SBIアートオークション｜Modern Legacy: An Important Japanese Collection of 20th&21st Century Masters／Bloom Now

SBIアートオークション株式会社

SBIアートオークション株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役：藤山友宏）は、2026年3月14日（土）に「第77回SBIアートオークション｜Modern Legacy: An Important Japanese Collection of 20th & 21st Century Masters」、3月15日（日）に「第78回SBIアートオークション｜Bloom Now」を開催いたします。

「第77回SBIアートオークション｜Modern Legacy: An Important Japanese Collection of 20th & 21st Century Masters」

「第77回SBIアートオークション｜Modern Legacy: An Important Japanese Collection of 20th & 21st Century Masters」オークションは、国内の重要なシングルオーナーコレクションに焦点を当てた特別なセールです。本オークションでは、20世紀から21世紀にかけて制作された名作を通じて、美術史の流れと、一つのコレクションが築いてきた審美の軌跡を紹介します。長い時間をかけて選び抜かれ、静かに受け継がれてきた作品群は、時代や地域を越えた芸術の普遍性を雄弁に物語ります。

本セールの中核を成す藤田嗣治《エレーヌ・フランクの肖像》は、藤田がパリにおいて国際的な評価を確立した黄金期に制作された重要作です。「乳白色の下地」と呼ばれる独自の技法によって描かれた人物像は、繊細さと強い存在感を併せ持ち、衣装や室内表現に至るまで緻密に描き込まれた画面は、1920年代パリの洗練された文化的空気を今に伝えます。

20世紀初頭のヨーロッパ美術を代表する作家として、エドワルド・ムンクとエゴン・シーレの作品も出品されます。ムンクによる《Madonna (Schiefler 33; Woll 39)》は、生と死、官能と神秘が交錯する象徴的主題として知られ、油彩と版画の双方で展開されました。版画作品では、身を捩る女性像の周囲を装飾的な枠が囲み、左下には胎児を思わせるモチーフが描かれています。一方、シーレは極めて個人的で鋭い人体表現を確立した夭折の画家で、《Weiblicher Akt》では、虚飾を削ぎ落した線描により、作家特有の人間の内面をも映し出すかのような大胆なポーズの女性像を描いています。

アメリカ美術からは、ポップ・アートを代表するジェームズ・ローゼンクイストの1969年作品が登場します。ビルボード（看板絵）・ペインターとしての経験を背景に、消費社会にあふれるイメージを拡大・断片化し、コラージュのように再構成する手法によって、視覚情報が持つ魅力と不安を同時に浮かび上がらせました。

本セールには、大型から小型まで希少な彫刻作品も複数出品されます。アニッシュ・カプーア《Untitled》は、緩やかに湾曲したステンレススチールの表面に施された色彩が周囲の空間を取り込み、鑑賞者の知覚や存在認識を揺さぶります。ジャウメ・プレンサ《Tokyo’s soul》は、胎児のような姿勢で座る人物像を通じて、沈黙や内省といった主題を提示し、鑑賞者に自身の内面と向き合う時間をもたらします。さらに、近代彫刻の基礎を築いたオーギュスト・ロダンによるヴィクトル・ユゴーの胸像は、「精神の彫刻」とも称されるロダン芸術の本質を示しています。

「Modern Legacy」は、名作を一堂に集めるだけでなく、時代や地域を越えて形成されたコレクションを通じて、美術史を立体的に捉える機会を提供します。受け継がれてきた美の系譜をあらためて見つめ直す、極めて特別なオークションとなるでしょう。

■オークション実施概要

「第77回SBIアートオークション｜Modern Legacy: An Important Japanese Collection of 20th&21st Century Masters」

- オークション：- - 日時：2026年3月14日（土）14:00-- - 会場：東京国際フォーラム ホールD5（〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1）- 下見会：- - 日時：2026年3月12日（木）11:00-19:002026年3月13日（金）11:00-19:002026年3月14日（土）11:00-13:00- - 会場：東京国際フォーラム ホールD7 （〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1）- 参加方法：会場、電話、書面、またはオンライン入札- オークション進行の視聴：YouTube Streaming(https://www.youtube.com/channel/UC32a7MUOI-xI1DY-CghG-KA)

■出品作品ハイライト

※オンラインカタログ(https://www.sbiartauction.co.jp/auction/catalogue/137?country=&category=&sort=&planned_category=&artist=&title=&lotno=&medium=&exeuted=&date=20260314&utm_source=PressRelease&utm_medium=display&utm_campaign=2603_1stPressRelease_ModernLegacy_JP)（2026年2月12日（木）公開予定）

