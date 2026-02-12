MASTとオリーヴが介護・福祉業界の「離職予防・定着」をテーマに経営者向け無料オンラインセミナーを開催！『日本人も外国人も辞めない職場のつくり方｜90日でやることを大公開！』

株式会社MAST

株式会社MAST(本社:東京都新宿区、代表取締役:岩見俊哉、https://mast-1.com/、以下「MAST」)と株式会社オリーヴ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:鳥居 賢一、https://oreveoreve.net/、以下「オリーヴ」)は、2026年2月18日（水）14:00～15:30に無料オンラインセミナーを開催いたします。本セミナーでは、採用後の早期離職や、外国人材の受け入れ・戦力化に課題を抱える介護・福祉現場に向けて、「日本人×外国人」双方の定着を同時に進める実践アプローチを、現場目線でわかりやすく解説します。

■開催背景

介護・福祉業界では、人材不足が慢性化するなかで、採用活動を強化しても「定着しない」ことで、現場負荷の増加や離職による採用・教育コストの負担が経営の圧迫が起こりやすい状況です。

さらに近年は、日本人スタッフの定着に加え、外国人スタッフの受け入れ初期設計から戦力化、定着までを含めた“運用設計”が経営課題になっています。

そこで本セミナーでは、

日本人スタッフの定着支援に強みを持つ株式会社MAST

外国人スタッフの定着支援に強みを持つ株式会社オリーヴ

の2社代表が登壇し、介護・福祉経営における定着改善の打ち手を整理します。

■申込方法

Peatixの対象イベントページよりお申し込みください。

https://peatix.com/event/4808797/view(https://peatix.com/event/4808797/view)

■セミナーで得られること（予定）

・離職が起きる構造の見える化と、打ち手の優先順位

・日本人スタッフの定着に効く「仕組み化」の要点

・外国人スタッフの受け入れ～現場定着でつまずきやすいポイントと対策

・明日から使える定着チェック観点（育成・コミュニケーション・運用）

※内容は一部変更となる可能性があります。

■こんな方におすすめ

・介護・福祉事業の経営者／施設長／事務長／人事責任者

・採用はできるが定着に課題があり、人手不足が常態化している組織

・外国人採用を開始・検討しているが、戦力化や定着に不安がある組織

・「現場任せ」ではなく、経営として定着を仕組みにしたい企業

■登壇者（予定）

岩見 俊哉（株式会社MAST 代表）

人材定着・離職予防の支援に従事。診断・運用・育成を組み合わせた実装型支援を強みとし、介護・福祉分野を中心に組織開発・人材育成・定着支援を実施。

鳥居 賢一（株式会社オリーヴ 代表）

外国人材の受け入れから現場定着まで、運用面の設計と実行支援に強み。外国人材活用に関する実務知見をもとに、企業の現場定着を支援。

■開催概要

イベント名：

【介護・福祉経営者向け】日本人も外国人も辞めない職場のつくり方｜90日でやることを大公開！

～外国人材も日本人も定着する「受け入れ体制づくり」（採用～戦力化まで）

開催日時：2026年2月18日（水）14:00～15:30

開催形式：オンライン

参加方法：Peatixイベントページより申込（申込後に参加URL案内）

対象：介護・福祉事業の経営層・管理者・人事責任者

■セミナー共催先 企業概要

商号 株式会社オリーヴ

本店 神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル3F

代表者 代表取締役 鳥居 賢一

事業内容

・外国人人財紹介

・定着支援サービス（特定技能、技能実習、インターンシップ、高度人財）

・外国人特定技能支援費の削減サポート

コーポレートサイト：https://www.oreveoreve.com/

お問い合わせ先：info@oreveoreve.com

■株式会社オリーヴについて

日本企業を元気にし、外国人人財をはじめ、人々の夢と幸せを実現することをミッションとしています。 外国人材の採用から現場定着までを一貫して支援する人財支援会社です。特定技能・技能実習・高度人財・インターンを通じ、採用後に「辞めない仕組みづくり」を重視。制度論ではなく、現場運用に落とし込む実践的支援を強みとしています。

■ 株式会社MASTについて

株式会社MASTは、１.「人で苦しむ組織をなくす」２.「人と組織の無限の可能性と拡がりを支援する」３.「2035年のエッセンシャルワーカーの働き方の常識を変える」をモットーに、人材定着と育成、採用支援に特化した企業です。年間280件以上の案件を持ち、組織定着度診断ツール「Teichaku Marker(https://teichaku-marker.jp/)」や次世代リーダー育成から階層別の育成まで、事業運営のスペシャリストが現場をバックアップ。医療・介護・福祉事業等に強みを持ち、人材育成研修やコンサルティング、開業支援まで幅広くサポートします。

■ 会社概要

商号 株式会社MAST

本社 東京都新宿区西新宿3丁目2-9 新宿ワシントンビル本館2階 THE HUB新宿ワシントン

代表者 代表取締役 岩見俊哉

事業内容 医療・介護・福祉業界を中心とした組織診断による離職予防（Teichaku Markerの開発・運営）、採用支援（RPO）事業、組織開発・教育研修事業

コーポレートサイト：https://mast-1.com/

お問い合わせ先：info@mast-1.com

株式会社MASTのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/56188