フェムケアブランド【Sonael（ソナエル）】から医薬品 (販売名:バイグロミン(R)) が3月2日新発売　女性が感じやすい末端の冷え、更年期における肩こり・頭痛・不眠などの症状にアプローチ

株式会社Ｉ-ｎｅ

株式会社Ｉ-ｎｅ (本社：大阪市中央区) は、女性の美容と健康をサポートするスマートフェムケアブランド「Sonael（ソナエル）」 から、ビタミン含有保健薬 (販売名:バイグロミン(R) 指定第２類医薬品）を発売します。

ブランド名：ソナエル

販売名：バイグロミン(R) 指定第２類医薬品

価格：4,950円(税込)

発売日／流通：2026年3月2日（月）より順次

【店頭】一部の調剤薬局

開発背景

女性特有の健康課題に対する意識の高まり

2024年2月、経済産業省が「女性特有の健康課題による経済損失は年間約3.4兆円」という試算を初公表しました。更年期症状による労働生産性の低下は、もはや個人の悩みではなく社会全体の課題となっています。

「我慢」が当たり前の現状

自社調査*によると、約2割の女性が30代後半から不調を感じ始めているものの、約30％の人が何も対策をせず我慢していることが分かりました。既存の更年期市販薬には「自分にはまだ早い」という心理的ハードルがあり、手に取りづらいとの声も多く存在します。

*I-ne自主調査（25年2月）調査対象者：40～54歳女性

更年期症状に「かしこく備える（Sonael）」という解決の選択肢を

Sonaelは現代の忙しい女性が気負わずに手に取れる、スマートなデザインと機能性を両立させました。医薬品とサプリメント(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000850.000012002.html)を展開することで、プレ更年期から気になる症状を幅広くサポートします。

商品特長

女性が感じやすい末端の冷え、更年期症状*に各種有効成分がアプローチします。

【１】米ぬか由来の成分「ガンマーオリザノール 」が自律神経機能を調節し、更年期症状*を緩和

ガンマーオリザノールの自律神経機能調整作用が、ビタミンEの作用と共に、眠りが浅い・寝付きが悪い・肩こり・頭痛・頭重などの更年期症状を緩和します。

*更年期症状：肩こり・頭痛・頭重・不眠

【２】ビタミンEの抗酸化作用により、手足のしびれや冷えを緩和

ビタミンEの強い抗酸化作用が、血行障害を起こす原因物質の１つである過酸化脂質の生成を抑制し、末梢血行障害を改善。手足のしびれや冷えを緩和します。

【３】健康維持に補給したいビタミンDとAを配合

年齢を重ねるごとに欠かせない、健康維持に必要なビタミンを適切に補給することができます。

商品概要

ブランド名：ソナエル

販売名：バイグロミン(R) 指定第２類医薬品

区分：指定第2類医薬品

容量：60カプセル(30日分)

価格：4,950円(税込)

効能・効果：

・更年期における次の諸症状の緩和：肩こり・頭痛・頭重・不眠

・月経不順

・末梢血行障害による次の諸症状の緩和：冷え性・手足のしびれ・しもやけ

用法・用量：成人（15歳以上）1日2カプセル

Sonael

HP：https://sonael-official.jp

Instagram：https://www.instagram.com/sonael_official