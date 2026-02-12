急増する「WBC ″にわか″ 女子」待望の推し活で楽しむWBCガイド『世界一やさしい 2026WBC ビギナーズガイド』が3月3日緊急発売。推し活をさらに楽しめる、選手同士の「神ケミ相関図」も掲載!!

株式会社主婦と生活社

いよいよ3月5日に開幕するWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）。 大谷翔平選手をはじめとする史上最多9名のメジャーリーガー参戦により、前回大会を上回る熱狂が予想されています。

一方で、「プロ野球はあまり見ないけど、WBCは一緒に盛り上がりたい」「盛り上がりたいけど、ルールがわからない」「大谷選手のことは知っているけれど、ほかの選手のことはよく知らない」という、いわゆる"ミーハー層"の女性たちが日本中で急増し、"WBC推し活"ムーブメントが起きることも確実視されています。

そこで弊社では、WBC開幕直前の2026年3月3日（火）に、これまでのWBCガイドとは一線を画すムック本『世界一やさしい 2026WBC ビギナーズガイド』を緊急出版いたします。

『世界一やさしい 2026WBC ビギナーズガイド』のここが新しい！

3月5日（木）WBC開幕！ 直前の2026年3月3日（火）に緊急発売決定！

１.「観戦中」に手放せない一冊

閉幕後に出版される『総集編の本』ではなく、開幕前に出版される「これを見れば100倍楽しめる！」という切り口の『予習・並走型ガイドの本』！ 日本代表選手だけでなく、他国の注目イケメン選手の紹介や、全国のパブリックビューイング会場紹介など、玄人向けのガイドブックには載っていない情報ばかり。

２.「推し活」文脈でWBCを深掘り

イケメン評論家による各国イケメン選手の解説や、SNSで話題の選手同士の"神ケミ（人物相関図）"など、ライフスタイル・エンタメ文脈の情報を網羅！ WBC公式応援グッズも写真入りで紹介します。

３."野球偏差値ゼロ"でも楽しめる

専門用語をイラストで図解し、ルールを知らない層でも即座に観戦の輪に入れる内容！ WBCの仕組みや各試合の見どころも、わかりやすく解説しています。

テレビ番組スポーツコーナーで「話題の本」として取り上げていただければ有り難いですし、「WBCを通じた最新の推し活事情」、「パブリックビューイングでの楽しみ方」などの切り口で、バラエティ・情報番組の特集ネタとして活用いただいても構いません。

Web媒体でのトレンド紹介、雑誌でのカルチャー特集、スポーツ紙の特集ネタとしてご活用いただいても大丈夫です。

WBC開幕中、さまざまな媒体で／幅広い切り口で、ご活用いただける内容となっております。

＜主な内容（予定）＞

・イチから分かるルール、野球用語、WBCの仕組み解説

・日本代表選手紹介（ニックネーム、既婚or未婚、年俸、プライベートのデータ付き）

・選手同士のケミがわかる「侍ジャパン相関図」

・イケメン評論家が推す「各国代表のイケメン選手たち」

・観戦を楽しむ５つのポイント

・誰かに話したくなるWBCトリビア

・選手を支える妻たち

・全国のパブリックビューイングスポット紹介

・試合会場（東京ドーム＆ローンデポパーク）はこんなところ

・多種多様な応援グッズ

など

＜書誌情報＞

▲日本代表紹介ページ）世界一連覇に挑む日本代表選手を紹介。(秘)エピソードも！▲用語解説ページ）ルールや用語のわからない人が楽しむための解説も！▲世界のイケメン選手を紹介するページ）世界の"イケメン選手"をイケメン評論家が解説！

書名：『世界一やさしい 2026WBC ビギナーズガイド』

発売日：2026年3月3日(火)

定価：1,100円(本体1,000円＋税)

体裁：B5判、56ページ

発行：株式会社主婦と生活社

［Amazon］https://www.amazon.co.jp/dp/4391645521

［楽天ブックス］https://books.rakuten.co.jp/rb/18515462/

【メディア関係者の皆様へ】

●ご献本：企画ご検討用のサンプルをすぐにお送りいたします。

●画像提供：表紙画像や中面の「神ケミ相関図」などの画像提供が可能です。

※「『世界一やさしい 2026WBC ビギナーズガイド』主婦と生活社 刊」のクレジット明記をお願いしております。

●取材受付：編集担当による「今年のWBCの楽しみ方」等の解説取材も承ります。