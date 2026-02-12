国内最大級の成長産業カンファレンス「GRIC2026」を11月4日～6日に開催決定！最終日は渋谷にてオフライン開催
成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：志水 雄一郎・代表取締役 COO：恒田 有希子 以下、フォースタートアップス）は、国内最大級の成長産業カンファレンス「GRIC2026」を11月4日（水）～6日（金）に開催することを決定いたしました。
GRICとは
国内最大級の成長産業カンファレンス～日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ～
GRIC（GROWTH INDUSTRY CONFERENCE）は、国内外のスタートアップ、事業会社、投資家など、志を持った挑戦者たちが集うハイブリッド型カンファレンスです。成長産業における「決断」と「前進」を後押しするきっかけを作り、スタートアップエコシステムをさらなる高みへと引き上げることを目指します。
【GRIC2026開催概要】
・イベント名：GRIC2026
・日時：11月4日（水）オンライン配信 10:00-18:00※予定
11月5日（木）オンライン配信 10:00-18:00※予定
11月6日（金）渋谷ヒカリエ ヒカリエホール＆一部オンライン配信 10:00-19:00※予定
※上記内容は予告なく変更する場合がございます。
・会場：ハイブリッド開催（オンライン：EventHub、オフライン：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール(https://space.hikarie.jp/hall/access/)）
・参加費：無料
「GRIC2026」公式サイト(https://gric.forstartups.com/)
スポンサー募集について
スタートアップ・エコシステムの活性化を共に推進するスポンサー企業様の募集を開始いたしました。詳細な資料や協賛プランをご希望の担当者様は、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
スポンサー募集 :
https://gric.webflow.io/sponsor/sponsor-contact
GRIC2025実績
GRIC2025は、参加登録数が過去最多の12,402件（前回比113%）と過去最高の規模を更新しました。海外来場者も100名を超え、世界46の国・地域から起業家や投資家、VCなどが交わる場へと進化しています。
また、「GRIC PITCH」では海外イベントへの参加や国際的な投資家・起業家との交流など、グローバルに挑戦するための貴重な機会を提供する「GO GLOBAL PRIZE」を選出。国外のエコシステム関係者から高い注目を集めました。昨年度の熱狂の様子や、受賞企業の詳細については、以下の開催レポートよりご確認いただけます。
GRIC2025開催レポート :
https://gric.forstartups.com/news/thanks2025
過去開催の様子：GRIC2025（*一部抜粋）
【フォースタートアップス株式会社 概要】
社名：フォースタートアップス株式会社
代表者：代表取締役 CEO 志水 雄一郎・代表取締役 COO 恒田 有希子
設立：2016年9月1日
事業内容：成長産業支援事業
証券コード：7089（東証グロース市場上場）
所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 31F
https://forstartups.com/
フォースタートアップスは、スタートアップ企業向け人材支援を中核に、データベース運営・コミュニティ形成・資金支援・出口支援などの「成長産業支援プラットフォーム」を構築し、スタートアップや挑戦者を支える各種サービスを提供しています。
採用情報については、 当社の採用ページをご確認ください
https://www.forstartups.com/careers