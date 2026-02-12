『花より男子』、『101回目のプロポーズ』…ラブコメドラマを語ろう！『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！』YouTube配信　2026年2月12日（木）公開

吉本興業株式会社

「よしもとドラマ部」が国内ドラマについて語る動画『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！』の最新回「『冬に見たいラブコメドラマ』を語ろう！」が、2月12日（木）にJ:COM公式YouTubeチャンネルで配信されます。

吉本芸人がドラマ愛を叫ぶ！

「よしもとドラマ部」とは、福田恵悟（LLR）、大貫さん（夫婦のじかん）、村上健志（フルーツポンチ）、りょう（小虎）によるドラマ大好き芸人で結成されたグループ。4人は、J:COMのWebマガジン「J:magazine!（ジェイマガジン）」にて毎月おすすめのドラマを紹介する連載企画コラム「よしもとドラマ部のドラマな窓口」を連載中です。そんな4人が出演する『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！』は、毎月設定されるテーマのなかで「国内ドラマ」の魅力を深掘り。豊富な知識と軽快なトークで作品を語り尽くします。

今回は、ゲストにおばたのお兄さんを招き、「冬に見たいラブコメドラマ」について語ることになりました。

『花より男子』は“カレー”のような作品

まず、りょうが紹介したのは『恋です！～ヤンキー君と白杖ガール～』（日本テレビ系）です。本作は、弱視の盲学校生・ユキコ（杉咲花）が主人公の物語。りょうは「（悲しい内容ではなく）“こっちはこう思っているからね”をもっとみんなに知ってほしいドラマなんだろうな、と思っていて。このドラマを見て、点字ブロックが改めて気になるようになったし、“ホームドアがないってなんでダメなんだろう”と感じるようになった」と語ります。

続いて村上が「今見ても面白い」と挙げたのは『101回目のプロポーズ』（フジテレビ系）です。主演の武田鉄矢について「顔芸しまくってる！」と村上。「僕は死にません！」が有名ですが、村上にとっては別のシーンがより印象に残ったようで、武田のリアクションがたまらないとのこと。そうして心をつかむ演技で盛り上げるなか、ラストシーンでは憑きものがとれたような芝居を見せてくれた、と明かします。

おばたは『花より男子』（TBS系）をピックアップ。自身が本作の登場人物・花沢類（小栗旬）のモノマネをしているから選んだ……というわけではなく「まず見やすい。いい意味でカレーみたいな（作品）」と言います。小栗と親交のあるおばたは、直接本人から聞いた名言を明かします。

このほか、おばたが小栗のモノマネをするようになったきっかけ、小栗のモノマネの基礎はドラマ『リッチマン、プアウーマン』（フジテレビ系）に詰まっている話など、さまざまな話題で大盛り上がりとなります。『よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ!』は、毎月YouTubeで公開中です。お楽しみに！

【概要】 よしもとドラマ部のドラマの話がしたいんだ！

配信チャンネル：J:COM公式YouTubeチャンネル

配信URL：https://youtu.be/eF6d9zb93bs

配信日時：2月12日(木)12:00

ゲスト：おばたのお兄さん

出演者：福田恵悟(LLR)、村上健志(フルーツポンチ)、大貫さん(夫婦のじかん)、りょう(小虎)

J:magazine! URL：https://jmagazine.myjcom.jp/

よしもとドラマ部の「ドラマな窓口」 URL：https://jmagazine.myjcom.jp/column/post000029/