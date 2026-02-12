【120分食べ飲み放題 5,490円（税込）】累計25,000人に支持された『痛風鍋食べ放題』が30種飲み放題付きで新登場！｜2月限定｜日本酒原価酒蔵
【破格5,490円(税込)】『120分痛風鍋食べ放題＆30種飲み放題』が2月限定で新登場！
日本酒原価酒蔵にて、大好評開催中の「痛風鍋食べ放題」。
この度、多くのお客様からのご要望にお応えし、“120分痛風鍋食べ放題＆30種飲み放題”プランを新たにご用意いたしました。
人気企画『痛風鍋食べ放題』に、日本酒・生ビール・ハイボール・サワーなどを含む飲み放題をセットにした、お得な新プラン。
通常価格6,480円（税込）のところ、2月限定で5,490円（税込）の特別価格にてお楽しみいただけます。
あん肝・白子・牡蠣などの贅沢食材をふんだんに使用した当店名物「痛風鍋」を心ゆくまで堪能しながら、こだわりの日本酒や各種ドリンクもたっぷり味わえる、満足度抜群の内容です。また、相性抜群の厳選日本酒を、スタッフからご提案させていただきます。
「鍋もお酒も思いきり楽しみたい」「お得に宴会を楽しみたい」という方にぴったりの、期間限定スペシャルプランになっております。
この機会にぜひ、日本酒原価酒蔵ならではの贅沢なひとときをお楽しみください。
イベント概要
◆イベント内容
【2月限定】120分痛風鍋食べ放題＆30種飲み放題
◆期間
2026年2月12日(木)～2026年2月28日(土)
◆料金
税込5,490円
※『痛風鍋食べ放題（単品）』は税込3,980円です。
※『痛風鍋食べ放題（単品）』をご注文の場合、日本酒をお飲みになる方は別途「入館料」540円（税込）を頂戴します。
◆定員
各店1日30名様
◆実施店舗
日本酒原価酒蔵
◆予約方法
ネット予約のコース選択に【120分痛風鍋食べ放題＆30種飲み放題】というコースがございますのでご選択くださいませ。
◆備考
・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。
・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。
（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）
・食べ放題/飲み放題は120分制（L.O.は終了30分前）となります。
・白子は鱈白子、もしくは鮭白子になります。
・アプリに配布される「痛風鍋食べ放題のクーポン」をご来店時に提示した方のみ対象です。
・当日ご来店時にアプリをダウンロードした方も対象です。
◆アプリのダウンロードはこちらから
・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)
今すぐ予約 :
https://sake-genkabar.com/shop/
日本酒原価酒蔵とは？
日本酒原価酒蔵とは、日本酒を原価で提供している居酒屋です。
50種超の日本酒を原価で提供しており、獺祭、冩楽、鳳凰美田、鍋島、黒龍など、商品のほぼ全てが特定名称酒と呼ばれるクオリティの高い日本酒です。
お客様に「日本酒」をよりお楽しみいただきたい、そんな気持ちから始めた「原価」提供です。
日本酒は、300円台より提供しております。
飲み放題メニュー
お1人様+税込\550で日本酒が35種となるプレミアム飲み放題への変更も可能です。
◯通常飲み放題メニュー
◯プレミアム飲み放題メニュー
店舗一覧
【東京都】
◯日本酒原価酒蔵 新宿総本店
https://sake-genkabar.com/shop/shinjyuku/
◯日本酒原価酒蔵 新宿東口店
https://sake-genkabar.com/shop/shinjyukueast/
◯日本酒原価酒蔵 渋谷本店
https://sake-genkabar.com/shop/shibuya/
◯日本酒原価酒蔵 池袋本店
https://sake-genkabar.com/shop/ikebukuro/
◯日本酒原価酒蔵 池袋西口店
https://sake-genkabar.com/shop/ikebukuro_west/
◯日本酒原価酒蔵 新橋2号店
https://sake-genkabar.com/shop/shinbashi2/
◯日本酒原価酒蔵 錦糸町店
https://sake-genkabar.com/shop/kinshichou/
◯日本酒原価酒蔵 上野御徒町店
https://sake-genkabar.com/shop/uenookachimachi/
◯日本酒原価酒蔵 神田店
https://sake-genkabar.com/shop/kanda/
◯日本酒原価酒蔵 神保町店
https://sake-genkabar.com/shop/jinbocho/
◯日本酒原価酒蔵 町田店
https://shop.sake-genkabar.com/detail/machida/
【神奈川県】
◯日本酒原価酒蔵 川崎店
https://sake-genkabar.com/shop/kawasaki/
◯日本酒原価酒蔵 横浜本店
https://sake-genkabar.com/shop/yokohamahonten/
【埼玉県】
◯日本酒原価酒蔵 大宮店
https://sake-genkabar.com/shop/omiya/
【大阪府】
◯日本酒原価酒蔵 大阪梅田本店
https://shop.sake-genkabar.com/detail/umeda/
◯日本酒原価酒蔵 谷町4丁目店
https://sake-genkabar.com/shop/tanimachiyonchoume/
◯日本酒原価酒蔵 大阪本町店（実施対象外）
https://sake-genkabar.com/shop/osakahonmachi/
◯日本酒原価酒蔵 天満店（実施対象外）
https://shop.sake-genkabar.com/detail/tenma/
会社概要
◯会社名：株式会社ビリオンフーズ
◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階
◯電話 ：03-6417-4925
◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗
・X
https://twitter.com/Yuto__Nakamura
https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja
・YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ
・note
https://note.com/billionfoods_025
◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業
◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）
◯設立：2012年3月
◯URL：https://billion-foods.studio.site/
◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/
日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？
我々ビリオンフーズは、
「日本の食で、世界を満たす」
というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。
今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。
ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。
まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。
ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！
詳細を見る :
https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01
会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。
ビリオンフーズ公式noteはこちら :
https://note.com/billionfoods_025