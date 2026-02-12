第29回 大阪オートメッセ2026 開催のお知らせ＜2月13日(金)・14日(土)・15日(日)＞

株式会社交通タイムス社

株式会社交通タイムス社（本社：東京都千代田／代表取締役：宮木敏也）は、2026年（令和8年）2月13日（金）、14日（土）、15日（日）の３日間、インテックス大阪（大阪国際見本市会場）にて「第29回 大阪オートメッセ2026」を開催いたします。過去最大となる700台オーバーの車両展示から、会場限定のスペシャルラジオショー「MUSIC PIT」やキッズ向けエリア「こどもビリティPARK」まで、「オモロイ アシタ ムゲンダイ」をキャッチコピーに、さらにパワーアップいたします。

踏み出せば、そこはクルマのテーマパーク!!

見て、聴いて、味わい尽くす、最高の1日へ。

【01】史上最大級の700台超。モビリティの最前線がここに！

大阪オートメッセの主役は多様な車両展示。TOYOTA GAZOO Racing、ダイハツ、Honda／無限、スズキ、Hyundaiといった自動車メーカーから、最新パーツ展示＆販売、注目のカスタマイズカー展示まで、モビリティのトレンドが大集結します。

【02】寒さを吹き飛ばす、熱狂の特設ステージ

インテックスプラザに設けた「カスタマイズアリーナ」では『MUSIC PIT』や『ギャルオンステージ』、『SUPER GTスペシャルステージ』など、豊富なライブコンテンツをご用意。詳細は公式ホームページのステージスケジュールをご確認のうえ、特設ステージへお越しください。

【03】クルマと音楽が響き合う、会場限定ラジオショー

カスタマイズアリーナでは、会場限定のスペシャルラジオショー「MUSIC PIT」を開催。FM802／FM COCOLOの人気DJが登場し、豪華ゲストを迎えてトーク&ライブをお届け。会場との一体感と熱気を体感してください。

【04】音・匂い・鼓動で体感するSUPER GTの世界

日本最高峰のモータースポーツが、大阪オートメッセへ全５台のマシンで参戦（下記参照）。インテックスプラザの特設ステージには、2025年シリーズのチャンピオンマシン２台。ビジョン前にも１台と豪華な顔ぶれが揃います。また、横浜ゴム株式会社提供による「SUPER GTキッズカート体験会」を開催。ちびっ子、集まれ！

au TOM'S GR Supra

インテックスプラザ展示車両

LEON PYRAMID AMG

インテックスプラザ展示車両

UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI

インテックスプラザ展示

Niterra MOTUL Z

6A号館「SUPER GT」ブース展示

トランスポーター「K-MAX」

インテックスプラザ特設ステージ展示

SUPER GTキッズカート体験会

3号館と6号館の間で開催

【05】クルマで遊んで学べる、こどものテーマパーク

クルマと触れあう機会を創出するキッズ向けエリア「こどもビリティPARK」。今年は塗り絵やタイヤ交換体験、クレイモデル制作、ドライビング体験など、バリエーション豊富にパワーアップします。キーホルダーがもらえる「スタンプラリー」も実施。クルマ好きの子どもたちは「こどもビリティPARK」に集ろう！

【06】体験して学ぶ交通安全。家族で参加するJAFブース

JAF関西本部のブースでは、交通安全を学べる体験型コンテンツを実施。お子様の顔写真が入った「子ども安全免許証」の発行、シートベルト着用の大切さを実感できる体験コーナーなど、大人から子どもまで楽しめる内容となっています。

【07】オートメッセに「トミカコーナー」がやってくる！

「トミカコーナー」が出現！ オリジナルの限定トミカや特別モデルなど、レアなトミカが数多く販売されます。このチャンスに欲しかった１台をゲットしてください。

【08】オートバックスの「すごい！」を提案♪

オートバックス店舗が手がけたカスタムカー10台を一挙展示。走り・デザイン・先進技術まで、多彩なモビリティの楽しみ方を提案します。お子様連れの方は6D号館の「こどもばっくす」にもお越しください。

【09】迫力満点の“鉄の怪物”参上

日常では見ることのできない、貴重な自衛隊車両を間近で見学・撮影できます。迫力のフォルムや細部をじっくりチェックできるのもオートメッセならでは。マスコットキャラクター「まもるくん」も遊びにきます。

【10】貴重なコラボアイテムが買える！

オートメッセ書店では公式グッズ販売や豪華景品が当たるガラポン抽選を実施。ここでしか買えないSUPER GT（6A号館）やワイルド・スピード（2号館）とのコラボグッズも必見です。お見逃しなく！

【11】デコる発想が生む、新しい「カーエンタメ」

「近畿大学」と「大阪オートメッセ」がタッグを組み、学生たちの自由な発想から生まれた『近大× OAM デコプロジェクト』。”デコる”をテーマに、デコトランクを題材とした個性あふれる作品車両が展示されます。

【12】電動モビリティの”いま”を体感できる

「EVスマートモビリティ体験エリア」では、電動キックボードや電動アシスト自転車、電動バイクを扱うメーカーが出展。最新のEVモビリティを見て触る試乗会を実施しています。

【13】タミヤグランプリ in 大阪オートメッセ開催

TAMIYAブースでは、RCカーグランプリ「タミヤグランプリ in OAM2026」を開催。特設コースにて会期中、熱いバトルが繰り広げられます。他にもRCカー体験や新製品展示＆グッズ販売も展開。

【14】 名車が集う瞬間。NCCRがオートメッセに参戦

2月15日（日）、ラリーイベント「NCCR2026」の折り返し地点として、インテックス大阪内に参加車が集結。クラシックモデルからスーパーカーまで、貴重な車両の数々は必見です！

他にも様々なコンテンツがございます。

詳しくは公式ホームページ(https://www.automesse.jp/)をご覧ください。

開催概要

●展示会名称 第29回 大阪オートメッセ2026

●開催日程 2026年（令和8年）2月13日（金）、14日（土）、15日（日）

●開催時間 9：00～18：00（初日9：00～13：00はサイレントタイム）※サイレントタイムは音響機材によるPRを控えた時間帯です。

●会場 インテックス大阪（大阪国際見本市会場）

●会場住所 大阪市住之江区南港北1-5-102

●主催 オートメッセアソシエイション

●後援 経済産業省／大阪府／大阪市／大阪商工会議所／（公財）大阪観光局／（一社）日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会・NAPAC（一社）自動車用品小売業協会・APARA／（一財）大阪国際経済振興センター／（株）交通タイムス社／（株）イーグル（順不同）

●特別協賛 （株）オートバックスセブン／（株）タカラトミー／アサヒドライゼロ（順不同）

●特別協力 （株）GTアソシエイション／（株）FM802／（一社）日本自動車連盟 関西本部／自衛隊 大阪地方協力本部（順不同）

◼︎入場料

一般チケット：前売3,000円(税込) 、当日3,500円(税込)

特別優待【U-22】チケット：前売2,000円(税込)、当日2,500円(税込)

特別優待 障がい者チケット：前売2,000円(税込)、当日2,500円(税込)

＊前売チケット販売期間 : 2026年(令和8年)2月12日まで

チケット詳細はこちら(https://www.automesse.jp/ticket/)