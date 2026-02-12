総合型選抜※業界初、ショートドラマ完全公開──「志望理由が見つからない」を描き入試のリアルをドラマ化ー総合型選抜入試専門塾EQAO

株式会社EQAO教育グループ

株式会社EQAO教育グループ（本社：東京都港区、代表取締役：玉村ナオ）は、

総合型選抜・学校推薦型選抜業界では初となるショートドラマ企画『志望理由が見つからない』を完全公開したことをお知らせします。

※自社調べ（日本国内における総合型選抜をテーマとしたショートドラマとして）※2026年1月

本企画は、

「総合型選抜は特別な人だけの入試」

「何かすごい実績がないと受からない」

といった誤解や不安を抱える高校生に向けて、

受験期のリアルな葛藤や人間関係を“物語”として描くことで、総合型選抜をより身近に感じてもらうことを目的に制作されました。

https://www.ao-senbatsu.jp

■ 総合型選抜業界が抱える“見えにくい課題”を可視化する試み

総合型選抜・推薦入試の分野では、

指導内容のブラックボックス化、高額な料金、不十分な説明など、

業界全体として課題も多く存在しています。

一方で、受験生側は

「何をすればいいのかわからない」

「志望理由が見つからない」

「相談できる場所がない」

といった不安を抱えたまま、受験期を迎えているのが実情です。

本ショートドラマは、そうした業界の構造的な課題や、高校生が直面するリアルな悩みをエンタメとして表現することで、理解と共感を広げる新たなアプローチとして企画されました。

■ 豪華キャスト×実在の廃校を使用した本格制作

本作品には、

若年層に人気の恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」出演経験者をはじめ、

俳優・モデルとして活躍するキャスト陣が参加。

撮影は山梨県の廃校を活用した学校スタジオで行われ、

青春の空気感を大切にしながら、

・志望理由が書けない焦り

・進路への迷い

・恋愛と受験の両立

・周囲との比較による自己否定

といった、高校生なら誰もが直面し得るテーマを丁寧に描いています。

■ SNS時代に最適化された縦型ショートドラマとして配信

本作は、

YouTube、TikTok、Instagramにて縦型動画として配信。

スマートフォンでの視聴に最適化された構成となっており、

2026年2月末までに全シリーズの公開を予定しています。

約1年にわたる継続配信の中で、

1本の動画で50万回再生を超えるコンテンツも複数誕生するなど、

多くの高校生・保護者から反響を得ています。

■ 業界初（※自社調べ）のショートドラマによる啓発活動

2026年1月時点で、

総合型選抜専門塾・推薦入試関連事業者のSNS運用を自社調査した結果、

実写の連続ショートドラマとして総合型選抜をテーマに扱った取り組みは、本企画が業界初の試みとなります（※自社調べ）。

単なる広告ではなく、

「理解してもらう」「考えるきっかけをつくる」

ことを目的とした本企画は、

総合型選抜業界の健全化と情報格差是正を目指すEQAOの理念を体現する取り組みです。

■ 「すきを見つけて、すきを伸ばす」を物語で伝える

EQAOが掲げる

「すきを見つけて、すきを伸ばす」という教育理念は、

特別な実績ではなく、

日常の興味や感情こそが進路選択の出発点になるという考え方です。

本ショートドラマ『志望理由が見つからない』は、

その理念を物語として表現し、

「総合型選抜は誰にでも開かれた入試である」

というメッセージを社会に届けています。

■ 今後の展望

EQAO教育グループは今後も、

教育×エンタメ×テクノロジーを掛け合わせた発信を通じて、

総合型選抜をより透明で、より身近な入試へと変えていくことを目指します。

業界をリードする存在として、

受験生・保護者・教育現場のすべてにとって健全な環境づくりに貢献してまいります。

