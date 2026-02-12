【NMNサプリ P3】俳優・櫻井淳子が体現する“美の真髄”。ヒカル監修サプリ「P3」で次世代のエイジングケアを

株式会社LADDER

俳優・櫻井淳子が魅せる「積み重ねの先にある、新しい自分」

ドラマや映画、舞台で長年第一線を走り続ける俳優・櫻井淳子が、2026年2月1日（日）より、次世代型インナーケアサプリメント「P3」のビジュアルを飾ります。

徹底した自己管理が求められる俳優という職業の第一線で輝き続ける彼女の凛とした佇まいは、 「まさに「P3」が目指す「内側からの美」を象徴しています。

素敵に年齢を重ねていくことの喜びを、その圧倒的な存在感で表現しています。

“これ1つで”完結。美容・健康・エイジングケア（※1）を凝縮

「P3」は、話題のエイジングケア成分「NMN（ニコチンアミド・モノヌクレオチド）」を筆頭に、厳選された54種類の成分を配合。（※1）

こ多忙な日々を送る現代人のライフスタイルに寄り添い、 1日1包（※2）でトータルサポートを実現した次世代サプリメントです。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと（※2 ）目安

櫻井淳子 (53) プロフィール

生年月日： 1973.１.５

出身地： 埼玉県

血液型： A

1991年にデビュー後、ドラマ『ショムニ』シリーズをはじめ、数々のヒット作に出演。

その確かな演技力と、変わらぬ透明感あふれる美貌で、幅広い世代から支持を集める実力派俳優。2025年現在も、映像作品から舞台まで幅広く活動を続けている。

■ 「P3」とは？

話題のNMN配合、“これ1つで”美容・健康・エイジングケア（※1）をサポートP3は、話題のエイジングケア（※1）成分「NMN（ニコチンアミド・モノヌクレオチド）」をはじめ、健康と美容をサポートする54種類の成分を1日1包（※2）に凝縮した、次世代型インナーケアサプリメントです。

忙しい現代人でも毎日手軽に続けられるよう、飲みやすさ・成分配合・品質管理のすべてにこだわり抜いて開発されました。

高純度（99.9%）（※3）のNMNを300mg（※4）配合しながら、国内のGMP認定工場で製造されているため、安心してご利用いただけます。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと（※2 ）目安 （※3）原材料として（※4）1包あたり

■ 「P3」って何が凄いの？

・P3は、独自成分「LDR-DHA・EPAプレミア」とNMNなど複数の成分で、エイジングケア（※1）に関する配合特許（※2）を現在出願中。

DHA・EPAは青魚に多く含まれる必須脂肪酸で、積極的に摂りたい成分です。

この2種を掛け合わせて作った独自処方で、今後も皆様の健康をサポートいたします。

（※1）年齢に応じた栄養補給のこと（※2 ）特許出願番号/特許2025-052945

■ 「P3」の新成分とは？

新成分「5-ALA」を2025年8月上旬に追加をし、53種類から54種類へ進化いたしました。

「5-ALA」とは、5-アミノレブリン酸（アミノ酸粉末）のことで、動植物の体内に存在するアミノ酸の1種です。

納豆やチーズに含まれており、日々の健康を維持する成分です。

「5-ALA」はNMNとコエンザイムQ10と似ている性質をたくさん持っているため、親和性が非常に高いのです。

NMNやコエンザイムQ10と同じく、5-ALAも歳を重ねると体内から減少していくため、自ら補給が必要です。

ですが、食事からも補えるのですがその量はごくわずか。3成分ともサプリメントでの摂取が1番効率が良いとされています。

【バレンタインキャンペーン開催中】

P3公式サイトからご購入いただいたお客様の中から、抽選で100名様にAmazonギフトカードが当たるビッグチャンス開催中！

今回はより多くの方にチャンスを広げ、「1万円分のアマギフ」を総勢100名様にプレゼントいたします。

内容：

Amazonギフトカード 10,000円分 × 100名様

※当選者様へ、ご注文時のメールアドレス宛に通知をさせていただきます。

【株式会社LADDERについて】

YouTuberヒカルがプロデュース「P3」や朝倉未来のアパレル「HTF」、てんちむの電子シーシャ「CHILLERS」などプロデューサーとなるインフルエンサーの夢や想いをプロダクトにしたブランドを多数リリースしています。



P2C事業のプロフェッショナルとして業界を牽引し、インフルエンサーがブランドプロデューサーとして国内外問わず活躍できる機会を提供します。

また、独自性を追求したブランドを創り沢山のお客様に愛用していただけるよう努力を続けます。



プロデューサーとなるインフルエンサーが本当に届けたい想いを、私たちが可能な限り具現化し、適正な価格で1人でも多くのお客様にお届けし、1人でも多くのお客様に「感動」していただきたいと思っています。

会社名：株式会社LADDER

住所：東京都港区虎ノ門４丁目１－１ 神谷町トラストタワー 23F

事業内容：P2C事業、マーケティング事業

