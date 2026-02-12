神椿ゲームタイトルを無料で遊べるイベント「KAMITSUBAKI GAME SHOW SHINJUKU」2月14日(土)・15日(日) 新宿で開催！

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIOが手掛けるゲーム作品を一挙に試遊できるイベント「KAMITSUBAKI GAME SHOW SHINJUKU」を、2026年2月14日（土）・15日（日）の2日間、ビジョンセンター新宿マインズタワー13階1302にて開催いたします。

本イベントでは、トレーディングカードゲーム「KAMITSUBAKI CARD GAME」2026年シーズンの初大会となる「第1回 KAMITSUBAKI CHAMPIONSHIP 2026」を開催いたします。本大会では、上位2名に2026年12月開催予定の「KAMITSUBAKI GRAND CHAMPIONSHIP 2026」へのシード権が付与され、2日間にわたり熱戦が繰り広げられます。

また、会場では、KAMITSUBAKI STUDIOが展開する各種ゲームタイトルの試遊体験に加え、ゲスト出展としてSUSABI GAMESが手掛けるボードゲームの試遊および購入を実施いたします。さらに、「ZONe ENERGY」の無償提供など、来場者が気軽に楽しめるコンテンツも用意しています。

参加無料で、KAMITSUBAKI STUDIOゆかりのゲームの魅力を横断的に体験できるイベントです。

■「KAMITSUBAKI GAME SHOW SHINJUKU」開催概要

開催日：2026年2月14日(土)・15日(日) 12:00～18:00

会場：ビジョンセンター新宿マインズタワー 13階 1302

住所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1 新宿マインズタワー

https://www.visioncenter.jp/shinjuku-mayndstower/access/

入場料：無料

■第1回KAMITSUBAKI CHAMPIONSHIP 2026開催

トレーディングカードゲーム「KAMITSUBAKI CARD GAME（神椿TCG）」2026年シーズン初めての大会「KAMITSUBAKI CHAMPIONSHIP」を開催いたします。上位1位・2位には、2026年12月開催予定の「KAMITSUBAKI GRAND CHAMPIONSHIP 2026」へのシード権が与えられます。

本大会の参加賞として「プロモパックvol.2」1パックをプレゼントします。2月14日(土)に開催される予選ラウンドはスイスドロー形式を大会ルールとして実施し、予選ラウンド上位16名は2月15日(日)に開催される決勝ラウンドに進出できます。

決勝ラウンドはシングルエリミネーション形式で、決勝、準決勝はBO3で勝敗を決めます。

上位入賞特典として、予選ラウンドの上位16名にブースターパック「再生の花達」1パック、決勝ラウンドの上位2名に12月開催予定の「KAMITSUBAKI GRAND CHAMPIONSHIP 2026」のシード権をプレゼントいたします。

大会への参加は無料で事前エントリーが必要です。参加人数に合わせて、当日エントリーも募集予定です。当日エントリーでの参加をご希望の方は2月14日(土)12:00～13:00の間にご来場いただき、当日エントリー申し込みをお願いします。

神椿TCGの2026年日本一を決める大会への第1歩を掴み取りましょう！

■試遊コーナー 出展タイトル

試遊コーナーでは、KAMITSUBAKI STUDIOが手掛ける様々なタイトルをプレイ可能です。

■ TCG「KAMITSUBAKI CARD GAME」

上記の大会「第1回KAMITSUBAKI CHAMPIONSHIP 2026」以外にも、以下の企画を実施します。

・フリー対戦スペース

会場で購入したり、持ち込んだりするデッキでイベント参加者と対戦を楽しむことができます。

・ティーチング ※2月15日(日)のみ

スタッフに教えてもらいながら、「KAMITSUBAKI CARD GAME」を体験することができます。手ぶらで参加いただけます。

ご希望人数が多い場合、整理券を配布いたします。整理券に記載の時間にイベント会場内のティーチングエリアにお越しください。

今回のイベントでは、友人と一緒にご参加いただいたお客様には、「プロモパックvol.2」をお二人にプレゼントいたしますので、ぜひご友人とお誘い合わせの上ご参加ください。

