Nintendo Switch(TM) 2 専用ソフト『オバケイドロ２』本日2月12日18:00より「冬模様マップ」第1弾を期間限定配信！オバケの世界が雪景色に変化！

株式会社　フリースタイル

株式会社フリースタイルは、Nintendo Switch 2 専用ソフト『オバケイドロ２』にて、期間限定「冬模様マップ」第1弾を2月12日18時より配信することをお知らせいたします。




■2月のアップデート情報！

期間限定マップ第1弾「冬模様のウラメシ寺」をフリーマッチにて配信！


【開催期間】


2026年2月12日（木）18:00～2026年3月12日（木）17:59まで


ヒンヤリ冬模様の期間限定マップを楽しもう！


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=YlGZsGYVH7I ]




雪が薄く積もったウラメシ寺。オバケの世界もうっすら雪化粧。






ツルツル滑る氷の上でニンゲンもオバケも大騒ぎ！


■期間限定マップ第2弾も準備中！

第2弾には、新たなオバケも登場！？続報をお楽しみに！




■『オバケイドロ２』とは

『オバケイドロ２』は、ニンゲンとオバケに分かれてケイドロをする非対称型対戦おにごっこゲームです。


3分間の制限時間内に全員捕まえればオバケの勝ち。


ひとりでも逃げきればニンゲンの勝ちとなります。


ローカルでもオンラインでも、最大8人まで一緒に遊べます。





■プレイスタイルに合わせて選べるモード

・インターネットでケイドロ


ユーザー同士ランダムにマッチングして遊べる「フリーマッチ」と、専用の部屋を作って遊べる「ルームマッチ」があります。


本作では1台のNintendo Switch 2 で2人一緒にオンライン対戦にマッチングすることもできます。





・オフラインでケイドロ


1人で遊べる「ヒトリデ ケイドロ」と、近くにいる人とNintendo Switch 2 を持ち寄って遊べる「ミンナデ ケイドロ」があります。


また、1台のNintendo Switch 2 で最大4人まで一緒に遊ぶことができます。





・『おすそわけ通信』に対応！


本作では、Nintendo Switch 2 の新機能「おすそわけ通信」を使用して『オバケイドロ２』を持っていない人にもゲームをシェアして一緒に遊ぶことができます。


本作の「おすそわけ通信」はインターネット通信・ローカル通信のどちらにも対応しており、近くの人とも離れた友達ともオバケイドロを楽しむことができます。





■製品概要


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=PeHi_YRj0Xg ]


ゲームタイトル：オバケイドロ２


パッケージ版：3,980円（税込）


ダウンロード版：2,480円（税込）


ジャンル ： 非対称型対戦おにごっこゲーム


プレイ人数 ： 1～8人（オンライン/オフライン）


CEROレーティング：A



『オバケイドロ２』公式HP


https://freestyle-games.jp/obakeidoro2



『FSゲーム開発室』公式X


https://twitter.com/fsgame_official



『オバケイドロ２』マイニンテンドーストア


https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000096667



※Nintendo Switch(TM) 2 は任天堂の商標です。


(C) FREESTYLE,Inc.