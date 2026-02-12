DMM GAMES「邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～」事前登録者数15万人突破！事前登録ガチャも累計400万回達成！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、『邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～』の事前登録者数が15万人を突破したことをお知らせします。

■事前登録者数15万人突破＆事前登録ガチャ累計400万回達成！

2026年2月2日に事前登録を開始し、おかげさまで事前登録者数15万人を突破いたしました。

また事前登録ガチャも累計400万回を達成いたしましたので、サービス開始時に5,400個の原石をプレゼントいたします！

引き続き事前登録者数と累計回転、個人回転、それぞれの目標を達成することで、サービス開始時に最大10,000個の原石（ガチャ33回分）と事前登録ガチャで入手したお気に入りのキャラがもらえるキャンペーンを開催しておりますので、是非ご参加ください。

▼事前登録はこちらから

https://rlyehshoujotai.games.dmm.com/

▼公式Xアカウント

https://x.com/rlyehshoujotai

■『邪神戦記ルルイエ少女隊』とは

「美少女×邪神」クトゥルフ神話に登場する邪神や身体から生えた触手を自在に操る異形の少女たちと共に、神々と戦う放置系タワーディフェンスバトルゲームです。

ド派手な演出と爽快感を味わえるバトルを、タワーディフェンスゲームを未プレイの方でも安心して楽しめるよう直感的な操作ができる設計となっております。

≪シト≫、そして≪テンシ≫の攻撃に

未確認の都市を有した、絶海の孤島≪ルルイエ≫を舞台に

世界各地を襲った天変地異と共に現れたカミの使い――

≪シト≫、そして≪テンシ≫の攻撃にさらされるルルイエ。

身体から生えた触手を自在に操る異形の少女たち――

邪神の力を持つ≪ヴァイス≫に保護された主人公は、

世界の未来を担う力を持った≪銀の鍵≫を巡る戦いに巻き込まれていく。

≪邪神≫か≪カミ≫か――地球（ホシ）の覇権は、ふたつの勢力に委ねられた。

どちらが勝っても絶望……そんな未来に、ヒトとして抗うために。

▼製品概要

・タイトル：『邪神戦記ルルイエ少女隊 ～クトゥルフ神話TD～』

・ジャンル：放置系タワーディフェンスバトル

・プラットフォーム：PC（ブラウザ/DMM GAMES PLAYER）スマートフォン（DMM GAMES STORE）

・権利表記：(C)2026 EXNOA LLC

・販売価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

▼注意事項

・事前登録ガチャでキープしたキャラ、各種特典のプレゼントはサービス開始時に

ゲーム内プレゼントから受け取れます。

・その他の注意事項につきましては、公式サイトをご覧ください。

・各キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。