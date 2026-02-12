10口あるからたくさんの機器を接続できる！使用環境にあわせて選べる、法人向け3Pプラグ対応電源タップ 5製品を新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、3ピンプラグ対応で抜け止め防止機能を備え、雷ガードや一括スイッチ付きも選べる法人向け10口電源タップ5製品、計10アイテムを2月中旬より新発売いたします。



3ピンプラグの機器をそのまま挿し込めるうえ、差込口に「抜け止め防止」機能を備えた10口仕様の電源タップです。マグネット付きなのでスチール面に簡単に仮固定できます。電源プラグ側が3ピン仕様の3製品と2ピン仕様の2製品をご用意し、各製品で2種類のコード長をラインアップしています。3ピン仕様には3P→2P変換アダプターが付属します。2ピン仕様はスイングプラグを採用し、狭い場所のコンセントにも差し込みやすくなっています。

雷サージから機器を保護する「雷ガード」機能や、電源をまとめてオン/オフできるランプ付きの「一括スイッチ」機能を搭載したモデルもラインアップ。ご使用環境に合わせて最適なモデルをお選びください。

差込口3ピン×10口、マグネット・抜け止め防止機能を標準装備

- 差込口が3ピン対応10口の電源タップです。プラグは3ピン/2ピンの2タイプで、さらに機能の違いにより全5モデルをラインアップ。各モデルはコード長を2種類ご用意しています。- 差込口の間隔は中心間で35mmです。- 抜け止め機能を搭載。プラグを差込口に挿入した状態から少しひねるだけで、簡単にロックと解除の切り替えができます。ロックすることでプラグの意図せぬ抜け落ちを防止できます。- 電源コードには、PVCの絶縁体とシース(外皮)で構成され、通電したまま移動させることができる、丈夫で柔軟性に優れたキャブタイヤコードを採用しています。- 本体筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたABS樹脂、差込口周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた構造で、万が一の電気火災防止に有効です。▲ プラグを差し込んでひねるだけでロックできる抜け止め防止機能付き

マグネットでスチール面に仮固定できる

- 本体裏面のマグネットにより、スチール製の机などに仮固定できます。▲ スチール製の机などに仮固定できる(写真：T-Y133DA)▲ 底面にマグネットを装備(写真：T-Y133DA)

雷サージから機器を保護する「雷ガード」対応モデルもご用意

- サージ電流耐量3,500A/1回、2,500A/2回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。- [雷ガード対応モデル] T-Y133DA・T-Y135DA／T-Y133NDA・T-Y135NDA／T-Y3A-31020WH・T-Y3A-31050WH／T-T05-3120LGRS・T-T05-3150LGRS※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。

電源をまとめてオン/オフできる「一括スイッチ」搭載モデルをご用意

- 電源のオン/オフ状態がひと目でわかる点灯式一括スイッチを備えたモデルをご用意しています。- [一括スイッチ搭載モデル]T-Y133DA・T-Y135DA／T-Y3A-31020WH・T-Y3A-31050WH／T-T05-3120LGRS・T-T05-3150LGRS※T-T05-3120LGRS・T-T05-3150LGRSは、コード側の5口の電源を一括でオン/オフできます。残りの5口は電源が常時供給されます。▲ 電源のオン/オフ状態がひと目でわかる点灯式の一括スイッチ(写真：T-Y133DA)

プラグ「3ピン仕様」は、3モデルをラインアップ

- プラグと差込口はそれぞれ3ピン接続の構成で、10口ある差込口には抜け止め機能を備えています。コード長3mと5mをラインアップしています。- スチール面に仮固定できるマグネット付きです。- 3ピンプラグを2ピンプラグ(アース線付き)に変換できるアダプターが付属しています。- T-Y133DA・T-Y135DA／T-Y133NDA・T-Y135NDAは、接続した電子機器を保護する「雷ガード」機能付きです。- T-Y133DA・T-Y135DAは、10口の電源を一括でオン/オフできる点灯式のスイッチを備え、ひと目でオン/オフを確認できます。▲ [雷ガード] [一括スイッチ] T-Y133DA(3m)・T-Y135DA(5m)▲ [雷ガード] T-Y133NDA(3m)・T-Y135NDA(5m)▲ シンプルモデル T-H31030NM(3m)・T-H31050NM(5m)▲ 3ピン仕様の電源プラグを採用▲ 2ピンプラグ用に3P→2P変換アダプターが付属

