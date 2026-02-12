イーコマースフェア東京2026に2つのテクノロジーで出展

株式会社ギャプライズ

デジタルビジネス支援を行う、海外SaaS商社の株式会社ギャプライズ(本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO：甲斐 亮之、以下「当社」）は、2/26（木）2/27（金）開催予定の「第19回イーコマースフェア東京2026」に、オールインワン・スピード改善テクノロジーSpeed Kit、AI検索最適化ツールAthenaHQの2つのツールで出展をすることをお知らせします。

当社出展ブースに関して

Speed Kit（スピードキット）

出展サービス

Speed Kitは、大規模改修不要・タグ設置のみでWebサイトを劇的に高速化するツールです。独自のキャッシュ技術により、動的コンテンツの高速化も実現。GoogleのCore Web Vitals対策、SEO順位向上、そしてECサイトのCVR最大化に貢献します。

Speed Kitサービスサイトはこちら(https://pagespeed.gaprise.jp/product/speedkit)

AthenaHQ（アテナエイチキュー）

AthenaHQは、ChatGPT等の生成AI検索で自社がどう紹介されるかを管理・改善する「GEO」特化型プラットフォームです。従来のSEOとは異なり、AI回答内での表示順位やブランドイメージを最適化し、新時代の検索流入と認知拡大を実現します。

AthenaHQサービスサイトはこちら(https://athenahq.gaprise.jp/)

出展ブース

東京ビックサイト東7ホール K-09

事前登録受付中

来場には事前登録が必須となります。下記フォームよりお申し込みください。

事前登録/詳細情報はこちら :https://www.ecfair.jp/

株式会社ギャプライズについて

ガートナージャパンによると、日本のエンタープライズIT総支出（ICT市場支出）は2023年に2022年比4.7%増の約28.5兆円、2025年には30兆円を超えるとの予測が立てられました。その内、SaaS市場は2022年時点で1.1兆円と全体の4%弱を占めるに過ぎず著しい成長潜在力を秘めています。

技術が複雑に絡み合い、競争が激化するSaaS市場において、ギャプライズは2012年以降、世界各地から革新的なテクノロジーを見出し、提案し続けることで差別化を目指してきました。monday.comやriskifiedなどの国外上場企業や、Contentsquareのような数億ドル規模の資金調達を成功させた企業、成長性の高いベンチャーとの強固なアライアンスを築く中で、徐々に市場におけるユニークな地位を確立してきたと自負しております。

2023年のGoogleオプティマイズサービス終了に際し、公式推奨される3つのABテストツールを国内で唯一取り扱い、2024年2月からはサイトスピード改善ツールを複数取り扱うサービスを開始するなど、特定のテクノロジーの紹介にとらわれない、クライアントのニーズに応じた多様な選択肢を提供できるSaaS商社としての取り組みに磨きをかけています。

私たちは先進テクノロジーの導入やコンサルティング業務を通じて、市場分析、認知や獲得を目的としたオンライン集客、サイト内ユーザー体験の最適化、コンテンツ管理、プロジェクト管理、AI技術など幅広くクライアントの課題解決を行いながら、ビジネス成長を加速するための伴走を続けてまいります。

社名 ： 株式会社ギャプライズ

設立 ： 2005年1月27日

代表者： 代表取締役CEO 甲斐 亮之

資本金： 2,000万円

所在地： 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork 11F

コーポレートサイト：https://www.gaprise.com/

※記載されている会社名及び商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。