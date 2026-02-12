Singer Reimagined、時計の“再誕”を告げる。初の自社製ムーブメントを搭載した″Caballero Collection″日本上陸

オフィス麦野

スイス・ジュネーブを拠点とする独立系時計ブランド Singer Reimagined（シンガー・リイマジン） は、ブランドを構成する三つの柱「Reimagined（再構築）」「Restored（再生）」「Reborn（再誕）」のうち、“Reborn（再誕）” を象徴する最新作Caballero Collection（カバジェロ・コレクション） の日本販売を開始いたしました。

Singer Reimaginedは、ポルシェ911の再構築で世界的評価を確立したSinger Vehicle Design の哲学を背景に、「イノベーションとデザインによって、高級時計の概念を再定義する」という明確な理念のもとに誕生した時計ブランドです。

クロノグラフの革新から、伝説的ムーブメントの復活まで、同ブランドは常に“機械式時計の本質”に問いを投げかけ続けてきました。

そのなか、新作のカバジェロコレクションは、初の自社製ムーブメント Calibre-4 Solotemp（キャリバー4ソロテンポ）を搭載したモデルです。

<初の完全自社製ムーブメント>

カバジェロ・コレクションは、Singer Reimaginedにとって初の完全自社製ムーブメント「Calibre-4 Solotemp（キャリバー4 ソロテンポ）」 を搭載した、記念すべきモデルです。

スペイン語で「紳士」を意味する“Caballero”という名の通り、このコレクションは、抑制されたエレガンスと精密さ、そして大胆な構造美を併せ持つ、Singer Reimaginedの新章を象徴する存在です。



キャリバー4 ソロテンポは、安定したエネルギー供給による究極の時間精度という、ただ一つの目的のために設計されました。

その核心となるのが、4組のツインバレル（2×2構成）を並列で駆動させる独創的なバレル構造です。

<キャリバー4 ソロテンポの主な特徴>



キャリバー4ソロテンポの主な特徴として以下が挙げられます：

＊バレル構造：4組のツインバレルが並列で駆動し、安定したトルクを継続的に供給します。

＊6日間パワーリザーブ：長時間の自律性と、トルク低下を最小限に抑えます。

＊一定なエネルギー供給：トルクのフラットなカーブで、振幅の安定性と高精度な計時を実現。

＊振動数：4Hz（毎時,28,800振動）で精密な時刻管理。

＊拡張性のある設計：モジュール構造で、将来的な複雑機構やムーブメントの展開にも対応。



幾年もの歳月をかけて開発された キャリバー4ソロテンポの設計は、一定かつ直線的なエネルギー供給によって卓越した時刻の安定性を実現するという、唯一無二の目的のもとに構想されました。

この成果の核心には、並列で稼働する二組のダブルバレルという、他に類を見ない特徴があります。独創的なバレル構成により、6日間のパワーリザーブ全体でトルクの安定性が保たれ、振幅低下を抑え、最初の瞬間から最後まで最高のクロノメトリック性能を維持します。

キャリバー4 ソロテンポは単なるムーブメントではなく、シンガー・リイマジンが新たな時代へと歩み出す、進化と機械的基盤そのものと言えます。

従来の主ゼンマイ構造では、バレルが解けるにつれて動力の供給が減少しますが、キャリバー4ソロテンポの設計は安定かつ均一なエネルギー供給を持続します。その結果、卓越した精度と長寿命を実現し、機械的な負荷や摩耗も大幅に抑えられます。

このムーブメントは高いパフォーマンスだけでなく、永く使い続けられることを目指して設計されています。精緻な仕上げにより、機械式クロノメトリーの新たな基準を打ち立てることを目指しています。

キャリバー4ソロテンポは4Hz（毎時,28,800振動）で作動し、高速な振動と長期的なエネルギー安定性を両立。堅牢性と信頼性を兼ね備えています。モジュール構造を採用しているため、将来のシンガームーブメントファミリーの基盤となり、高度な複雑機構にも対応しつつ、安定性・精度・長寿命という核となる価値を共有します。

<紳士（カバジェロ）をイメージした、バランスと美学を極めたタイムピース>



一目で感じるミニマリズム。洗練されたデザインと革新的なパフォーマンスを備えたカバジェロの39mmケースは、ステンレス・スティールで仕立てられ、Singerがインスピレーションを受けた1960年代・1970年代、特にオリジナルのTrack1プロトタイプを彷彿とさせます。カバジェロは、バランスの美学を極めた腕時計。形状が機能を損なうことなく、細部のこだわりが上質さを物語ります。