プラグ「2ピン仕様」は、2モデルをラインアップ

- 差込口は3ピン接続の構成で、10口ある差込口には抜け止め機能を備えています。コード長2mと5mをラインアップしています。- プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイング可能な2ピンプラグ(アース線付き)を採用しています。- スチール面に仮固定できるマグネット付きです。- 接続した電子機器を保護する「雷ガード」機能付きです。- T-Y3A-31020WH・T-Y3A-31050WHは10口すべての電源を、T-T05-31020LGRS・T-T05-31050LGRSはコード側の5口の電源を一括でオン/オフできる点灯式のスイッチを備え、ひと目でオン/オフを確認できます。▲ [雷ガード] [一括スイッチ] T-Y3A-31020WH(2m)・T-Y3A-31050WH(5m)▲ [雷ガード] [一括スイッチ(5口のみ)] T-T05-31020LGRS(2m)・T-T05-31050LGRS(5m)▲ 180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも配線しやすい

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。- 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です(※)。- EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。※T-Y3A-310x0WHシリーズを除きます。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様については製品ページをご覧ください。

- 差込口仕様：3ピン- プラグ仕様：3ピン(T-Y133DA/T-Y135DA/T-Y133NDA/T-Y135NDA/T-H31030NM/T-H31050NM)、2ピン(T-Y3A-31020WH/T-Y3A-31050WH/T-T05-31020LGRS/T-T05-31050LGRS)- 差込口個数：10口、差込口間隔：35mm(差込口中心間寸法)- 定格：15A、125V、合計1,500Wまで- 材質：ABS樹脂、UF樹脂、PVC樹脂- 外形寸法：幅約50mm×奥行約400mm×高さ約32mm ※本体のみ(突起部を除く)- 重量：約650g(T-Y3A-31020WH)、約670g(T-T05-31020LGRS)、約770g(T-Y133DA/T-Y133NDA/T-H31030NM)、約1010g(T-Y135DA/T-Y135NDA/T-H31050NM/T-Y3A-31050WH)、約1030g(T-T05-31050LGRS)- 付属品：3ピン→アース線付き2ピン変換アダプター(T-Y133DA/T-Y135DA/T-Y133NDA/T-Y135NDA/T-H31030NM/T-H31050NM)

製品詳細

3ピンプラグタイ (差込口3ピン×10口/マグネット付き/抜け止め防止/3P→2P変換アダプター付き)[雷ガード] [一括スイッチ]〈約3m〉

型番：T-Y133DA

価格：\6,180（店頭実勢価格）\5,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/T-Y133DA.html

[雷ガード] [一括スイッチ]〈約5m〉

型番：T-Y135DA

価格：\6,780（店頭実勢価格）\6,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/T-Y135DA.html

[雷ガード]〈約3m〉

型番：T-Y133NDA

価格：\5,880（店頭実勢価格）\5,345（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/T-Y133NDA.html

[雷ガード]〈約5m〉

型番：T-Y135NDA

価格：\6,580（店頭実勢価格）\5,982（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/T-Y135NDA.html

[シンプルモデル]〈約3m〉

型番：T-H31030NM

価格：\5,680（店頭実勢価格）\5,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/T-H31030NM.html

[シンプルモデル]〈約5m〉

型番：T-H31050NM

価格：\6,380（店頭実勢価格）\5,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/T-H31050NM.html

2ピンプラグタイプ (差込口3ピン×10口/マグネット付き/抜け止め防止)[雷ガード] [一括スイッチ]〈約3m〉

型番：T-Y3A-31020WH

価格：\5,680（店頭実勢価格）\5,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/T-Y3A-31020WH.html

[雷ガード] [一括スイッチ]〈約5m〉

型番：T-Y3A-31050WH

価格：\6,680（店頭実勢価格）\6,073（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/T-Y3A-31050WH.html

[雷ガード] [一括スイッチ(5口のみ)]〈約3m〉

型番：T-T05-31020LGRS

価格：\5,280（店頭実勢価格）\4,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/T-T05-31020LGRS.html

[雷ガード] [一括スイッチ(5口のみ)]〈約5m〉

型番：T-T05-31050LGRS

価格：\6,280（店頭実勢価格）\5,709（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/T-T05-31050LGRS.html

