キャラクターとのおでかけ気分を楽しめるキーホルダーに、デビュー30周年を迎えたポムポムプリンのコレクションが新登場！全国のカプセルトイ自販機にて2026年2月中旬より順次発売

ベネリック株式会社

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、株式会社サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」をデザインしたカプセルトイの新商品「ポムポムプリン はいっ！ポーズ！キーホルダー」(全6種／1回300円・税込)を2026年2月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売いたします。

■「ポムポムプリン はいっ！ポーズ！キーホルダー」(全6種)について

キーホルダー越しに周りをのぞくと、日常の世界にキャラクターたちが登場したように見える、不思議なデザインのキーホルダーに、デビュー30周年を迎えた「ポムポムプリン」とお友だちのコレクションが登場します。

おすわり姿の「ポムポムプリン」と”スコーン”がかわいらしい「スコーンとおすわり」や、ぎゅっと”マフィン”を抱きしめる「ポムポムプリン」がセンターに位置する「ギューッとマフィン」など、「ポムポムプリン」とお友だちのさまざまな表情や姿が楽しめる、6種のデザインがラインアップ。

次第にあたたかくなるこれからの季節、お花見やピクニックなどお出かけのお供にぴったりのアイテムです。

スコーンとおすわりぴょんとジャンプマフィンもいっしょるんるんマフィンもいっしょベーグルとにっこりギューッとマフィンあれ？プリンはどこ？？

商品名 ：ポムポムプリン はいっ！ポーズ！キーホルダー(全6種)

発売日 ：2026年2月中旬より順次

価格 ：1回300円(税込)

対象年齢：15歳以上

サイズ ：約W41×H53×D2mm

素材 ：アクリル樹脂・鉄

取扱店舗：全国のカプセルトイ自販機コーナー

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660250

