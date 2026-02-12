【成田ゆめのドッグフェスティバル2026】いよいよ開催！

株式会社エーエスピー

2026年2月14日（土）・15日（日）の2日間、成田ゆめ牧場にて『成田ゆめのドッグフェスティバル2026』 を開催いたします。イベント会場内には、わんちゃんに特化したショップが集結するドッグマルシェをはじめ、移動ペット撮影スタジオ、ドッグマッサージ、わんちゃんと一緒に楽しめる参加型ゲームコンテンツなど、わんちゃんと過ごす時間をより楽しくする多彩なコンテンツが登場します。

さらに、イベント限定で「ゆめこちゃんキッチンカー」がオープン！

会場内には日替わりのフードトラックも集結し、グルメも一緒にお楽しみいただけます。

開催期間中は特別特典として、通常900円の成田ゆめ牧場・わんちゃん入場料が無料に。

加えて、わんちゃん1頭につき大人1名様の入場料が300円引きとなります。

子どもにも、わんちゃんにもやさしい成田ゆめ牧場を舞台に、今回で第3回目となるドッグイベントを開催。

愛犬と過ごす、ちょっと特別な週末をぜひ「成田ゆめ牧場」でお楽しみください。

■イベント概要

名称：成田ゆめのドッグフェスティバル2026

日程：2026年2月14日（土）～２月15日（日）

時間：10:00～16:00 雨天決行（※荒天中止）

会場：成田ゆめ牧場 草地のエリア エーカー広場

千葉県成田市名木730-3

イベント入場料：無料

※成田ゆめ牧場の入場料と駐車料金は別途必要です

【入場料】

わんちゃん：通常900円→入場無料！（イベント開催日限定！）

大人１名様：わんちゃん1頭につき入場料が300円引き

大人（中学生以上）：1,800円

シニア（65歳以上）：1,400円※要年齢証明

小人（4歳以上）：900円

【駐車料金】

普通車 1,000円

大型車 1,500円

二輪車 600円

※わんちゃんご入場の際予防接種・ワクチン接種証明書提示必須

詳しくはこちら(https://www.yumebokujo.com/doggarden.html)

主催：株式会社エーエスピー

※イベント内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。最新情報は公式SNSをチェックしてください。

公式Instagram：https://www.instagram.com/narita.yumeno.dog.fes/

成田ゆめ牧場HP：https://www.yumebokujo.com/

■イベント開催内容

■ドッグマルシェ

🐾出店社紹介cocolatte（sakutasewing）

犬のお口ケア ワグワグガーデン

鹿肉工房

Gemelli自由が丘本店

natural dog treats LMA

EZOG

IMO工房わんわん村

KURUTORU-移動ペット撮影スタジオ-

赤城アイスドリーム研究所

DogChu

CHOOSE BOO

（15日限定）

ネネジン

（15日限定）

PS Jerky's

（15日限定）

DOG LUCK三陽工房

Kimily

おさんぽ日和

（15日限定）

Hanamaru

🐾パルシステム千葉

フードトラック

ゆめこちゃんのキッチンカー（15日限定）

自家製ジェラート、肉巻きおにぎり、ミルクバターサンドなど

MAE FOOD TRUCK

両日

KTフードトラック

両日

hideちゃんカレー

14日限定

シナモンキッチン

14日限定

まんまるキッチン

15日限定

おむすびキッチンカー結び。

15日限定

コンテンツ

■わんわんチャレンジ

障害物やおもちゃに惑わされずゴールできるかな？

時間内にゴールできたら景品プレゼント！

■わんわん抽選会

わんちゃんが喜ぶ素敵な商品が当たる抽選会を開催します！

お店で抽選券をもらって、ぜひ抽選会に参加してください！！

■スウェーデン式ドッグマッサージKafulu

動物理学療法をもとに考案されたドッグマッサージでけが予防、免疫力アップ等の効果が期待できます！ぜひお試しください♪

■成田ゆめ牧場でわんちゃんとできること

自然豊かな牧場の中で、わんちゃんと一緒に楽しめる体験や、わんちゃん同伴で乗れる乗り物など、ここでしか味わえないコンテンツが盛りだくさん！

詳しくは、HPをご確認ください。

https://www.yumebokujo.com/doggarden.html