HDMIケーブルなど、太いケーブルも挟める！デスク周りの配線をすっきりまとめられるクリップタイプのケーブルホルダーを新発売

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、自宅やオフィスに設置でき、配線をすっきりまとめられる最大8mmの太いケーブルに対応するクリップタイプ ケーブルホルダーを2月中旬より新発売いたします。



クリップタイプで簡単に開閉でき、強力なマグネットがしっかり固定してケーブルの抜け落ちを防ぎます。また、土台部分は360度回転するため、使い方や設置場所に合わせてケーブルの向きを自由に変えられます。粘着シート貼り付け済みケーブルホルダーが3つ、予備の粘着シートが2つ同梱しているので長く使用ができます。

最大8mmの太いケーブルにも対応!

ケーブルをすっきり整理でき、使いたいときにすぐ取り出せる

- 最大8mmの太いケーブルにも対応した設計で、スマートフォンの充電ケーブルはもちろん、HDMIやLANケーブルもしっかり固定可能。パソコン横やテレビ裏などで一時的に使っていないケーブルをすっきり整理でき、使いたいときにすぐ取り出せます。- クリップタイプで簡単に開閉でき、強力なマグネットがしっかり固定してケーブルの抜け落ちを防ぎます。

土台部分は360度回転で、ケーブルの向きを自在に変更可能

- 土台部分は360度回転するため、使い方や設置場所に合わせてケーブルの向きを自由に変えられます。

粘着シート付きでケーブルをしっかり固定

- 粘着シート付きで、自宅・オフィスなど好きな場所にケーブルを固定し、配線をすっきり整理できます。- ケーブル穴周りの角処理により、ケーブルを傷つけずに優しく使えます。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

太いケーブルでもまとめるケーブルホルダー(クリップタイプ)

型番：EKC-CCH01BK

価格：\1,680（店頭実勢価格）\1,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/EKC-CCH01BK.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260210-03/

