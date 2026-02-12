シナモロールの誕生日をお祝いする体験型イベント「シナモロール そらいろキッズパーティ」　2月27日(金)より池袋・サンシャイン60展望台 てんぼうパークで開催

株式会社サンリオ(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦、以下サンリオ)は、シナモロールの誕生日をお祝いする体験型イベント「シナモロール そらいろキッズパーティ」を、池袋・サンシャイン60展望台 てんぼうパークにて、2026年2月27日(金) ～3月31日(火)の期間限定で開催します。

本イベントは、3月6日に誕生日を迎えるシナモロールのバースデーパーティとして、「お空のパーティ会場」をテーマに、シナモロールのお友だちと準備からお祝いまでのストーリーを楽しめる構成となっています。パーティの準備は、からだを動かす様々なアクティビティなどを体験することで進んでいきます。ちいさなお子様とご家族だけでなく、大人のお客様も「みんなでなかよく協力する楽しさ」や「誰かをお祝いするあたたかい気持ち」に触れることができます。

また、てんぼうパーク行きのエレベーターは、シナモロールのおしゃべりが聞こえる特別仕様で、会場に着く前からシナモロールの世界が始まります。

さらに、サンシャインシティ内の専門店街アルパでは、お出かけが増える春に向けた限定コラボレーション企画「Cinnamoroll Dreamy Bloom」を同時開催。多彩なコンテンツで、特別なひとときをお過ごしいただけます。

体験型イベント「シナモロール そらいろキッズパーティ」 概要

イベント名：「シナモロール そらいろキッズパーティ」

期間 ：2026年2月27日(金)～3月31日(火)

営業時間 ：11:00～21:00

※3月20日(金)～3月31日(火)は10:00～21:00

会場 ：サンシャイン60展望台 てんぼうパーク内イベントスペース (東京都豊島区東池袋3-1)

入場料 ：てんぼうパーク入場料のみ(詳細はこちら(https://sunshinecity.jp/observatory/ticket/))

※本イベントでの追加料金はございません。

URL ：https://www.sanrio.co.jp/news/spots/cn-sorairo-kids-party-20260212/

※企画は予告なく、中止、内容変更となる場合がございます。

※てんぼうパーク公式サイト： https://sunshinecity.jp/observatory/

各エリア紹介

【パーティ会場の様子】「レインボーバースデーケーキ」

＜お空のパーティ会場でお祝いの準備をしよう！＞

本イベントでは、「お空のパーティ会場」をテーマに、雲をモチーフにしたアーチでゲストをお出迎え。その後に広がるアクティビティエリアでは、シナモロールのお友だちの“みるく”と一緒にカーリングをしながらケーキを完成させたり、“カプチーノ”と点灯するボタンを早押しすることでお菓子を集めたり、楽しくからだを動かすことでパーティの準備を進めていきます。

ほかにも、“シフォン”とジャンプをして風船をキャッチするゲームや、“エスプレッソ”と“モカ”とリズムを楽しむアクティビティなど、盛りだくさんです。

「ハッピーバースデーシナモン」

＜みんなでシナモロールをお祝い！＞

フィナーレエリアには、大きな「レインボーバースデーケーキ」が登場。生クリームをイメージした白いボールがたくさん詰まったボールプールには、中央の星形のライトを押すと光がきらめく楽しい仕掛けがあります。そして、シナモロールにプレゼントを渡して、パーティを締めくくります。

このほか、スタンプアートやフォトスポットなど、様々なコンテンツをご用意しています。スタンプアートは、パーティ準備の各アクティビティがモチーフとなっており、「いちご」「風船」などのスタンプを集めていくと素敵なケーキが完成します。

また、てんぼうパークCAFEでは1会計につき1,300円(税込み)以上ご購入の方を対象にオリジナルステッカーをランダムで1枚(全4種)プレゼントいたします。ぜひ、てんぼうパークCAFEにもお立ち寄りください。

専門店街アルパで「Cinnamoroll Dreamy Bloom」を同時開催！

イベント名：「Cinnamoroll Dreamy Bloom」

期間 ：2026年2月27日(金)～3月31日(火)

営業時間 ：サンシャインシティの営業時間同様

会場 ：サンシャインシティ

専門店街アルパ内 各エリア

(東京都豊島区東池袋3-1)

