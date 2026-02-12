【ニューエラ】ゴルフラインの2026年春夏コレクションを発売
スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラが展開するゴルフライン ”NEW ERA(R) GOLF（ニューエラ ゴルフ）”の2026年春夏シーズンの最新コレクションを、ニューエラストア各店と、公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)、全国のニューエラ取扱店にて展開しております。
※ニューエラストアでは展開のない店舗もございます。店舗在庫はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)でご確認ください。
ヘッドウェアをはじめ、アパレルやアクセサリーまで幅広く展開しているゴルフライン。今シーズンは、グレーをキーカラーとしたポロシャツやモックネックTシャツ、切子ガラスから着想を得た柄を取り入れたアイテム、サッカーのユニフォームをモチーフにしたシャツなどが登場します。また、ウィメンズではサマーニットポロや、ウエストにプリーツの切替えが入ったハーフジップチュニック、袖がメッシュになったパフスリーブのTシャツなど、新アイテムを多数展開いたします。
【LOOK PHOTOS】
【ラインアップの一例】 ※価格はすべて税込
［WIND JACKET］15,400円］
［WIND PANTS］12,100円］
［WOVENS VEST］11,000円
［DRY SWEAT PULLOVER HOODIE］11,000円
［GAME SHIRT］9,350円
［SEERSUCKER POLO SHIRT］ 9,350円
［ALL OVER SHORT］11,000円
［WOMENS KNIT POLO］ 9,900円
［WOMENS STRETCH TWILL SHORT PANTS］9,900円
［WOMENS HALF-ZIP TUNIC］11,000円
［WOMENS POLO ONE-PIECE］12,100円
［9FORTY(TM) A-Frame COOL DOTS］4,620円
［BUCKET-01 GRID］5,060円
［WOMENS BUCKET-01
Sailor Brim 2WAY LOGO TAPE］5,500円
［WOMENS VISOR MONOGRAM］4,400円
【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】
https://www.neweracap.jp/collections/golf