・KAMITSUBAKI MINI LIVE MATCH ※2月15日(日)のみ

カジュアルに本気のLIVEをやろうをコンセプトにした大会です。

その場でエントリーした最大8人で行うミニ大会です。参加費500円で、参加賞として「結束の連歌」をプレゼントいたします。

優勝者には「プロモパックvol.2」と「アクリルキーホルダー（3種ランダム）」をプレゼントいたします。1日に何度でも挑戦できますので、1日中本気のLIVE(対戦)を楽しむことができます。

■ VR ADV「神椿市建設中。VIRTUAL REALITY」※有料

本編の好きなシーンを選択し、VR空間内で物語を楽しむことができます。Meta Questをお持ちでない方は没入体験をぜひお楽しみください。

1プレイ500円で15分プレイできます。

プレイしていただいた方には、ノベルティとしてステッカーをプレゼントいたします。

■ 都市探索學園ADV「神椿學園新聞部」

製品版を最初から楽しむことができます。ご購入の検討中の方はぜひこの機会にご体験ください。

プレイしていただいた方に、ポストカードをプレゼントいたします。

■ ADV「プラトニカ・スペース」

試遊版を楽しむことができます。現在配信されておりませんので、この機会にぜひお楽しみください。

■ 育成型ADV「Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～」

Steam / Nintendo Switchで配信中の体験版に含まれるシーンをイベント試遊版として楽しむことができます。初めてイベントで体験できますので、未プレイの方はぜひご試遊ください。

プレイしていただいた方に、キャラクターステッカーをプレゼントいたします。

さらに、予約画面を見せていただいた方には缶バッジ、Steamのウィッシュリスト登録画面を見せていただいた方にはポストカードをプレゼントいたします。

■ゲスト出展

ボードゲームレーベル「SUSABI GAMES」がゲストとして出展いただきます。

大人気ボードゲーム「アイドルアライブ／IDOL-A-LIVE」と「Star Reach FESTIVAL」の試遊や購入が可能です。

■ イベント連動企画

・入場特典

ブースターパック「再生の花達」のSRイラストを使用した丸形缶バッジをプレゼント。

全5種のうち、ランダムで1個お渡しします。

・出張IBA

リアルとバーチャルが交錯するギャラリー併設型カフェ「IMAGINARY BASE AKIHABARA」より、バーチャルの姿で接客を行うIMAGINARY CASTがイベント会場に登場します。

90～120秒の1on1トークをお楽しみいただけます。

1日程につき、お一人様1回までとなりますので、ぜひお楽しみください

・「ZONe ENERGY」無償プレゼント

オフィシャルドリンクとして「ZONe ENERGY」を入場者に無償でプレゼントいたします。

・スタンプシート

会場内のゲーム試遊や物販購入で獲得できるスタンプを5個集めると、ノベルティとして神椿TCGの「プロモパック vol.2」とKAMITSUBAKI STUDIOの様々なゲームのイラストの「シールセット」をプレゼントします。

ぜひ、会場の様々なゲームを楽しんで、ノベルティをゲットしてください。

＜スタンプの集め方＞

「神椿市建設中。VIRTUAL REALITY」試遊：1個

「神椿學園新聞部」試遊：1個

「プラトニカ・スペース」試遊：1個

「Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～」試遊：1個

「Virtual Ties ～ヰ世界情緒夢想曲～」予約確認もしくはウィッシュリスト登録：1個

SUSABI GAMESさんの「IDLE A LIVE」試遊：1個

SUSABI GAMESさんの「Star Reach FESTIVAL」試遊：1個

「KAMITSUBAKI CARD GAME」フリー対戦スペースで対戦：1戦ごとに1個

「KAMITSUBAKI CARD GAME」大会で対戦：1戦ごとに1個

「IMAGINARY CASTと1on1トーク」体験：1個

KAMITSUBAKI STUDIOの物販で税込5,000円以上購入：1個

■グッズ販売情報

TCGを中心としたグッズの販売を実施いたします。

■会場図

■TCG「KAMITSUBAKI CARD GAME」について

トレーディングカードゲーム「KAMITSUBAKI CARD GAME」は、最高のLIVEを作り上げるカードゲームです。

最高のアーティストをステージに出し、最高の楽曲を歌い、

魔法や演出でLIVEを盛り上げましょう！

公式Webサイト：https://tcg.kamitsubaki.jp/

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）