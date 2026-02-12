山下葉留花がポスターのロゴを描きおろし日向坂46「NO MUSIC, NO IDOL?」登場

タワーレコード株式会社日向坂46「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスター

タワーレコードでは、新宿店を中心に実施するアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.328に日向坂46が登場。『新・日向坂ミュージックパレード Blu-ray BOX』購入者にはコラボポスターを特典として差し上げます。

「新・日向坂ミュージックパレード」は、日向坂46の4期生が熱唱パフォーマンスやコントに初挑戦した冠番組。3月11日（水）発売のBlu-ray BOXには、本編未公開映像やメンバー同士で撮影した“ひな撮り”、番組内のコントについて振り返るメンバー座談会などを収録します。

今作の発売を記念して、タワーレコードでは「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスターを制作。キャンペーンロゴを山下葉留花が描きおろした、貴重なデザインとなっています。タワーレコード店舗およびタワーレコード オンラインで『新・日向坂ミュージックパレード Blu-ray BOX』を購入した方に「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスターを先着でプレゼントします。

■「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスタープレゼント

対象店舗：タワーレコードおよびタワーレコードミニ、タワーレコード オンライン含む全店

対象商品：新・日向坂ミュージックパレード Blu-ray BOX

■オリジナル特典ポストカードセットプレゼント ※「NO MUSIC, NO IDOL?」特典と併せて配布

対象店舗：タワーレコードおよびタワーレコードミニ、タワーレコード オンライン含む全店

対象商品：新・日向坂ミュージックパレード Blu-ray BOX

オリジナルポストカード11枚セット

※特典はいずれも予約者優先で先着にてプレゼントとなり、なくなり次第配布を終了します。

【商品情報】

タイトル：新・日向坂ミュージックパレード Blu-ray BOX

内容：4枚組（本編DISC2枚+特典DISC2枚）

価格：29,700円（税込）

品番：VPXF-72155

収録時間：本編約315分+特典映像