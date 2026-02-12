Filmarks Storeで 映画館のスクリーンを活用したアパレルコレクション「SCRE:EN」の取り扱いがスタート、映画館発の人気アイテムを展開

株式会社つみき

株式会社つみき（本社：東京都目黒区、代表取締役：鈴木貴幸）が運営する映画グッズのオンラインストア「Filmarks Store（フィルマークス ストア）」は、東京テアトル株式会社が展開する映画関連商品ブランド「SCRE:EN（スクリーン）」の商品の販売を2026年2月12日（木）より開始いたしました。



「SCRE:EN」は映画ファンに向けたプロダクトを展開するブランドで、映画館でしか出会えなかったアイテムの魅力を、より多くの方へ届けることを目指しています。

Filmarks Storeで取り扱いを開始するのは、数々の物語を映し出してきた映画館のスクリーンを再利用した「SCRE:EN」発の話題のアイテム。映画を愛する方の鑑賞体験を日常のファッションへ広げる魅力的なグッズのひとつとして、今回、新たにFilmarks Storeのラインナップに加わりました。

販売開始概要

・ 販売開始日：2026年2月12日（木）12:00

・ 取扱開始ストア：Filmarks Store

・ 販売ページ：https://store.filmarks.com/

https://store.filmarks.com/collections/screen-2026

・ 取り扱い商品：「SCRE:EN」商品の一部

※取り扱い商品は、在庫状況・販売時期により変更となる場合があります。

取扱商品

・ SCRE:EN ＜BACKPACK＞

・ SCRE:EN ＜CINEMA POUCH / STANDARD＞

・ SCRE:EN ＜CINEMA POUCH / FLAT＞

・ SCRE:EN ＜CINEMA POUCH / SCOPE＞

・ SCRE:EN ＜CINEMA POUCH / FILM＞

・ SCRE:EN ＜SINGLE HANDLE BAG＞

・ SCRE:EN ＜PEN CASE＞

・ SCRE:EN ＜CARD CASE＞

FilmarksStoreで取り扱うSCRE:EN商品は全部で8種類

【Filmarks Storeについて】Filmarks Storeは、映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が運営するオンラインストア

Filmarks Storeは、映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が運営するオンラインストアです。

映画館や作品公式のグッズを中心に、映画ファンの鑑賞体験を豊かにするアイテムを取り扱っています。今後も作品や映画館との連携を通じて、映画の魅力を日常へ拡張する商品展開を行ってまいります。

Filmarks Store：https://store.filmarks.com/

Filmarks：https://filmarks.com/

【SCRE:ENについて】

「SCRE:EN」は、数えきれない物語と観客の記憶を映してきた映画館のスクリーンを再生し、プロダクトとして生まれ変わらせる、テアトルシネマグループのアパレルコレクションです。

https://screen-theatres.jp/