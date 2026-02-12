【大賞受賞】全国約4,000名の図書館関係者が選んだ「図書館に置きたい本大賞2025」で『スゴイゾニッポン　世界を変えた！日本の発明品30選』が単品部門で大賞を受賞。

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）が発行する『スゴイゾニッポン 世界を変えた！日本の発明品30選』は、2026年2月4日に発表された「トーハン児童図書・優良図書展示会 presents 全国の図書館スタッフが選んだ 図書館に置きたい本大賞2025」単品部門で大賞を受賞いたしました。

■「図書館に置きたい本大賞2025」について

2025年に第1回として実施された本賞は、株式会社トーハンが毎年全国で開催している図書館関係者向け展示会「児童図書・優良図書展示会」の選書結果を集計し、表彰する企画です。

2025年は4月から10月にかけて全国59会場で開催され、延べ約4,000人が来場しました。会場で集めた選書データを集計し、約3,400点・12,000冊の展示商品の中から、セット・単品それぞれの部門で最も多く選書された本の上位1～10位が発表されました。

▼「図書館に置きたい本大賞2025」特設ページはこちら

【単品】https://honline.jp/special/detail/2698

【セット】https://honline.jp/special/detail/2687

■単品部門大賞受賞の『スゴイゾニッポン 世界を変えた！日本の発明品30選』とは？

▲誰もが知る日本発の商品の豪華な共演が実現！

図書館向け書籍『スゴイゾニッポン 世界を変えた！日本の発明品30選』は、世界で大活躍している、実は日本が生み出した発明品30点を、豊富な写真やイラストとともに紹介する１冊です。

身近なものがどのようにして生まれたのか、その背景にある挑戦や努力、そして世界での活躍ぶりを知ることで、日本の"スゴさ"と、そのグローバルな影響力を再発見できる内容となっています。

■3つの特長

▲各章の内容。インスタントラーメンや二次元コードなど、小学生にも身近なものを中心に、30点掲載している。

1．身のまわりにある、実は日本生まれのものを学べる！

インスタントラーメンや新幹線など、身近にあって実は日本生まれのもの30点を紹介。写真や図表、イラストをふんだんに使用し、１点１点を丁寧に説明しています。

2．誕生秘話（苦労・挑戦）や、進化の過程を紹介！

誕生までの秘話や進化の過程を２～３段階に分けて紹介。発明に至るまで、そして広まるまでにどのような苦労や挑戦があったのかを簡潔にまとめています。

3．世界での活躍の様子がわかる！

世界各国での活躍の様子を紹介。内からだけでなく外（海外）から見てわかる日本の発明品のスゴさを知ることができ、異文化理解も深まります。

■監修者の言葉

▲1見開き目で、各発明品の誕生秘話や、進化の過程を紹介しています。▲2見開き目で、各発明品の魅力（こだわりや特にすごいところ）や、世界で活躍する様子を紹介しています。

世界中の人々が日本のことを称賛していることをご存知でしょうか？

ユニークな発明を通じて、日本人にとって「当たり前」の品々が海外へと渡り、世界中の暮らしをより豊かにしています。

この本を通じて、日本人であることにさらに自信を持つきっかけになることを願っています。日本人の「すごい」を実感しながら、ぜひ楽しんでください！

<監修プロフィール>

ルース・マリー・ジャーマン

米国ノースカロライナ州生まれ、ハワイ州育ち。

1988年に来日して以来、日本在住。

コンサルタントとして、日本と海外の架け橋となり幅広く活躍。

「世界一受けたい授業」（日テレ）への出演多数。著書「日本人がいつまでも誇りにしたい39のこと」（あさ出版）。

今回の受賞は、全国の図書館関係者のみなさまからの高い評価によるものであり、心より感謝申し上げます。50社以上の企業様にお力添えいただき、日本のスゴさを楽しみながら学べる内容となっております。子どもから大人まで幅広い世代の方にご覧いただけますと幸いです。

※本書は図書館向け書籍につき、一般の書店ではあまり流通しておりません。お近くの図書館にリクエストしていただくか、取り扱いのある一部ネット書店でお買い求めください。

［商品概要］

■『スゴイゾニッポン 世界を変えた！日本の発明品30選』

定価：5,170円（税込）

発売日：2025年1月30日

判型・仕様：特別堅牢製本図書／A4変型判／96ページ

ISBN：978-4-05-501440-3

電子版：あり

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1450144000(https://hon.gakken.jp/book/1450144000)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4055014406/(https://www.amazon.co.jp/dp/4055014406/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18069685/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18069685/)

・e-hon：https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034699661&Action_id=121&Sza_id=C0(https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000034699661&Action_id=121&Sza_id=C0)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開