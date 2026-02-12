総フォロワー数22万超｜D2C家具ブランドKANADEMONO「見て、比べて、体感できる」体験拠点が誕生。【2/27(金)グランドオープン】

ルームクリップ株式会社

9000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダーの独自サービス。あなただけの「ちょうど良い」を実現するパーソナライズ家具のKANADEMONOを展開するルームクリップ株式会社KANADEMONOカンパニー（以下当社、本社：東京都渋谷区）は、代々木公園に構えるショールームをリニューアルし、9,000通り以上のカスタマイズを構成する天板・脚を実際に確かめながら選べる体験型空間へアップデート。「KANADEMONO YOYOGI PARK」として2026年2月27日（金）よりグランドオープンいたします。

KANADEMONO YOYOGI PARK 3つのポイント

独自のサプライチェーンにより、1cm単位のサイズオーダーに対応しながら最短5営業日の短納期を実現。近年、狭小住宅や多様なライフスタイルの広がりにより、家具においても「サイズが合わない」「選択肢が限られる」といった課題の顕在化に伴い、1cm単位で選べるオーダー家具へのニーズは年々高まっています。

今回グランドオープンする「KANADEMONO YOYOGI PARK」は、“実際に見て、比べて、体感したい”という声に応えるための、ブランドの世界観を立体的に体験できる拠点として誕生。予約不要で気軽に立ち寄れる、ショールームの3つのポイントをご紹介します。

1. 驚きの「9,000通り以上のカスタマイズ」を構成する、部材の主要ラインナップを網羅

2. “好みのテイスト”から暮らしを想像する、6つのスタイル別空間

3. 【New！VR体験】空間・用途に合わせた家具選びをサポート

★POINT 01. 驚きの「9,000通り以上のカスタマイズ」を構成する、部材の主要ラインナップを網羅

テーブルやシェルフ、テレビボードなど幅広いカテゴリーを展開するKANADEMONOのシグネチャーアイテム「THE シリーズ」。9,000通りを超える組み合わせを構成する天板・脚を、“素材の表情”や“色のニュアンス”“触り心地”まで、ショールームにて体感できます。壁一面に圧倒的なスケール感で収納された部材の数々は、思わず手を伸ばして比較したくなるラインナップです。

※一部常設展示を行っていないテーブル脚がございます、店頭にてお問い合わせください。

★POINT 02. “好みのテイスト”から暮らしを想像できる、6つのスタイル別空間※画像はイメージです

どんな空間にもなじみ、永く心地よく使っていただけるよう、THE シリーズのアイテムは無駄を削ぎ落としたシンプルなデザインを基盤としています。その設計思想があるからこそ、落ち着いたトーンのミニマルなスタイルから、近年人気を集めるジャパニーズミックス、ビビッドなカラーをアクセントにしたスタイルまで、同じアイテムでありながら、まったく異なる世界観を表現することができます。

多様な美意識に寄り添いながら「自分らしいスタイル」と出会えるよう、KANADEMONOでは6つの異なるスタイルを提案。お部屋づくりをより創造的に、自由にするサポートをしています。

今回ショールームでは、人気Webコラムより【「とりあえず」を卒業する スタイル別・新生活スタートアイテム(https://kanademono.design/blogs/topics/newlife-with-the-vision)】の世界観をリアルに再現。省スペースを叶えるテーブルや、SNSで話題の新商品を取り入れた「新生活にそのまま真似したくなるコーディネート」を展開します。