「第78回SBIアートオークション｜Bloom Now」

昨年よりオークションタイトルを「Bloom Now」と改め、2022年から継続して開催している3月セールには、今年も春の始まりを彩るような、現代において多様に展開する表現を纏う作品が揃いました。歴史的文脈を背負う作品と、現在進行形の表現が交差することで、新たな視点を提示します。

本オークションの注目作品の一つは、武田鉄平の《絵画のための絵画 040》です。2022年の当社オークションで記録的な落札結果を収めた「絵画のための絵画」シリーズに属する本作は、国内でも取り扱いの少ない希少な作品です。大胆なブラッシュストロークの背後に潜む緻密な線描は、鑑賞者を驚かせ、そして魅了し続けます。

一方で、ポップ・アートを牽引したロイ・リキテンシュタインやトム・ウェッセルマンの作品も登場します。リキテンシュタインの《The Couple (Corlett 175)》は、赤・黄・青・黒などのシンプルな色調で構成された木版画の作品です。エディション50点のうちの1点は、ニューヨーク近代美術館にも収蔵されています（収蔵番号：11.1987.4）。ウェッセルマンの《Double Study for Bedroom Painting #2》は、1960年代頃から展開されたBedroom Paintingシリーズの習作で、女性の身体とオレンジ、タバコ、灰皿などの日常的なモチーフを大胆な構図と色彩で描いている点が特徴的です。

そのほか、李禹煥の代表的な「線より」シリーズから《From the Line》が出品されます。1970年代より制作された同シリーズは、上から下へと引かれた線が横に並び、余白を生み出すことで、鑑賞者の想像力を喚起します。また、スペイン出身のアーティスト、ハビア・カジェハによる《No Words Today》は、国内でも稀な高さ約2メートルに及ぶ大型キャンヴァス作品です。鮮やかな黄色の背景に描かれた作家特有の可愛らしい目の大きな人物像にも注目が集まります。

「Bloom Now」は、コレクションの出発点となる一作から、既存の視点を更新する作品まで、幅広い層に開かれたセールです。過去から現在へと連なる芸術の流れのなかで、ぜひここでしか出会えない一作を見つけてみてはいかがでしょうか。

■オークション実施概要

「第78回SBIアートオークション｜Bloom Now」

- オークション：- - 日時：2026年3月15日（日）14:00-- - 会場：東京国際フォーラム ホールD5（〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1）- 下見会：- - 日時：2026年3月12日（木）11:00-19:002026年3月13日（金）11:00-19:00会場： 東京国際フォーラム ホールD1、D7（〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1）- 参加方法：会場、電話、書面、またはオンライン入札- オークション進行の視聴：YouTube Streaming(https://www.youtube.com/channel/UC32a7MUOI-xI1DY-CghG-KA)

■出品作品ハイライト

※オンラインカタログ(https://www.sbiartauction.co.jp/auction/catalogue/137?country=&category=&sort=&planned_category=&artist=&title=&lotno=&medium=&exeuted=&date=20260315&utm_source=PressRelease&utm_medium=display&utm_campaign=2603_1stPressRelease_BloomNow_JP)（2026年2月13日（金）公開予定）

トークイベント「知っておきたいフジタの話 足あと・筆あと・そして人々」

シングルオーナーコレクションセール「Modern Legacy: An Important Japanese Collection of 20th & 21st Century Masters」（2026年3月、於東京国際フォーラム）にあわせ、トークイベント「知っておきたいフジタの話 足あと・筆あと・そして人々」を開催します。

東京ステーションギャラリー学芸員・若山満大氏をお招きし、本セールのメインロットである《エレーヌ・フランクの肖像》（1924年）を起点として、作家・藤田嗣治の足跡・画業・交友関係についてお話しいただきます。藤田の作品をコレクションすることの意味について考えるきっかけとなりましたら幸いです。

■開催概要

トークイベント「知っておきたいフジタの話 足あと・筆あと・そして人々」

- 日時：2026年3月14日（土）11:00-12:00（受付開始：10:30-）- 会場：東京国際フォーラム ホールD5（〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1）- 登壇者：若山満大氏（東京ステーションギャラリー 学芸員）※事前申込制、参加無料

トークイベント「知っておきたいフジタの話 足あと・筆あと・そして人々」 参加申込フォーム - フォームに記入する(https://forms.office.com/r/fDBV7PPLR1)

■登壇者プロフィール

若山満大（わかやま・みつひろ）

東京ステーションギャラリー学芸員。主な関心領域は、日本近現代美術史および写真史。愛知県美術館学芸員、あいちトリエンナーレ2016キュレトリアルチーム、アーツ前橋学芸員などを経て現職。2025年夏には、写真をキーワードに藤田嗣治の生涯を読み解く展覧会「藤田嗣治 絵画と写真」を企画し、フジタ研究に新たな視点を提示した。そのほか、「大西茂」（2026）、「安井仲治」（2023-2024）、「甲斐荘楠音」（2022）など、独自の表現を切り拓いた異才たちの個展を多数手がけている。共編著に『Photography? End?──7つのヴィジョンと7つの写真的経験』（magic hour edition、2022）。

