DREAMBEERに新たな2銘柄が登場！　スワンレイクビール＆宮島ビールから新ラインナップ

株式会社DREAMBEER（本社：東京都渋谷区 代表取締役：萩尾 陽平）は、家庭用本格ビールサーバーで、全国各地の個性豊かなクラフトビールをまるで旅をするように楽しめる会員制ビール配送サービス「DREAMBEER」（以下「ドリームビア」といいます。）を提供しております。

この度、スワンレイクビール（新潟県阿賀野市）および宮島ビール（広島県廿日市市）から、2銘柄をラインナップに追加いたしました。いずれも苦味とアルコール度数を抑えた、クラフトビール初心者にも親しみやすい2銘柄です。香り高く軽やかな味わいで、飲み飽きせず、この時期におすすめのクラフトビールとなっております。

スワンレイクビール（新潟県阿賀野市）

【新たに追加した銘柄（既存ブルワリー）】Session IPA

香り羽ばたく爽快なビール。アメリカンホップによるシトラスでフルーティーな香りと、爽快な味わいが特徴のビールです。飲み飽きせずに、何杯も楽しめます。

宮島ビール（広島県廿日市市）

HAZY IPA

宮島ビールの最新作。

小麦麦芽とオーツ麦を使用した、口当たりがやわらかい Session HAZY IPA。

アルコール度数も苦みも低いので、クラフトビール初心者やビールが苦手な人にもおすすめです。

ホップ由来のフルーティーな柑橘とドライな飲み口が特徴。ビール単体でも食中酒としてもお楽しみいただけます。

■DREAMBEER（ドリームビア）とは

ドリームビアは、プロ仕様の家庭用本格ビールサーバーで、全国各地のクラフトビールを、まるで旅するように楽しめる会員制サービスです。作り手の想いと、ビールの持つ奥深い味わいや楽しみ方をお客様にお届けすることで、日本のビール文化をもっと豊かに、延いては日本の地域創生の一助となることを目指します。

■95ブルワリー280銘柄以上の個性豊かなラインナップ

全国のブルワリーとビールファンをつなぐプラットフォームとして、魅力あふれるブルワリーとの出会いを重ねながら、クラフトビールならではの造り手の想いや楽しみ方、そして個性あふれる多彩な味わいを全国に広げてまいります。

企業概要

会社名：株式会社DREAMBEE

代表取締役：萩尾 陽平

所在地：東京都渋谷区神宮前１-23-26

事業内容：家庭用ビールサーバーのレンタル・酒類の販売

