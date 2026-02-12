スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」ユニット「EGOEGG」のメンバーがプレイアブル化！実装を記念したキャンペーンやイベントを開催

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」(以下グルミク)にて、ユニット「EGOEGG」メンバーのプレイアブル化、およびプレイアブル化を記念したゲーム内イベント「EGOEGG Re:born vol.3」の開催をお知らせいたします。

■イベント「EGOEGG Re:born vol.3」開催！

イベント開催期間：2026年2月12日(木)12:00～2月18日(水)20:59

＜イベントPt達成報酬＞

SP [幻想・Rapture] 新島衣舞紀

■「EGOEGG参戦記念」ガチャ、「Photon Maiden ファンタジック」ガチャ同時開催！

ガチャ開催期間:2026年2月12日(木)12:00～2月20日(金)11:59

「EGOEGG参戦記念」ガチャ

SP [路傍。] 神田はれSP [Where I am!] 汐留ライカSP [＠テキトー] 谷町慈雨SP [てりとりぃ(ハート)] 一ノ橋美雲

「Photon Maiden ファンタジック」ガチャ

■EGOEGG参戦記念キャンペーン開催！

SP [幻想・Implore] 出雲咲姫SP [幻想・Temptation] 花巻乙和SP [幻想・Wicked] 福島ノア

EGOEGGプレイアブル化を記念して、

「EGOEGG参戦記念」ガチャを初回10連無料で引くことができます。

■楽曲実装

EGOEGGの楽曲「革命者ガール」を2月12日(木)12:00にグルミクに追加しました。

■グルミク公式Xにて、ギフトコードが当たるフォロー＆リポストキャンペーン開催中！

EGOEGGプレイアブル化を記念して、グルミク公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを開催中です。

グルミク公式X(@D4DJ_gm)をフォローのうえ、対象のポストをリポストすると、抽選で

1,000円分のAmazonギフトコードが10名様に、500円分のAmazonギフトコードが20名様に当たります。

■『D4DJ Groovy Mix』 概要

タイトル：D4DJ Groovy Mix

ジャンル：リズムゲーム

配信形式：スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記：(C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格：無料

公式サイト：https://d4dj-groovymix.jp/

アプリストア：https://bit.ly/3fdXpAO

公式X：https://x.com/D4DJ_gm

■プロジェクト概要

「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！

D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式X:https://x.com/D4DJ_pj

D4DJ公式Instagraｍ:https://www.instagram.com/d4dj_official/

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@D4DJ_official

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 ：代表取締役 西村啓成

設立：2007年2月5日

事業内容：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト：https://www.donuts.ne.jp/