【ニセコ開催】お仕事を見つけませんか？「しりべしジョブフェア2026」

北海道

北海道後志総合振興局では、冬期リゾートの豊富な短期就業者を春期以降の地域の求人とマッチングするため、「しりべしジョブフェア2026」を開催します。参加費無料、Zoomでの面談も行っています。また、当日の参加も可能です。


【申込ページ】 https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=tP01BBJF






後志管内のお仕事を紹介します！

後志総合振興局では、管内市町村や関係機関と連携のもと、管内の人手不足解消のため、無料職業紹介所を開設し、求職者と管内求人をマッチングする『しりべし「まち・ひと・しごと」マッチングプラン推進事業』を実施しております。


管内のスキーリゾートエリアでは、冬期になると毎年道外及び海外から多くの方々がやってきて勤務しておりますが、その大半は春になると雇用期間が終了し、当地を離れてしまいます。


「しりべしジョブフェア2026」は、そういった方々に対して、春以降の後志管内の仕事を紹介します。


英語での対応もいたします。　


「しりべしジョブフェア2026」について

【開催概要】


開催日時：2026年２月19日（木）～20日（金）　各日１１：００～１５:００


開催場所：MIDTOWN DINER（虻田郡倶知安町ニセコひらふ４条１丁目３-3 ミッドタウンニセコ内）


参加費：無料


主催：北海道後志総合振興局


共催：倶知安商工会議所、ようてい農業協同組合


詳細：https://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/matching/sjf23.html


面談会場には、農業ブース、一般ブース、及び企業ブースを設けており、それぞれ１回３０分程度の面談を行います。


Zoomでの面談も同様です。


また、英語でも対応いたします。



【参加企業】


２月19日（木）


・瀬尾建設工業株式会社


・HTM株式会社（木ニセコ、スカイニセコ、ニセコセントラル）


・千歳林業株式会社


・中央バスニセコ観光開発株式会社（ニセコアンヌプリ国際スキー場、いこいの湯宿いろは）


・株式会社ルピシアグルマン


２月20日（金）


・株式会社NISEKO MANAGEMENT SERVICE（雪ニセコ、バケーションニセコ）


・東急リゾーツ＆ステイ株式会社（ニセコ東急グラン・ヒラフ、AYAニセコ）


・横関建設工業株式会社


・ルスツ羊蹄ファーム株式会社



【お申し込み方法】


予約申込ページ（ https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=tP01BBJF ）より必要事項を記入しお申し込みください。


しりべし「まち・ひと・しごと」マッチングプラン無料職業紹介所

通年でも無料職業紹介を実施しております。


詳しくは、下記ホームページをご覧ください。


（日本語）https://www.shiribeshi.pref.hokkaido.g.jp/ss/srk/matching/j_top.html


（English）https://www.shiribeshi.pref.hokkaido.g.jp/ss/srk/matching/e_top.html


北海道後志総合振興局

北海道虻田郡倶知安町北１条東２丁目


HP：https://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/