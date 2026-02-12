あなたと堕ちる PC向け新作ビジュアルノベルゲーム『Algorithm Prescription』プロジェクト始動！

松竹株式会社

松竹株式会社イノベーション推進部ゲーム事業室は、PC向け新作ビジュアルノベルゲーム『Algorithm Prescription』（アルゴリズム プレスクリプション）プロジェクトを始動したことを発表しました。Steamにて一足先にゲームの世界観を覗き見ることができる本作の無料体験版を2026年第2四半期に配信予定です。

■ Steam版 新作ビジュアルノベルゲーム『Algorithm Prescription 』プロジェクト始動！

『Algorithm Prescription』は「恋愛×サスペンス」をコンセプトにしたビジュアルノベルとなっております。2026年第2四半期に配信予定の無料体験版では、主人公視点ではなく第三者視点で物語を展開し、主人公と彼らの関係性や世界観を知ることが出来ます。ストーリーには本編へつながる伏線が多く含まれていますので、気になる人はぜひ無料体験版をチェックしてください。

■ ベールに包まれていた世界観、キャラクターたちのビジュアルを解禁！

今まで隠されていた世界観、登場人物のビジュアルを解禁しました。デザインはイラストレーターの白皙(https://x.com/hakusekistaff)。彼らが織りなすストーリーをお楽しみに。

世界観

『Xenoria(ゼノリア)』は世界初の完全AI管理都市として栄えている街。AIによって管理されることで、自分に合った最高の環境で生活できることから近年人気の都市になってきている。



登場人物

◇無料体験版あらすじ◇

病院の広報に異動してきたばかりの【コウ】は、いきなり次号の担当者になってしまう。

本作の主人公【心】の協力で取材は順調に進むものの、コウは過去のトラウマのせいでプレッシャーを感じていた。そのことを察した心は――

主人公(心)ではなく第三者視点(コウ)で彼らとの関係を垣間見る物語です。

本製品版への伏線が多く含まれた体験版をぜひお楽しみに！

■日本語版公式Xフォローでも本作品の応援に！

日本語版公式X(https://x.com/algorithm_pre)が開設されました。今後の『Algorithm Prescription』の最新情報を随時投稿いたします。また近々、キャンペーンを実施予定です。ぜひフォローしてお待ちください。※このフォロワー数も本作品の応援に繋がります。

作品概要

タイトル：『Algorithm Prescription』 無料体験版

ジャンル：ビジュアルノベル

サブジャンル：沼系恋愛サスペンス

発売日：2026年第2四半期

音声：日本語フルボイス

字幕：日本語、簡体字、繁体字、英語

プラットフォーム：Steam

推奨ハッシュタグ 『＃アルプレ』

【Staff】

原案

松竹株式会社・Leonasoftware・GameBridge

開発・販売

松竹ゲームズ

シナリオ

松竹株式会社 合同会社Re,ARE

イラストレーター

白皙

キャスト

後日公開