※季節ごとのテーマに合わせ、展示内容のアップデートを随時行ってまいります。

★POINT 03. 【New！VR体験】空間・用途に合わせた家具選びをサポート

カスタマイズ後の空間を立体的に体験できるVRを導入。天板の組み合わせやレイアウトイメージ

を、その場でリアルに確認できます。

「どんな組み合わせを選べばいいのか」「サイズは合うのか」といった不安には、ショールーム常駐スタッフが、素材・サイズ・組み合わせの考え方まで、丁寧にご案内します。

新生活準備におすすめの“省スペ”テーブル（ショールーム展示アイテム）

新生活のお部屋づくりにおすすめな3つのアイテムをご紹介。狭小住宅のスペース課題を解決する「省スペ」のヒントに出会えます。

▼自由な発想を形にする「半円テーブル」

ダイニングスペースにもワークスペースにもフィットする汎用性と、空間を最大化するフォルムを併せ持つ、ユニークな半月型のフォルムが特徴。ラウンドテーブルに憧れているけれどスペースの問題で諦めていた、という方にも取り入れやすいアイテムです。

◎おすすめ記事：5名のユーザー様のクリエイティブな視点が詰まったリアルな事例

https://kanademono.design/blogs/topics/our_item_session-01

▼THE TABLE待望の小さめサイズ「コンパクトデスク」

THE シリーズの主力アイテム「THE TABLE」 から登場した「コンパクトデスク」は、ご要望にお応えし、幅70cm～ご用意。3万円台からラインナップを取り揃えています。

◎おすすめ記事：限られた空間でもちょうどいい専用デスク環境の整え方

https://kanademono.design/blogs/topics/small-dedicated-space

▼様々なシチュエーションにフィットする「カフェテーブル」

SNSでも人気の「THE CAFE TABLE / ラウンド」シリーズ。角の無いラウンド型は、日本の狭小住宅においても生活導線を確保しやすいことから、様々な用途でご愛用いただいているシリーズです。

◎おすすめ記事：「1人分に必要なスペース × 人数」をベースとしたサイズの選び方

https://kanademono.design/blogs/topics/htc_cafetablesize

2/27(金)～3/1(日)開催：オリジナルコーヒーをプレゼント！（先着200名様）

※画像はイメージです

KANADEMONO YOYOGI PARKグランドオープン記念、オリジナルフレーバーのドリップコーヒーを先着200名様（3日間合計）にプレゼントいたします。ショールームでの世界観を、是非ご自宅でも味わってください。

※各日の予定数に達し次第、その日の配布は終了いたしますのでご了承ください。

※プレゼントのお渡しは、お1人様1点限りとなります

【プレゼント企画への参加方法】

・公式Instagramアカウント（@kanademono.furniture）をフォロー

・ショールーム内のお気に入りの場所や家具を撮影

・@kanademono.furnitureのメンションをつけて、ストーリーズまたはフィードに投稿

・投稿画面をスタッフに提示

グランドオープン記念！「KANADEMONOオリジナルマグカップ」

軽くて割れにくく、長く使えるNIKKOのファインボーンチャイナ製マグカップに、KANADEMONOのロゴをあしらった記念品を、店頭にて数量限定で販売いたします。

同じく代々木公園エリアに店舗を構えるNIKKO SHOWROOM / STORE。 KANADEMONOでもNIKKOの食器を取り扱っているご縁と、「地域への愛」を込めて製作したマグカップです。

概要・アクセス

※施設前への駐輪・駐車はできかねます。 近隣の駐輪場・駐車場をご利用ください。

KANADEMONO YOYOGI PARK

https://kanademono.design/pages/kanademono-yoyogi-park

東京都渋谷区代々木5-7-5 Portal Point Yoyogi-koen 1F

小田急線代々木八幡駅北口を出てスグ / 千代田線代々木公園駅より3分

営業日 : 平日（火曜日を除く）、土曜日、日曜日

営業時間 : 11:00～18:00

定休日 : 火曜日

KANADEMONOについて

KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「9000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。

シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。

オンラインストア https://kanademono.design

運営について

会社名：ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー

代表者名：代表取締役 高重正彦

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号

KANADEMONOメインオフィス：東京都目黒区中目黒1-9-3

ブランド設立：2018年2月

事業内容：家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業

ブランドサイト：https://bydesign.co.jp/

お問い合わせ先

◼︎本件に関するお問い合わせ先

KANADEMONOカンパニー 広報PR担当 https://bydesign.co.jp/contact/