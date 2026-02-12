アスエネ、日比谷音楽祭2026に初の「環境パートナー」として参画し、CO2排出量の算定コンサルを支援

アスエネ株式会社

アスエネ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：西和田 浩平、以下「当社」）は、2026年5月30日（土）および5月31日（日）に開催される、日比谷音楽祭実行委員会（実行委員長：亀田誠治）および一般社団法人日比谷音楽祭の主催による無料音楽イベント「日比谷音楽祭2026」において、「環境パートナー協賛」として参画します。「音楽の新しい循環をみんなでつくる、フリーでボーダーレスな音楽祭」という音楽祭のコンセプトに沿い、当社は主催者とともに環境に向き合う取り組みを発信し、来場者一人ひとりが社会課題を身近なものとして考えるきっかけをつくります。

環境パートナー協賛の背景

日比谷音楽祭は、「音楽の新しい循環をみんなでつくる、フリーでボーダーレスな音楽祭」というコンセプトのもと、世代や立場を越えて誰もが無料で参加できる場を提供してきました。音楽祭をきっかけに音楽に出会い、楽しみ、支える人が広がっていくことで、音楽文化が社会に根づいていく循環を大切にしています。また、音楽の力を通じて、よりよい社会のあり方を考え、共有していくことも、日比谷音楽祭が重視してきた点のひとつです。世代を超えた多様な立場の来場者が同じ音楽体験を共有することで、社会や暮らしについて考えるきっかけを生み出してきました。

こうした中、近年の猛暑や異常気象の多発などを背景に、気候変動をはじめとする環境課題への関心が世界的に高まっています。これらの課題は、制度や技術だけで解決できるものではなく、生活者一人ひとりの意識や行動の変化が不可欠とされています。日比谷音楽祭は、音楽を通じて豊かな生活やよりよい社会を提案していく中で、環境との向き合い方についても、音楽祭としてできることを模索し発信していきたいと考えました。

当社は、「次世代によりよい世界を。」というミッションのもと、日本でNo.1の導入実績を持つCO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」を展開し、企業・自治体・イベントなど多様な領域で脱炭素の取り組みを広げてきました。CO2排出量を算定し、客観的なデータとして示すことで、組織や個人が次に何を考え、どう行動するかを検討するための基盤をつくってきました。

音楽の力を通じて社会に働きかけてきた日比谷音楽祭の考え方と、こうした当社の取り組みには人々の意識や行動に変化を促していくという共通する方向性があります。こうした共通認識のもと、音楽×サステナビリティの視点から気候変動に向き合う行動を共創していくため、今回の環境パートナー協賛が実現しました。

取り組み共創の意義

本取り組みは、環境課題を特別なテーマとして切り離すのではなく、音楽祭という日常に近い場を通じて伝えていくことに意義があります。誰もが参加できる無料の音楽祭という特性を生かし、イベントの運営や体験と結び付けながら、環境について考える視点を来場者と共有していきます。

また、日比谷音楽祭が掲げるコンセプトと重ね合わせることで、文化イベントと企業が協働し、社会課題に向き合う新たな関係性を示します。参加者、地域社会、企業など、幅広い関係者がそれぞれの立場で行動を考える場につなげていきます。

日比谷音楽祭2026 概要

名称：日比谷音楽祭2026

日程：2026年5月30日（土）、5月31日（日）

料金：無料 ※飲食出店等、一部有料プログラムあり

主催：日比谷音楽祭実行委員会 / 一般社団法人日比谷音楽祭

会場：日比谷公園/東京ミッドタウン日比谷/東京国際フォーラム ホールA

URL：https://hibiyamusicfes.jp/2026/

アスエネ 会社概要

会社名：アスエネ株式会社

事業内容：

・CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・GX・ESG人材特化型転職プラットフォーム「ASUENE CAREER」

グループ会社：

・カーボンクレジット・排出権取引所 「Carbon EX」

・脱炭素・非財務情報の第三者検証・保証、アドバイザリーサービス「アスエネヴェリタス」

・SaaS事業者向けAPI連携プラットフォーム「Anyflow」

・GHG排出量可視化クラウドサービス、AIエネルギーマネジメントクラウドサービス「NZero」

資本金：83億円（資本剰余金含む）

代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住所：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

URL：https://corp.asuene.com/