【Green Parks】『GREENWICH POLO CLUB(TM)』とのコラボレーション第2弾！“アメリカントラッド”を楽しむ春アイテムが2月13日(金)発売

株式会社ストライプインターナショナル


株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するレディースブランド「Green Parks（グリーン パークス）」は、「GREENWICH POLO CLUB(TM)」とのコラボレーションアイテムを、2026年2月13日（金）に全国のGreen Parks店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。


特集ページ：https://stcl.page.link/GKhD



Green Parksでは、昨秋に「GREENWICH POLO CLUB(TM)」と初のコラボアイテムを販売し、大好評につき今春第2弾のコレクションが登場いたします。「GREENWICH POLO CLUB(TM)」は、1981年にアメリカのコネチカット州グリニッジで設立された実在する伝統あるポロクラブです。グリニッジで生活する人々のエレガントなライフスタイルや、美しい自然と一体に繰り広げられるポロスポーツの世界観を背景に“アメリカントラッド”を象徴するブランドとして親しまれています。



第2弾は、「GREENWICH POLO CLUB(TM)」の“アメリカントラッド”なスタイルを軸に、Green Parksならではの女性らしいシルエットやトレンドデザインで表現したアイテムを全6型展開。アイテムには、レモンイエローやサックスの春らしいトレンドカラーを取り入れ、「GREENWICH POLO CLUB(TM)」のロゴをワンポイントであしらいました。



爽やかなカラーとストライプ柄が目を惹くシャツは、デニムやスカートとも相性の良いクロップド丈を採用。トラッドの定番であるポロのエッセンスを落とし込んだボーダーのニットプルオーバーは、レトロな雰囲気が漂う配色に仕上げました。また、一枚できちんと感を演出するケーブル編みの襟付ニットカーディガンもご用意しております。



そのほか、実用的な大容量バッグやキャップ、馬をモチーフにしたチャームもラインアップ。コーディネートのアクセントとしてはもちろん、本コレクションのアパレルアイテムと合わせてのスタイリングもおすすめです。



日常のスタイリングに、春らしいトラッドスタイルをぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。






■Green Parks×「GREENWICH POLO CLUB(TM)」販売概要


発売日：2026年2月13日（金） ※ECサイトは同日12時


販売場所：全国のGreen Parks店舗　※一部店舗取り扱いなし


自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/GKhD） 、ZOZOTOWN


販売商品：トップス3型、バッグ、帽子、チャーム　全6型





■Green Parks×「GREENWICH POLO CLUB(TM)」アイテム詳細


※価格はすべて税込、サイズはすべてフリー



クロップドシャツ


カラー：Stripe/Sax/Yellow


価格：\4,990






布帛ドッキングポロニットプルオーバー


カラー：Ecru/Sax/Gray/Yellow


価格：\5,990






ケーブル襟付ニットカーディガン


カラー：Ecru/Gray/Navy


価格：\5,990






トート


カラー：Ecru/Yellow/Navy


価格：\3,990






キャップ


カラー：Beige/Yellow/Navy


価格：\2,990






チャーム


カラー：Silver/Yellow/Brown


価格：\1,999







GREENWICH POLO CLUB(TM)/グリニッジ ポロ クラブ(TM)について


グリニッジ ポロ クラブ(TM)は、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1981年に設立された伝統あるポロ クラブです。


グリニッジで生活する人々のエレガントなライフスタイルや、美しい自然と一体に繰り広げられるポロ スポーツの良質なイメージを価値とするハイセンスなブランドです。