SBI ART AUCTION TOKYO 2026 サテライト展示、ポップアップのほか、スタンプラリーも開催！

「Modern Legacy」および「Bloom Now」各セールの下見会・オークション開催期間中、下記の会場・日時にてスタンプラリーを実施いたします。ぜひ各会場を巡り、スタンプを集めてお楽しみください。すべてのスタンプを集めていただいた方には、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

また、東京国際フォーラム地上広場では、今年もポップアップを開催いたします。ART FAIR TOKYO 2026のチケット、もしくは当社からのご案内メールをご提示いただいた方には、コーヒーを1杯プレゼントいたします。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

１.「Modern Legacy」下見会会場-メイン会場

- 3月12日（木）：11:00-19:00- 3月13日（金）：11:00-19:00- 3月14日（土）：11:00-13:00- 会場：東京国際フォーラム ホールD7

２.「Bloom Now」下見会会場-メイン会場（※一部の作品は会場１.ホールD7に展示されています）

- 3月12日（木）：11:00-19:00- 3月13日（金）：11:00-19:00- 会場：東京国際フォーラム ホールD1

３.ジャウメ・プレンサ《Tokyo's soul》（「Modern Legacy」セール／Lot 025）

- 3月12日（木）：11:00-19:00- 3月13日（金）：11:00-19:00- 会場：東京国際フォーラム ロビーギャラリー

４.マノロ・バルデス《Luna》（「Modern Legacy」セール／Lot 026）

- 3月12日（木）：11:00-19:00- 3月13日（金）：11:00-19:00- 3月14日（土）：11:00-19:00- 会場：東京ミッドタウン日比谷9階

５.オークション会場

- トークイベント「知っておきたいフジタの話 足あと・筆あと・そして人々」：3月14日（土）11:00-12:00- 「Modern Legacy」オークション：3月14日（土）14:00-- 「Bloom Now」オークション：3月15日（日）14:00-- 会場：東京国際フォーラム ホールD5

６.地上広場ポップアップ（※こちらには美術作品の展示、およびスタンプラリーはございません。）

3月12日（木）：11:00-17:00

3月13日（金）：11:00-17:00

3月14日（土）：13:00-17:00

3月15日（日）：13:00-17:00

会場：東京国際フォーラム 地上広場



■SBIアートオークションとは

20世紀以降のコンテンポラリーアートを中心に、モダンアートや写真・デザイン・工芸など、多岐にわたりお客様のライフスタイルを彩る良品をご紹介する公開型オークションです。登録顧客の国籍は63か国、落札総額の約5割を海外顧客の落札が占める（※）など、国内随一の国際性を誇ります。日本のアートマーケットを象徴する作家の作品はもちろん、国内オークションへの出品が少ない海外作家の作品も積極的に紹介し、日本のアートマーケットの成長・拡大に取り組んでいます。（※）2025年1月現在

■オークション参加について

オークションは売却額を競り上げる方式で行われます。

初めて参加くださるお客様には、事前の登録をお願いしております。

オークションで作品を購入する方法の詳細は、以下のページでご確認いただけます。

購入方法詳細(https://www.sbiartauction.co.jp/buy-sell/buy/?utm_source=Benchmark&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=PressRelease_JP)

■今後のオークションスケジュール（予定）

- 「第79回SBIアートオークション｜LIVE STREAM AUCTION」開催日：2026年 4月10日（金）、11日（土）- 「第80回SBIアートオークション｜Modern and Contemporary Art」開催日：2026年5月22日（金）、23日（土）

■SBIアートオークション株式会社

美術品のオークション、売買、売買仲介、ファイナンス、アドバイザリー等、お客様のニーズに応じて、国内外の幅広いネットワークを活用した多角的な事業を展開しています。サービスの提供を通じて、より多くの方に美術品を所有する喜びや大切さ、面白さを伝えていくと同時に、美術品を永く大切にし、次の代につないでいくお手伝いをしております。

会社名：SBIアートオークション株式会社

代表者：代表取締役 藤山友宏

所在地：東京都江東区有明3-6-11 TFTビル東館

設立：2011年4月1日

- ホームページ(https://www.sbiartauction.co.jp/?utm_source=Benchmark&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=PressRelease_JP)- Instagram(https://www.instagram.com/sbiartauction/)

※当社ウェブサイトを装ったなりすましにご注意ください。