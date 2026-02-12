「GX政策の全体方針とGX戦略地域制度」と題して、経済産業省 イノベーション・環境局 GX投資促進課 課長補佐 上利 祐貴氏によるセミナーを2026年3月18日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

GX政策の全体方針とGX戦略地域制度

～GX型の産業集積やワット・ビット連携を促進し、

「新たな産業クラスター」の創設を目指す～

経済産業省 イノベーション・環境局

GX投資促進課 課長補佐 上利 祐貴 氏

２０２６年３月１８日（水） 午前１０時～１１時３０分

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

脱炭素を巡る国際情勢が目まぐるしく変化する中で、日本のGX政策の全体方針を紹介する。

GX政策の柱の1つが昨年8月に創設したGX戦略地域制度である。本制度は、GX財源による支援と規制・制度改革を一体的に措置することで、産業資源であるコンビナート等や脱炭素電源を核とした新たなGX型の産業クラスターを形成していくものであり、その概要について紹介する。

１．GXを巡る国際情勢

２．日本のGX政策の全体像

３．GX戦略地域制度について

４．質疑応答／名刺交換

