全世界累計3,500万部突破の「おしりたんてい」から新シリーズ！『おしりたんてい』DVDセレクションシリーズ第1弾「おしりダンディ編」2026年3月11日発売決定！

日本コロムビア株式会社（本社：東京都港区）は、子どもから大人まで幅広い世代に愛される人気アニメ『おしりたんてい』より、近年の人気エピソードを厳選した「DVDセレクションシリーズ」のリリースをいたします。

その第1弾として、主人公おしりたんていの父であり、情熱的な冒険家として絶大な人気を誇る「おしりダンディ」が活躍するエピソードを集めた『おしりたんてい』DVDセレクションシリーズ おしりダンディ編を、2026年3月11日(水)に発売いたします。

■ 商品の見どころ

本作は、近年のアニメ放送回の中から「ベスト盤」としてテーマごとにエピソードをコンパイルした作品です。今回の「おしりダンディ編」では、手に汗握るレース展開が熱い「タコールラリー だいレース」や、ロマンあふれる「こだいぶんめいのロボット」といった親子で楽しめる全4話を収録。約80分のボリュームたっぷりの内容でお届けします。

■ 収録内容

第79話「ププッ タコールラリー だいレース（前編）」

第80話「ププッ タコールラリー だいレース（後編）」

第94話「ププッ こだいぶんめいのロボット（前編）」

第95話「ププッ こだいぶんめいのロボット（後編）」

(全4話収録／本編約80分)

■ 商品情報

商品名 『おしりたんてい』DVDセレクションシリーズ おしりダンディ編

発売日 2026年3月11日(水)

品番 COBC-7504

価格 税込：\3,300（税抜：\3,000）

商品HP https://columbia.jp/oshiri-tantei/

(C) トロル・ポプラ社／NHK・NEP・おしりたんてい製作委員会

■ 『おしりたんてい』について

「おしりたんてい」とは、トロル原作の児童書で、2026年1月現在、シリーズ累計発行部数が全世界3,500万部を超える大ヒットシリーズ。幼児から小学校低学年の男女を中心に爆発的人気を得ている。 内容は、顔の形が“おしり”に見える名探偵の「おしりたんてい」が、数々の難事件を「フーム、においますね。」というお決まりのセリフを言いながら、ププッと解決していく謎解き物語。キャラクターのインパクトや、犯人を追い詰める必殺技が子供たちにうけている。

■ 購入者特典情報

3月11日(水) 発売「『おしりたんてい』DVDセレクションシリーズ おしりダンディ編」（COBC-7504）をお買上げの方に先着で特典をプレゼント！

・メーカー特典：A5クリアファイル

(『おしりたんてい』DVDセレクションシリーズ おしりダンディ編 ジャケット絵柄)

・Amazon.co.jp限定特典：L判ビジュアルシート

(『おしりたんてい』DVDセレクションシリーズ おしりダンディ編 場面写真)

※特典は先着順となり、なくなり次第終了となります。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。詳細は各販売店・ECサイトにてご確認ください。