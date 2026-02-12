「TVアニメ『デッドアカウント』アニメイトフェア」が開催決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する株式会社アルマビアンカは「TVアニメ『デッドアカウント』アニメイトフェア」を実施いたします！

2026年5月2日（土）よりアニメイト対象店舗にて「TVアニメ『デッドアカウント』アニメイトフェア」の実施が決定いたしました。

今回のフェアでは、TVアニメ『デッドアカウント』の「チャイナ服」をコンセプトにした新規描き下ろしイラストを使用した新商品を多数先行販売する他、フェア特典を予定しております。

アニメイト通販では、店舗での開催に先駆け、本日2026年2月12日（木）より通販事前予約キャンペーンを開始いたします。

そして、店舗購入キャンペーンは2026年5月2日（土）～5月17日（日）の開催となっております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

「TVアニメ『デッドアカウント』アニメイトフェア 通販事前予約キャンペーン」

開催期間：2026年2月12日（木）～2026年3月1日（日）

開催場所：アニメイト通販

「TVアニメ『デッドアカウント』アニメイトフェア 店舗購入キャンペーン」

開催期間：2026年5月2日（土）～2026年5月17日（日）

開催場所：アニメイト（池袋本店・仙台店・札幌店・名古屋店・秋葉原店・福岡パルコ店・大阪日本橋店・横浜ビブレ店・梅田店）

▼「TVアニメ『デッドアカウント』アニメイトフェア」特設サイト

⇒https://event.amnibus.com/dead-account-animate/

▼アニメイト通販

⇒https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114609

【アニメイト限定販売グッズ情報】

▼アニメイト限定 描き下ろし チャイナ服ver. トレーディンググリッター缶バッジ（全7種）

単品：605円（税込）/BOX：4,235円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

※アニメイト限定で販売するグリッター仕様のトレーディング缶バッジとなります。

※5月2日（土）より予約開始予定のECサイト「AMNIBUS」では、グリッター加工なしのトレーディング缶バッジ（全7種）の販売を予定しております。

【フェア先行販売グッズ情報】

▼描き下ろし チャイナ服ver. トレーディングイラストカード（全9種）

単品：275円（税込）/BOX：2,475円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし チャイナ服ver. トレーディングダイカットステッカー（全7種）

単品：550円（税込）/BOX：3,850円（税込）

※ランダム仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし チャイナ服ver. BIGアクリルスタンド（全7種）

価格：各1,980円（税込）

▼描き下ろし チャイナ服ver. 特大アクリルスタンド（全7種）

価格：各3,300円（税込）

▼描き下ろし チャイナ服ver. BIGアクリルキーホルダー（全7種）

価格：各1,100円（税込）

▼描き下ろし チャイナ服ver. BIG缶バッジ（全7種）

価格：各1,100円（税込）

▼描き下ろし チャイナ服ver. ブロマイド4枚セット（全2種）

価格：各715円（税込）

▼描き下ろし チャイナ服ver. アクリルカード2枚セット（全7種）

価格：各1,430円（税込）

▼描き下ろし チャイナ服ver. A3マット加工ポスター（全8種）

価格：各880円（税込）

▼描き下ろし 集合 チャイナ服ver. マルチデスクマット（全1種）

価格：3,960円（税込）

【アニメイト限定販売グッズBOX購入特典情報】

アニメイト限定販売グッズをBOX購入いただいたお客様に先着で下記の特典をプレゼントいたします。

▼アニメイト限定 描き下ろし チャイナ服ver. トレーディンググリッター缶バッジ（全7種）

1BOX購入で「描き下ろし 集合 チャイナ服ver. 75mmグリッター缶バッジ アニメイト限定特典」をプレゼントいたします。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。5月2日（土）より、 ECサイト「AMNIBUS」でも取り扱い予定となっております。

※事後販売ではキャンセル等により在庫の変動がございます。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、ご了承いただきますようお願いいたします。

※個数制限や販売状況に関してはアニメイト各店にお問い合わせください。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

▼不良品に関するお問い合わせ

本イベントでの購入商品に破損や欠損、印刷不備などの明確な不良を確認された場合、

お手数ではございますがご購入された店舗様、もしくは下記のお問い合わせより速やかにご連絡ください。

https://amnibus.com/contact

※お問い合わせのお返事にお時間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。

【特典情報】

▼フェア特典

【通販事前予約キャンペーン】

2026年2月12日（木）～2026年3月1日（日）の期間中、アニメイト通販にてTVアニメ『デッドアカウント』の対象キャラクターグッズをご予約1,100円（税込）毎に、通販事前予約キャンペーン特典「ポストカード（全7種）」を1枚プレゼント！

※特典の絵柄はお選びいただけません。

※対象商品は、TVアニメ『デッドアカウント』アニメイトフェアの先行販売商品のみとなります。

※通販事前予約キャンペーンの特典は商品配送時に同梱致します。

【店舗購入キャンペーン】

2026年5月2日（土）～2026年5月17日（日）のイベント開催期間中、アニメイト対象店舗（通販のぞく）にてTVアニメ『デッドアカウント』関連のキャラクターグッズをご購入1,100円（税込）毎に、店舗購入キャンペーン特典「フィルム風イラストカード（全7種）」を1枚プレゼント！

※事前に店舗でご予約いただいた商品を、フェア期間中に予約引き取りいただいた場合も対象となります。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※特典の絵柄はお選びいただけません。

※フェア対象の金額設定は全て税込となります。

※くまめいと関連商品・一部TCG等、フェア特典付与対象外商品がございます。

※景品の転売行為は禁止させていただいております。

※イベントの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

詳細は特設サイトをご確認ください。

⇒https://event.amnibus.com/dead-account-animate/

▼Xキャンペーンも開催中！

「TVアニメ『デッドアカウント』アニメイトフェア」の開催を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。

該当ポストをリポスト＆AMNIBUS公式アカウントをフォローすることで、抽選で1名様に「フェア特典『ポストカード（全7種）』『フィルム風イラストカード（全7種）』コンプリートセット」をプレゼントいたします！

「AMNIBUS 公式Xアカウント」 https://x.com/AMNIBUS

※キャンペーンの応募にはXアカウントが必要となります。抽選時にアカウントが非公開・凍結・削除されている場合、または当アカウントのフォローを解除されている場合は抽選対象外とさせていただきます。

※リポストのみを対象とするキャンペーンの場合は設定を「フォロー以外のユーザーからのDMも許可する」に変更をお願いいたします。

※応募はお一人様おひとつのアカウントに限らせていただきます。

※当選者の方へはXのダイレクトメッセージで連絡いたします。当選者以外への連絡はございません。

※お受け取り手続きは、ダイレクトメッセージ送信から1週間以内に行ってください。期間内にお手続きいただけなかった場合、誠に勝手ながら当選権利を放棄したものとさせていただきます。予めご了承ください。

※当選に関するお問い合わせへの回答は致しかねます。ご了承ください。

※当選した賞品の権利は、ご本人様のみ有効で、家族を含む第三者へ譲渡はできません。また、換金はできません。

※応募・発送は日本国内に限ります。

※梱包には細心の注意を払いますが、万が一郵送中の事故により破損した場合でも返品・交換等はお受けいたしかねます。

※ご記入いただいた個人情報は賞品の発送に限り使用させていただきます。お客様のご承諾なしに第三者に開示・提供することはございません。（法令により開示・適用を求められた場合を除く）

詳細は特設サイトをご確認ください。

⇒https://event.amnibus.com/dead-account-animate/

▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

▼AMNIBUS（アムニバス）について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

(C)渡辺静・講談社／「デッドアカウント」製作委員会