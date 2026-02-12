【ニューエラ】ゴルフラインの2026年春夏コレクションを発売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラが展開するゴルフライン ”NEW ERA(R) GOLF（ニューエラ ゴルフ）”の2026年春夏シーズンの最新コレクションを、ニューエラストア各店と、公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)、全国のニューエラ取扱店にて展開しております。

※ニューエラストアでは展開のない店舗もございます。店舗在庫はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)でご確認ください。

ヘッドウェアをはじめ、アパレルやアクセサリーまで幅広く展開しているゴルフライン。今シーズンは、グレーをキーカラーとしたポロシャツやモックネックTシャツ、切子ガラスから着想を得た柄を取り入れたアイテム、サッカーのユニフォームをモチーフにしたシャツなどが登場します。また、ウィメンズではサマーニットポロや、ウエストにプリーツの切替えが入ったハーフジップチュニック、袖がメッシュになったパフスリーブのTシャツなど、新アイテムを多数展開いたします。

【LOOK PHOTOS】

【ラインアップの一例】 ※価格はすべて税込

［WIND JACKET］15,400円］［WIND PANTS］12,100円］［WOVENS VEST］11,000円［DRY SWEAT PULLOVER HOODIE］11,000円［GAME SHIRT］9,350円［SEERSUCKER POLO SHIRT］ 9,350円［ALL OVER SHORT］11,000円［WOMENS KNIT POLO］ 9,900円［WOMENS STRETCH TWILL SHORT PANTS］9,900円［WOMENS HALF-ZIP TUNIC］11,000円［WOMENS POLO ONE-PIECE］12,100円［9FORTY(TM) A-Frame COOL DOTS］4,620円［BUCKET-01 GRID］5,060円［WOMENS BUCKET-01Sailor Brim 2WAY LOGO TAPE］5,500円［WOMENS VISOR MONOGRAM］4,400円

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/golf