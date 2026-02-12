TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP SHOP in マルイの開催が決定！

株式会社arma bianca

漫画・アニメのオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」を運営する株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は、この度、TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP SHOP in マルイを開催いたします。

2026年2月27日(金)より新宿マルイ アネックスにてTVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP SHOP in マルイの開催が決定いたしました。

今回のイベントでは、スーツ姿で歩んでいる様子の新規描き下ろしイラストを使用した新規グッズを多数先行販売する他、イベント購入特典の配布やスタンディパネルの展示を予定しております。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、ご来店を心よりお待ちしております。

TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP SHOP in マルイ

開催期間：2026年2月27日(金)～3月8日(日)

開催場所：新宿マルイ アネックス 2F

入場料：無料

営業時間：【平日】11:00～19:00、【土曜日・日曜日・祝日】10:30～19:00

＊店舗の営業時間とは異なりますのでご注意ください

▼TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP SHOP in マルイ 特設サイト

https://event.amnibus.com/reborn-0101-suit-ayumi/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

【TVアニメ『家庭教師ヒットマンREBORN!』POP UP SHOP in マルイ 内へのご案内について】

非常に多くのお客さまのご来店が予測される為、2月27日(金)の一部時間帯は、LINEアプリを利用した事前予約制(抽選)を実施させていただきます。

店内混雑緩和のため、お客様の会場へのご入場を制限させていただく場合がございます。

詳細はマルイ特設ページをご確認ください。

新宿マルイ アネックス特設ページ：

https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=140155&article_type=sto&hashtag=animeent(https://www.0101.co.jp/005/event/detail.html?article_seq=140155&article_type=sto&hashtag=animeent)

≪2月28(土)以降のご入場について≫

後日、マルイ特設ページ、Xにて改めてご案内いたします。

何卒ご理解、ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

「マルイノアニメ 公式Xアカウント」：https://x.com/marui_anime

「新宿 マルイ アニメイベント 公式Xアカウント」：https://x.com/marui_shinjuku

【購入特典情報】

期間中、イベント関連商品を2,000円（税込）ご購入ごとに、「イベント購入特典フィルム風イラストカード（全11種）」をランダムで1枚プレゼント！

※本特典は催事会場のみのお買い上げ特典です。

後日、 ECサイト「AMNIBUS」での販売ではつきませんので、あらかじめご了承ください。

※配布条件は1会計の合計金額となります。複数回のお会計の合算はいたしかねます。

※お買い上げ特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※ランダムでのお渡しのため、絵柄はお選びいただけません。

※お買い上げ特典の転売行為は禁止させていただいております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

【イベント先行販売グッズ情報】

▼描き下ろし スーツの歩みver. トレーディンググリッター缶バッジ（全11種）

単品：605円（税込）/BOX：6,655円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし スーツの歩みver. トレーディングホログラム缶バッジ（全11種）

単品：605円（税込）/BOX：6,655円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし スーツの歩みver. トレーディングコンパクトクリアカード（全11種）

単品：440円（税込）/BOX：4,840円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし スーツの歩みver. トレーディングブロマイド（全27種）

単品：275円（税込）/BOX：7,425円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし スーツの歩みver. トレーディングイラストカード（全33種）

単品：275円（税込）/BOX：9,075円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼描き下ろし スーツの歩みver. BIGアクリルスタンド（全10種）

価格：各1,980円（税込）

▼描き下ろし スーツの歩みver. 特大アクリルスタンド（全10種）

価格：各3,300円（税込）

▼トレーディング ちびキャラ スーツの歩みver. グリッター缶バッジ（全11種）

単品：605円（税込）/BOX：6,655円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ スーツの歩みver. アクリルスタンド（全11種）

単品：880円（税込）/BOX：9,680円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ スーツの歩みver. イラストカード（全13種）

単品：275円（税込）/BOX：3,575円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング ちびキャラ スーツの歩みver. ダイカットステッカー（全11種）

単品：550円（税込）/BOX：6,050円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art グリッター缶バッジ（全8種）

単品：638円（税込）/BOX：5,104円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

▼トレーディング Ani-Art 第4弾 ホログラム缶バッジ（全12種）

単品：638円（税込）/BOX：7,656円（税込）

※ブラインド仕様のため絵柄はお選びいただけません。

※BOX未開封時に限り、1BOXで全種コンプリート出来ます。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※物販商品は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※イベント先行販売商品は、本イベントで先行販売される商品です。

※後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトにて取り扱い予定となっております。

また、先行して予約を開始する可能性がございます。

※一部商品につきましては、後日の受注が不可となる場合もございますので、

ご了承いただきますようお願いいたします。

※販売状況等によって、購入制限を設けさせていただく場合がございます。

また、制限は予告なく解除される場合がございます。あらかじめご了承ください。

※販売状況等によって、イベント開催中に追加入荷を行う場合がございます。

【イベント限定BOX購入特典】

本イベント限定で、次の商品をBOX購入いただいたお客様に先着で特典グッズをプレゼントいたします。

後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、別絵柄の特典グッズ付属を予定しております。

■描き下ろし スーツの歩みver. トレーディンググリッター缶バッジ（全11種）

1BOX購入で「描き下ろし リボーン&沢田 綱吉 スーツの歩みver. 75mmグリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし XANXUS（10年後）&スペルビ・スクアーロ（10年後） スーツの歩みver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

■描き下ろし スーツの歩みver. トレーディングホログラム缶バッジ（全11種）

1BOX購入で「描き下ろし 沢田 綱吉 スーツの歩みver. 75mmホログラム缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「描き下ろし XANXUS（10年後） スーツの歩みver. 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

■トレーディング ちびキャラ スーツの歩みver. グリッター缶バッジ（全11種）

1BOX購入で「リボーン&沢田 綱吉 ちびキャラ スーツの歩みver. グリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「XANXUS（10年後）&スペルビ・スクアーロ（10年後） ちびキャラ スーツの歩みver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

■トレーディング Ani-Art グリッター缶バッジ（全8種）

1BOX購入で「沢田 綱吉 Ani-Art 75mmグリッター缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「六道 骸 Ani-Art 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

■トレーディング Ani-Art 第4弾 ホログラム缶バッジ（全11種）

1BOX購入で「XANXUS(10年後) Ani-Art 第4弾 75mmホログラム缶バッジ イベント限定特典」をプレゼントいたします。

ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでは、BOX購入特典として「スペルビ・スクアーロ(10年後) Ani-Art 第4弾 75mmホログラム缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を予定しております。

※画像はイメージです。実際の特典とは異なる場合がございます。

※特典は予定の為、予告なく変更になる可能性がございます。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※後日、ECサイト「AMNIBUS」とアニメイトでの予約受け付けを予定しております。

■店舗情報

店名：新宿マルイ アネックス

URL：https://www.0101.co.jp/005/

▼お客様へのお願い

※以下の行為はご遠慮ください

・店内でのグッズ交換・金銭を用いた譲渡

・物を床に広げるなどの行為

・通路上でのお客様同士でのお待ち合わせ

▼AMNIBUS（アムニバス）について

https://amnibus.com

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

担当：齊藤直樹

Mail：pr@armabianca.com

発行元 株式会社アルマビアンカ

Web https://armabianca.com/

(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会