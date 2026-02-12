さらば青春の光がお届けする新・旅バラエティ！東ブクロが沖縄の老若男女に突撃！「旅さらばスピンオフ　ブクロの人生100年旅」2月14日(土)深夜、テレビ愛知で放送！

【番組概要】


番組名：～旅さらばスピンオフ～　ブクロの人生100年旅


放送日時：2026年2月14日(土)深夜24時55分～深夜1時25分（テレビ愛知ローカル）


出演者：さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、沖田愛加


見逃し配信：TVer、Locipo、YouTube


番組ホームページ：https://tv-aichi.co.jp/tabi_saraba/okinawa/


　


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q5RPkWh8sEk ]


【見どころ】


人気芸人として多忙を極めるさらば青春の光に休暇旅をプレゼントする「旅さらばシリーズ」のスピンオフ企画。


人生１００年時代とも言われる現代において「絶対結婚しない」と公言する東ブクロが、1人でも人生を楽しく生き抜く知恵を求め沖縄旅へ！！元気いっぱいの沖縄の子どもたちから、90代のおばあちゃん達まで、意外な組み合わせから見える東ブクロの素顔とは！？


活力にあふれる地元の方々との触れ合いで生まれる予測不能な笑いと、人生の深い教訓を引き出す旅バラエティ！