【MYTREX】1本でほぐしケアと美肌ケアを実現。圧力を切り替えられるペン型美顔器『SHAPE POINTER』誕生。

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル（本社:福岡県福岡市 代表取締役社長：薛 明鶴）が展開する美容健康ブランド『MYTREX(マイトレックス)』は圧力をワンタッチで切り替えられるペン型美顔器 「SHAPE POINTER（シェイプポインター）」 を、2026年2月20日（金）より、公式オンラインショップ・TIKTOKショップにて先行予約販売を開始いたします。

本製品は、従来の“ポスポス”美顔器が抱えていた「効くけれど痛い」「部位によっては刺激が強すぎる」といった課題に着目し、筋肉の厚みに合わせてペン先を押し込む圧力を調整できる、圧力可変(TM)設計を採用しました。

フェイスラインを整えるシェイプポイントヘッドと、美肌へ導くマイクロカレントヘッドを1本に搭載。 シェイプポイントヘッドは、ペン先を回すだけで、圧力を2段階に切り替え、使用部位に合わせて最適な圧力でアプローチできます。痛みを感じることなく、深部までしっかりと無理なく刺激を与えることが可能です。

さらに、マイクロカレントヘッドは、微弱電流による美肌ケアで肌を内側から整え、ハリと弾力のある印象へと導きます。ほぐし・流し・美肌ケアまでをこの1本で完結。ソーラーパネル搭載で、充電の手間を省き、毎日のフェイスケアを手軽かつ効果的にサポートします。

■開発背景

“ポスポス”によるフェイスケアは、筋膜リリースとコリほぐしという2つのアプローチによって成り立っています。１.筋膜リリースで筋肉を柔軟にし、２.筋肉を押してコリをほぐし血行を促進することです。この二つのケアが揃って初めて、むくみの改善やリフトケア効果が期待できます。

筋膜リリースで重要なのは、筋肉全体を面で刺激することではなく、筋肉の始点・終点にあたる腱やトリガーポイントへ適切な圧力を届けること。顔の筋肉は小さく繊細なため、部位に合わせたピンポイントなアプローチが求められます。

そこでSHAPE POINTERは、1本のヘッドで圧力を切り替えられる設計を採用。筋肉の厚さや部位に応じて圧力を調整することで、トリガーポイントを正確に捉えながら、筋膜リリースとコリをほぐすケアを1本で、無理なく、効果的に行えるよう設計しました。

さらに、スッキリとした顔印象を目指す“ポスポス”ケアに加え、マイクロカレントケアも搭載し、ハリ・ツヤのある美肌へと導きます。

■商品特長

・圧力可変シェイプポイントヘッド

刺激は弱過ぎるとほぐせず、強過ぎると筋肉を痛める原因に。SHAPE POINTERは「ハード」と「ソフト」の2段階に圧力調整できる設計です。

ハンドル部分を回すだけで圧力を切り替えられるので、楽にベストな圧力でケアができます。

・ソーラー充電式マイクロカレントヘッド

エステや美顔器、医療用治療器でも使用される刺激を感じないほど微弱な電流「マイクロカレント」を搭載（業務用の美容機器と同クラス500μA）。肌を内側から刺激し、ハリ感や弾力感、エイジングケアを叶えます。さらに、マイクロカレントを発生させるためのソーラーパネルを搭載。充電不要で、使いたい時にサッとケアすることができます。

・MYTREXならではの使い続けたくなるこだわり

・洗練されたフォルム

本体は軽くて手になじむ持ちやすいデザイン。摩擦が少なく、肌にやさしいステンレス素材を使用しています。

・オリジナル収納ケース付き

付属のケースに入れれば、本体を傷つけずに持ち運びが可能。

高級感のあるデザインで、プレゼントにもぴったりです。

■商品概要

商品名： MYTREX SHAPE POINTER(シェイブ ポインター)

発売日：2026年3月3日（火）

価格：12,980円（税込）

カラー展開：ホワイト

セット内容：本体:1個/携带用ケース:1個/取扱説明書:1部

サイズ：約17.5mm×160mm×17.5mm

質量：約40g

※プレスリリース配信時の情報となり最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

■MYTREXについて

『MYTREX（マイトレックス）』は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに、日々の習慣に自然と溶け込むセルフケアを提案する美容・健康機器ブランドです。効果がないもの、続けられないものはつくらないという信念のもと、確かな実感と使いやすさを追求しています。

2025年8月にはシリーズ累計出荷台数300万台を突破。

人気商品は、パワフル振動で本格ケアができるボディケアハンディガン『MYTREX REBIVEシリーズ』、サロン級の美肌ケアを叶える光美容器『MYTREX MiRAYシリーズ』。お風呂でEMSヒップトレーニング『MYTREX AQUAシリーズ』など、スキマ時間を活用して美と健康をサポートするアイテムを取り揃えております。2024年2月には”マイクロカレント”搭載シャワーヘッド「HIHO FINE BUBBLE+e」が誕生。水力発電により発生させた美肌電流マイクロカレントで、シャワータイムがエステのような美容時間に。さらに、2024年8月より先行販売を開始した業界初*「手圧変動テクノロジー」を搭載したハンディガン「REBIVE 2」「REBIVE MINI XS2」では、従来の強さ（振動スピード）調整に加え、今までにはなかった「深さ(ストローク)」も調整できる設計を実現しボディケアに新たな旋風を巻き起こしたと、大きな反響をいただいています。

今後も医療機器メーカーとしての専門性と技術力を生かしつつ、お客様に驚きと感動をお届けする数々の新商品の発表を予定しています。

*自社調べ（2024年7月時点）

＜発売展開モール＞

■公式サイト：https://mytrex.jp

■EMSショップ 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/leapgrow/

■EMSショップYahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/s-pln/

■創通メディカル Amazon店: https://www.amazon.co.jp/mytrex

■EMSショップ auPayマーケット店: https://plus.wowma.jp/user/65851084/plus/

＜公式SNS＞

■Instagram： https://www.instagram.com/mytrex.official/■Twitter：(https://www.instagram.com/mytrex.official/%E2%96%A0Twitter%EF%BC%9A)https://twitter.com/Mytrex_JP

■LINE：https://lin.ee/vJgGbXE

■YouTube：https://bit.ly/3xVDKOv

＜会社概要＞

社名：株式会社創通メディカル

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/