 池袋
2026年2月13日(金)～3月1日(日)
OPEN 12:00 / CLOSE 19:00
※2月28日(土)はリアルサイン会の為、サイン会当選者のみ入場可能となります。
マンガ展 大阪
2026年3月6日(金)～3月22日(日)
OPEN 12:00 / CLOSE 19:00
入場
▼マンガ展池袋・大阪会場共通
入場料：550円(税込)
※全日程事前入場予約制
※未就学児は入場無料です。
※入場料は予約いただいた段階で決済手続きを行って頂く前払い制となります。
詳しくはイベントページ(https://www.manga10.com/event/3678)【全日程事前入場予約】欄をご確認下さい。
<全日程入場予約制>
１.12:00-13:20 ２.13:30-14:50 ３.16:10-17:30 ４.17:40-19:00
※ラストオーダー 各回終了20分前
※各入場時間枠、上限に達し次第受付終了
※入場可能時間は各時間帯ブロック(各80分)での完全入替制
会場限定企画「みおしゅん18きっぷ ミニスタンプラリー」
来場特典「みおしゅん18きっぷ」でちいさな旅を楽しもう！
会場をぐるっと巡って、ぜひ日付記念印をGETしてくださいね。
会場でのご利用内容＆フォトスポットでスタンプ4つ＋日付入り記念印で、思い出の一枚を。
展示
◎描き下ろしスタンディ
◎複製原画
◎4面サイネージ
etc...
特典付きコラボメニュー
販売商品＜書籍＞
「海辺のエトランゼ」
「春風のエトランゼ」(1)～(6)
etc...
＜イベントオリジナルグッズ＞
▼web販売のご案内
イベントオリジナルグッズは下記スケジュールにてweb通販の予約受付を実施いたします。
販売期間：2026年1月16日(金)18:00～3月22日(日)23:59
発送予定：2026年5月中旬ごろ予定
※発送時期は状況により前後する可能性もございます。
※販売期間中であっても完売により販売を早期終了する可能性もございます。
SPECIAL EVENT紀伊カンナ先生 リアルサイン会 at マンガ展 池袋
【開催スケジュール】
2026年2月28日(土)
【1部】OPEN 11:50 / START 12:00～CLOSE 13:20
【2部】OPEN 13:30 / START 13:40～CLOSE 15:00
【3部】OPEN 15:50 / START 16:00～CLOSE 17:20
【4部】OPEN 17:30 / START 17:40～CLOSE 19:00
※抽選は終了しております。
概要
紀伊カンナ『春風のエトランゼ』コラボカフェ -みおしゅん on the trip!-
【主催】株式会社TORICO(https://www.torico-corp.com/)
【協力】祥伝社(https://www.shodensha.co.jp/)／シュークリーム(https://shu-cream.com/)
【お問い合わせ】https://www.manga10.com/contact
【リアルタイム情報】X マンガ展／TORICO @manga10_torico(https://x.com/manga10_torico)
https://www.manga10.com/event/3678