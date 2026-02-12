ＮＴＴデータ・ウィズがFastAccounting Partner Awards 2026において「最優秀パートナーアワード」を受賞

株式会社NTTデータ・ウィズ

株式会社ＮＴＴデータ・ウィズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：和田 泰之、以下「ＮＴＴデータ・ウィズ」）は、ファーストアカウンティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森 啓太郎、以下「ファーストアカウンティング」）が授与するFastAccounting Partner Awards（※1）2026において「最優秀パートナーアワード」を受賞いたしました。

【概要】

ＮＴＴデータ・ウィズは、「人」と「テクノロジー」の力を活用し、お客さまの業務プロセス全体の最適化およびさらなる業務変革をサポートすべく、経理業務領域の改革支援を目的に、2019年よりファーストアカウンティングのパートナーとして、Robota/Remotaの導入支援を行っております。

この度、ファーストアカウンティングが授与するFastAccounting Partner Awards 2026において、多数のプロジェクトにおいてファーストアカウンティングのソリューションの展開を推進し、大規模案件における活用領域の拡張、システムに依存しない照合ソリューションInspectData(TM)の提供開始を通して経理業務の柔軟性と拡張性に貢献したことを評価され「最優秀パートナーアワード」を受賞いたしました。

NTTデータ・ウィズはFastAccounting Partner Awardsを過去2回受賞しており、2025年の「カスタマーエンゲージメントアワード」以来3回目の受賞となります。

今後もファーストアカウンティングと連携し、ファーストアカウンティングのソリューション展開、導入を行うほか、InspectData(TM)の提案をさらに推進することで、お客様の経理業務の改革に貢献してまいります。

■InspectData(TM)について

InspectData(TM)は、生成AIやAI-OCRと経理の観点から設計したチェックロジックを組み合わせ、利用システムのワークフロー内で経理担当者に代わって、申請のチェック・承認業務を自動化・省力化するソリューションです。InspectData(TM)の導入により、経理・経費精算業務のプロセスが効率化され、照合・突合業務にかかる時間と負担が軽減されます。これにより、経理DXの推進、月末・月初の繁忙回避やリソースの最適化、不備・不正の抑止、決算の早期化などが期待できます。

InspectData(TM)の概要はこちら：https://bi.nttdata-with.com/service/inspectdata

■FOOD & LIFE COMPANIES様の経費精算におけるチェック業務の標準化・自動化事例

FOOD & LIFE COMPANIES様では、全国の店舗から月4,000件以上の経費精算が発生し、申請内容と領収書の確認作業が煩雑で属人化していました。また、法制度への対応が求められる中、既存システムでは判断のばらつきもあり、ファーストアカウンティングが提供するAI-OCR「Robota」とRPAによる申請チェックの仕組みを構築することで、業務の標準化と自動化を実現しました。

詳細はこちら：https://bi.nttdata-with.com/cases/06

※1 FastAccounting Partner Awardsは、ファーストアカウンティングが提供する経理特化型AIソリューションの普及・高度化において、導入支援、ソリューション提案、顧客価値の創出といった観点から、特に優れた成果を挙げられたパートナー企業を表彰する制度です。

【本件に関するお問い合わせ先】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62357/table/40_1_eef0b2fd175937b0eac48f4479c9aa67.jpg?v=202602121251 ]