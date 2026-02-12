宮崎で農業を継ごう！オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」が、関係人口創出につながる現地体験型ツアー「宮崎で農業を継ぐ！キャリアチェンジ応援ツアー」を開催！（3月14日、15日｜参加費無料）

株式会社ライトライト

オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」を運営する株式会社ライトライト（宮崎県宮崎市 / 代表取締役：齋藤 隆太 / 以下、ライトライト）は、宮崎市内の農林水産業者の後継者募集に特化した特設ページ「relay the local 宮崎市」の共同運営を行っている宮崎県宮崎市と、2026年3月14日（土）、15日（日）に「宮崎で農業を継ぐ！キャリアチェンジ応援ツアー」を開催することをお知らせいたします。

ツアー参加申し込みはこちらから :https://peatix.com/event/4825474/

近年、農業界は高齢化が進み、後継者不足が深刻な問題となっています。今後もさらに高齢化が進むことから、担い手の確保が困難となり、農業の持続可能性が懸念されています。

農林水産省によると2020年の農業従事者の平均年齢は67.8歳と、65歳以上の高齢者が全体の9割近くを占めており、また、2015年には175.7万人の経営体が存在していましたが、2020年時点では136.3万人と著しく減少しています（※農林水産省HP：農業労働力に関する統計(https://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/08.html)）。その主たる理由のひとつには後継者不足が挙げられており、宮崎市だけでなく日本の農業における深刻な課題となっています。

市内の農林水産業における第三者事業承継を推進するため、後継者募集特設ページ「relay the local 宮崎市」を共同運営している宮崎市とrelayは、このたび、農業へのキャリアチェンジを検討されている方を対象に、「宮崎で農業を継ぐ！キャリアチェンジ応援ツアー」を開催いたします。

2025年、2026年1月に続く3度目の開催となる本ツアーは、事業承継や就農を「情報として知る」だけでなく、「現地で見て・聞いて・体感する」ことで次の一歩につなげることを目的とした取り組みです。

昨今の燃油・資材・肥料価格の高騰により新規就農者の参入が年々難しくなっています。

農業にチャレンジするための新しい選択肢として、宮崎で農業を継ぐことを具体的にイメージしてみませんか？たくさんのご参加をお待ちしております！

ツアー概要

スケジュール

ツアー参加申し込みはこちらから :https://peatix.com/event/4825474/- 日時：2026年3月14日（土）- 3月15日（日）／ 1泊2日- 場所：宮崎駅（集合・解散）- 参加費：無料- - 定員15名（先着順） ※宮崎県外在住の方に限らせていただきます。- - 集合・解散場所（宮崎駅）までの往復交通費や宿泊費等の旅費交通費およびツアー中のお食事代（ランチ・懇親会）は自己負担になります。- 主催：宮崎市- 運営：株式会社ライトライト（オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」を運営）1日目（3月14日）- 11:00 宮崎駅（東口）集合- 11:00-11:30 移動- 11:30-13:00 長友農園（マンゴー、みかん）訪問- 13:00-14:30 昼食- 14:30-15:00 移動- 15:00-17:00 宮崎カカオ農園(https://relay.town/magazine/success_ichigo/)（カカオ、いちご）訪問- 17:00-17:30 移動- 17:30 宮崎駅（東口）集合- 18:30 懇親会2日目（3月15日）- 9:00 宮崎駅（東口）集合- 9:00-9:30 移動- 9:30-11:00 新規就農者（ミニトマト）訪問- 11:00-11:30 移動- 11:30-13:00 ランチ- 13:00-13:30 移動- 13:30-15:00 新規就農者（きゅうり）見学- 15:00-15:30 移動- 15:30 解散

※上記スケジュールは諸般の事情により変更になる場合がございます。

訪問先

長友農園

宮崎市内でマンゴーやいちごなど多彩な品目を手掛け、現在は約25年の技術が詰まったアーウィン種マンゴーと極早生みかんを中心に、安定した収穫を実現。長年培った栽培ノウハウだけでなく、20年以上の実績があるいちごの栽培指導も可能。

宮崎カカオ農園（大田原さん）

宮崎県庁を退職し、2022年、宮崎市のいちご農園を営む譲渡希望者からハウスの承継。その後、カカオ豆の生産活動を通して、宮崎の地域振興につなげたいと宮崎カカオ農園を設立。

必要なのは“事業承継支援”力。自治体 × relay 連携プログラム

ツアー参加申し込みはこちらから :https://peatix.com/event/4825474/自治体 × relay連携プログラム詳細 :https://relay.town/local/aboutあなたの「したい！」を実現する“事業承継”という選択肢詳細を見る :https://relay.town/media/media-lpオープンネーム事業承継「relay（リレイ）」について

オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」は、従来社名や企業情報が伏せられてきた事業承継のマッチングをオープンネームで行い、経営者が事業に込めてきた想いをストーリー化し掲載。これに応じる熱意ある後継ぎ候補を広く公募することで、共感をベースにした新しい事業承継の形を打ち出しています。2020年のサービス開始以降、これまでに約800件の後継者募集案件を公開、約170件のマッチングを生み出し、国内の事業承継マッチングプラットフォームにおいて商談率・成約率5年連続No.1（2020～2024年度）※を獲得しています。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】（mic-r.co.jp）（2025年11月発刊）

詳細を見る :https://relay.town/

