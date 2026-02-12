【クロスターオリジナル】ネイチャーチノ2027年入学用ランドセル好評につき継続販売決定
株式会社クロスター
左からチノカーキ、チノブラック、チノネイビー
カタログ請求はこちら :
https://croster.co.jp/randsel/catalog
2027年入学用ランドセル【ネイチャーチノ】新規モデルを2026年3月初旬より受注を承ります。
販売元：株式会社クロスター（東京都台東区雷門）より全国有名販売店・当社ECサイトにて発売いたします。
セールスポイント
生地表面をデニム調に加工を施しました。
前ポケットは前折れタイプで中身の出し入れが便利です。金具類等をブラックに統一
反射材もブラックでも車のライトで反射し存在をアピール
スペック
素材 ：本体 人工皮革（クラリーノ） 背中 人工皮革
重量 ：約1200ｇ
サイズ：A4フラットファイルサイズ
内寸 幅約23.5ｃｍ×高さ（最高部）31.0ｃｍ×マチ12.5ｃｍ
機能 ：背カン：エアロキャッチ背カン 錠前：ワンタッチロック ナス管：安全ナスカン
時間割表ポケット ファスナーポケット内Ｄカン お名前入れ
価格 ：70,400円（税込み）
カラー展開
チノブラック
チノネイビー
チノカーキ
2027年ご入学用 カタログ請求を受け付け中
2027年ご入学用カタログのお申込みを受け付けております。3月上旬より順次お届け予定です。
会社概要
会社名 ：株式会社クロスター
代表取締役 ：樋口 資男
所在地 ：〒111-0035 東京都台東区雷門2-17-14
URL ：https://croster.co.jp/randsel/
お問い合わせ先
フリーコール ：0800-100-7200（平日9：00～18：00）
メール ：otoiawase@croster.jp
インスタグラム：https://www.instagram.com/croster_randoseru
＊一部の商品で諸事情により予告なく変更させていただく場合がございます。