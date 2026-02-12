GORILLA HALL OSAKA が初の2週連続・自主企画イベントを開催「1DRINK制」に真正面から向き合う、＼1,000（1DRINK込み）の挑戦

In the village合同会社

大阪・GORILLA HALL OSAKAは、2026年3月1日（日）に『GORILLAND ～春の訪れ編～』、3月8日（日）に『GORILLA PUNK RIOT!!』と題した自主企画イベントを、会場として初となる2週連続で開催する。本企画は、近年さまざまな議論が交わされているライブハウスの来場システムや1DRINK制について、実際の運営を通して検証するテストケースとして実施される。

両公演のチケットはADV.\1,000（1DRINK込み）で販売され、入場時にドリンク代は発生しない。料金体系をシンプルにすることで、来場時の体験がどのように変化するのかを検証する狙いがある。

また、両イベントに来場した観客への感謝として、3月8日（日）『GORILLA PUNK RIOT!!』入場時に、3月1日（日）『GORILLAND ～春の訪れ編～』のリストバンドを持参した来場者にはドリンクチケット2枚が進呈される。

本企画についてGORILLA HALL OSAKAは、公式SNSにて「まずはやってみること」を重視した試みであるとし、運営・出演者・来場者それぞれにとってより良い形を探るための実験的な取り組みであることを明かしている。結果次第では、今後の自主企画やイベント運営に反映される可能性もある。

チケットは現在、一般発売受付中。



開催情報

GORILLA HALL OSAKA Pre.

GORILLAND ～春の訪れ編～

日程：2026年3月1日（日）

会場：GORILLA HALL OSAKA

時間：OPEN 12:00 / START 13:00

チケット：ADV. \1,000（1DRINK込み）

※入場時にドリンク代はかかりません

出演：

Azami / Earthists. / UNMASK aLIVE / AIRFLIP / EGG BRAIN / All I Clacks /

かずき山盛り / Good Grief / ジ・エンプティ / See You Smile /

HONEST（O.A）/ サラバヨアケ

チケット発売：一般発売中

備考：本公演では入場時にリストバンドを配布



GORILLA HALL OSAKA Pre.

GORILLA PUNK RIOT!!

日程：2026年3月8日（日）

会場：GORILLA HALL OSAKA

時間：OPEN 11:00 / START 11:30

チケット：ADV. \1,000（1DRINK込み）

※入場時にドリンク代はかかりません

出演：

GORILLA STAGE

OwL / SUNSHINE DUB / THE JAPANESE PRIDE / JUNKY58% /

THE SKIPPERS / BACK LIFT / FIVE STATE DRIVE / Launcher No.8

RIOT STAGE

AIK / IRIS MONDO / SUN TAiL / sly cat girl / Sezko /

タイガーリー / knot / MORGIC

チケット発売：一般発売中

来場者特典：

3月1日（日）『GORILLAND ～春の訪れ編～』のリストバンド持参者に

ドリンクチケット2枚進呈