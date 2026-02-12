スクールマネジメントシステム 「ヨリソル」学校DXを加速させる「デジタル学生証機能」を搭載

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室 克哉、証券コード：4071）は、スクールマネジメントシステム「ヨリソル」において、学籍情報をリアルタイムに同期し、煩雑な事務業務を効率化する「デジタル学生証機能」を搭載しました。

■デジタル学生証機能搭載の背景と目的

近年、日本の教育機関は「少子化」に伴う競争激化の中で、学校運営の効率化と学生サービスの向上という課題の解決を迫られています。特にデジタルネイティブである現在の学生にとって、スマートフォンであらゆる手続きが完結することは、もはや標準的な利便性となっています。

また、GIGAスクール構想によって1人1台端末が整備されたことで、校内生活の基盤もデジタルへ移行しつつあります。

一方で、多くの学校現場では依然として、年度更新時の大量の学生証印刷や写真の貼り付け、住所変更に伴う手書き修正、紛失時の再発行業務といったアナログな管理が続いており、膨大な事務工数とコストが大きな負担となっています。

「ヨリソル」はこうした課題の解決に向けて、学校DXを一層推進し、学生の利便性向上と教職員の業務効率化を同時に実現するため、スマートフォンで身分証明を完結できる「デジタル学生証機能」を搭載しました。

■「デジタル学生証機能」でできること

1. 常に最新で信頼性の高い学籍情報をリアルタイム同期

デジタル学生証は「ヨリソル」内の学籍情報とリアルタイムで同期します。住所変更や転入・転出などの情報が即時に反映されるため、学校側は常に最新かつ正確な情報を証明でき、身分証としての信頼性が担保されます。

2. 発行・管理コストの削減と環境負荷の低減

紙の印刷やプラスチックカードの作成、および紛失時の再発行コストが不要になります。事務作業の工数削減に加え、ペーパーレス化による環境配慮（SDGsへの貢献）も実現します。

3. 学生の利便性向上と「忘れない」安心感

学生はスマートフォンがあれば、いつでも身分証明が可能です。物理カードの忘れや紛失の不安を解消し、通学定期券の購入や公共施設の利用時もスムーズな提示が可能です。デジタルならではのスマートな体験が、快適な学校生活を支えます。

■スクールマネジメントシステム「ヨリソル」について

ヨリソル（https://yorisoar.com/）は、教育データの見える化から志願者管理、成績、学習記録、出欠、LMS、授業評価アンケート、退学・不登校の予兆検知まで、教育機関に必要な機能をワンプラットフォームに集約 。散在する教育データをひとつにつなげ、あらゆる角度でのデータ分析・活用を実現します。

※本機能に関するお問い合わせ、関連資料のご請求、デモのご依頼はこちら(https://forms.yorisoar.com/cre/?enq=gON33PBY7dU%3d)からお願いいたします。

■株式会社プラスアルファ・コンサルティングについて

株式会社プラスアルファ・コンサルティング（https://www.pa-consul.co.jp/）は『あらゆる情報から付加価値を生み出し続ける、見える化プラットフォーム企業』として、2006年の設立以来、顧客の声や顧客データ/購買データ、人事情報のようなビッグデータを「見える化」し気づきを与える力を持つ、「テキストマイニング」や「データマイニング」などの技術を核としたクラウドソリューション事業を行っています。様々な情報を「見える化」することで、お客様のビジネスに＋α（プラスアルファ）の価値を創造するためのソフトウェアの開発・販売、コンサルティング、新規事業創出を行っています。