Track1 プロトタイプ

シンガー・リイマジンの卓越性へのこだわりを反映させ、自社製ムーブメントはスイス・クロノメトリーの最高基準を満たすよう設計されています。その構造や仕上げ、エンジニアリングの細部に至るまで、シンガー・リイマジンの理念を体現する徹底したこだわりが感じられます。

キャリバー4ソロテンポによって、シンガー・リイマジンは最高峰の時計製造の世界に足を踏み入れるだけでなく、その常識を塗り替えることとなります。

モデル詳細 カバジェロコレクション

価格：429万円（税込／予価）

REF：SR701-1（黒）、SR701-2（グリーン）、SR701-3（ブルー）

※限定生産

SR701-1（黒）SR701-2（グリーン）SR701-3（ブルー）



<スペック詳細＞

ムーブメント：

Caliber ST5000：6日間連続で安定したフラットなエネルギーカーブを実現し、卓越した精度と信頼性を誇る。

ハイエンド仕上げ、ブリッジ＆プレート：ガルバニックロジウム仕上げ微細マイクロブラスト加工

面取り：ロジウム仕上げダイヤカット面取り

エングレービング：4つのバレルと巻き上げブリッジに、Singer Reimaginedのエングレービングが施されています

サイズ：34.20×4.83mm

部品数：145個

石数：33個

パワーリザーブ：6日間

脱進機：アンカーポインテージ20.3

振動数：28,800振動-4Hertz

精度：-4+6秒/日

香箱：4つのフラットマウントで高速回転するバレル。2つずつ直列に組み合わせ、最終ギアで並列に連結。この構造により、非常に安定した巻き戻しカーブと高い精度を実現（特許取得済）

巻き上げ方式：手巻き/巻き上げ回数109

機能：時・分・秒表示

ケース：

素材：サークルサテン仕上げ＆ミラーポリッシュ面取りのステンレス・スティール

サイズ： 39×10.5mm

ケースバック：ねじ込み式、内面反射防止サファイアクリスタル採用

リューズ：巻き戻し／時刻・分設定（シンガーロゴ刻印入り）

クリスタル：両面反射防加工を施したドーム型サファイアクリスタル

防水性：50m/5気圧



ダイヤル：

特徴的なゴールドの歯付きフランジ

4つのバレルに埋め込まれたルビーが輝くダイヤル

ゴールド仕上げのSingerロゴを採用

SR701-1/ピアノブラックラッカー仕上げ

SR701-2/エンパイアグリーンラッカー仕上げ

SR701-3/ペトロールブルーラッカー仕上げ



ストラップ＆バックル：

ストラップ素材：

SR701-1 ブラック織布ストラップ

SR701-2 カーキグリーンテキスタイル

SR701-3 深みのあるブルーグレイン天然レザーサイズ 20/16mm

バックルタイプ：Singerピンバックル

バックル素材： ステンレス・スティール

バックル仕上げ：サテン仕上げに磨き上げた面取り。Singerロゴの刻印入り

＜Mugino & Co.株式会社/オフィス麦野について＞

・ オフィス麦野は代表の麦野豪が数々のラグジュアリー・ブランドのリポジショニングを手掛けた後に独立・設立し、様々な業界で企業やブランドのブランド・マーケティングやリポジショニング業務を請け負うコンサルティング・ファーム。それまでのラグジュアリー・ブランドの経験から、富裕層関連ビジネスにおいては、媒体・流通・顧客・オピニオンリーダーとの人脈を豊富に有している。北米、台湾、マレーシア、グアム、スイスにそれぞれ現地法人を設立し、海外ブランドのアジア進出や日本企業の海外進出支援の足掛かりを固めている。

・ Mugino & Co.株式会社は、オフィス麦野グループ内において、独立系時計ブランドを中心に、アート・宝飾・ラグジュアリー商材を取り扱う専門企業。国内外のブランドのリポジショニングや富裕層マーケティングに強みを持つ。日本市場での高級時計・アート分野におけるブランドマネジメント、直営店舗運営、文化プロジェクト企画・運営を行っている。