URL ：https://www.sanrio.co.jp/news/spots/cn-dreamy-bloom-20260212/

※企画は予告なく、中止、内容変更となる場合や、一部実施対象外の店舗がございます。

サンシャインシティ内の専門店街アルパでは、お出かけが増える春に向けて、シャボン玉にふわふわゆれるシナモロールのデザインを取り入れた限定コラボレーション企画「Cinnamoroll Dreamy Bloom」を同時開催。フォトスポット、商品先行発売、カフェで楽しめる限定メニューをはじめ、ノベルティ配付、噴水広場のショー、館内装飾など、シナモロールと触れられる企画が盛りだくさん！詳細はURLよりご確認ください。

＜フォトスポット＞キラキラのトンネルフォトスポットが登場！

シャボン玉の世界に入り込んだような幻想的なフォトスポットがアルパB1 大通りに登場。ホログラム調のバルーンの光に包まれた空間で、シャボン玉の中にいるシナモロールと一緒に、フォトジェニックな写真を撮影できます。

＜Sanrio vivitix サンシャインシティアルパ店＞新商品を先行発売！

シナモロールの誕生日に合わせて「水色クローバーデザインシリーズ」が新発売。ぬいぐるみやショルダーバッグなど全16アイテムをご用意しており、Sanrio vivitix サンシャインシティアルパ店では全国発売に先駆けて2月27日(金)よりお買い求めいただけます。

URL：https://www.sanrio.co.jp

※2月25日(水)10:00に詳細公開予定

＜SANRIO CAFE 池袋店＞数量限定でアクリルコースター付メニューが登場！

お空や雲などシナモロールの世界観をイメージした、パンケーキ、クレープ、シナモンロール、ドリンクなどのスペシャルな期間限定メニューをご用意。店内は、「Cinnamoroll Dreamy Bloom」に合わせた装飾で彩られ、楽しいカフェタイムをお過ごしいただけます。

＜7ブランドコラボ＆デジタルバッジ集め＞シナモロールとのコラボ商品販売と、数量限定でアクリルキーホルダーをプレゼント！

アルパ内の7ブランドにて、2月27日(金)よりシナモロールとのコラボ商品を販売します。

対象店舗：「靴下屋」「Secret Honey」「F i.n.t」「Maison de FLEUR」「axes femme」「RODEO CROWNS WIDE BOWL」「SAMANTHAVEGA」

また、サンリオの新アプリ「Omoide Badge」を使い、7ブランドとSanrio vivitix サンシャインシティアルパ店、SANRIO CAFE 池袋店の計9店舗を巡りデジタルバッジをコンプリートすると、先着で数量限定特典として、アクリルキーホルダー1個をプレゼントいたします。

Omoide Badge公式サイト：https://omoidebadge.com

＜サンシャインシティコラボ＞数量限定でオリジナルステッカーをプレゼント！

アルパ内の対象店舗で商品を1会計3,000円(税込み)以上ご購入の方を対象に先着で数量限定購入特典として、サンシャインシティコラボ限定デザインのオリジナルステッカーをランダムで1枚(全5種)をプレゼントいたします。

詳細URL：https://sunshinecity.jp/campaign/entry-36361.html

噴水広場では、シナモロールが登場するショー「Cinnamoroll Dreamy Stage ～みんなのゆめ ききたいんだもん～」(2日間)を開催します。ぜひこの機会に、専門店街アルパにも足をお運びください。

※ 「Cinnamoroll Dreamy Stage」の観覧スペースは、サンリオグループ共通の会員サービス「Sanrio＋」での事前抽選に当選した方のみご覧いただけます。

※数量限定購入特典は、一部、取り扱いのない店舗もございます。詳細はURLよりご覧ください。

※お渡しはお一人様につき1回限りです。予定数量に達し次第、配付を終了いたします。

シナモロール プロフィール

名前：シナモロール

(しっぽがシナモンロールのように丸まっているから)

性別：こいぬの男のコ

生まれたところ：遠いお空の雲の上

住んでいるところ：『カフェ・シナモン』

性格：おとなしいけれど、とても人なつっこい。

特技：大きな耳をパタパタさせて、空を飛ぶこと

チャームポイント：大きな耳とクルクルしっぽ

公式X ：https://x.com/cinnamon_sanrio

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@47mon_sanrio