【春ギフト】毎年人気のセットがリニューアルして登場！横浜発クラフトチョコレート専門店VANILLABEANSから抹茶＆あまおうの春の味わい「スプリングセット」数量限定販売

チョコレートデザイン株式会社

チョコレートデザイン株式会社（代表取締役：大槻昌弘、本社所在地：横浜市）が運営する、横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）は、ホワイトデーや卒業・送別シーズンに向けて、毎年ご好評をいただいているギフトアソート「スプリングセット」をリニューアルし、2026年2月16日(月)よりオンラインショップにて、2月19日(木)より実店舗にて販売開始いたします。今年は、看板商品の生チョコクッキーサンド「ショーコラ」から新作フレーバー「深み抹茶」が初登場。春をイメージしたこの時期だけの特別仕様のパッケージで、ひと足早く春の訪れをお楽しみいただけます。

また、バレンタインシーズンには予定より2週間以上も早くオンラインショップで完売した生チョコレート「カカオリュクス・アリバ」や、カジュアルなギフトとして人気の「プチギフトバッグ2個入」も、春限定の特別パッケージで再登場。いずれも数量限定、期間限定でのご用意です。

スプリングセット概要

商品名「スプリングセット」4個入/8個入

価格：4個入 1,987円(税込) 8個入 3,974円(税込)

毎年好評の生チョコサンドの春限定アソートがリニューアルして登場。宇治抹茶を使用した今年の新作フレーバー「深み抹茶」を加え、春らしい新デザインのパッケージに仕上げました。定番と期間限定フレーバーを一度に楽しめるアソートは、ホワイトデーのギフトや、進学祝いや卒業・送別シーズンの贈り物にもおすすめです。

スプリングセット4個入スプリングセット8個入

内容：ショーコラ・マイルドカカオ、ショーコラ・リッチミルク、ショーコラ・あまおう、ショーコラ・深み抹茶(新作)

※4個入は各1個、8個入は各2個

販売期間：

オンラインショップ…2026年2月16日(月)午前10時～3月16日(月)午前10時

実店舗…2026年2月19日(木)～4月15日(水)

※いずれも数量限定、無くなり次第終了

販売場所：

オンラインショップ(電話注文不可)…公式サイト、楽天市場店、 Yahoo!ショッピングサイト、Amazonストア(※3/2(月)14時～)、au PAY マーケット

実店舗(4個入販売店)…みなとみらい本店、川崎店、ロースタリーハンマーヘッド、ベイサイド、ロースタリートーキョー、テラスモール湘南店、新横浜店、ららぽーと海老名店、横浜高島屋店

実店舗(8個入販売店)…みなとみらい本店、ロースタリーハンマーヘッド

バレンタインでは早期完売。春限定パッケージで再販決定！

商品名「カカオリュクス・アリバ」【期間限定パッケージ】

価格：1,728円(税込)

※売上の10％をエクアドルで進行中「みんなで育てるカカオの森プロジェクト(https://www.vanillabeans.yokohama/view/page/project_cacaofarm)」の活動資金に積み立ててまいります。

内容：アリバカカオ(60％)×4粒、アリバカカオ(80％)×4粒

販売期間：

オンラインショップ…2026年2月16日(月)午前10時～3月16日(月)午前10時

実店舗…2026年2月19日(木)～3月14日(土)

※いずれも数量限定、無くなり次第終了

販売場所：

オンラインショップ(電話注文不可)…公式サイト、楽天市場店、 Yahoo!ショッピングサイト、Amazonストア(※3/2(月)14時～)

実店舗…みなとみらい本店、川崎店、ロースタリーハンマーヘッド

商品名「バレンタイン プチギフトバッグ 2個入」

価格：993円(税込)

内容：ショーコラ・リッチミルク×1個、パリトロ・スイート×1個

販売期間：

オンラインショップ限定…2026年2月16日(月)午前10時～3月16日(月)午前10時

※数量限定、無くなり次第終了

販売場所：

オンラインショップ限定(電話注文不可)…公式サイト、楽天市場店、 Yahoo!ショッピングサイト、Amazonストア(※3/2(月)14時～)、au PAY マーケット

VANILLABEANS（バニラビーンズ）について

VANILLABEANS（バニラビーンズ）は2000年に設立、オンラインショップでの販売からスタートし、現在は横浜みなとみらいを中心に実店舗カフェも複数展開している、カカオからこだわる横浜発のクラフトチョコレート専門店です。

看板商品のフェアトレードチョコレートを使用した生チョコレートサンド『ショーコラ』は、ソーシャルプロダクツアワードの国際部門・生活者審査員賞（2018年）、2万3千人のフードアナリストによる日本初の食品・食材の審査・認定制度「ジャパン・フード・セレクション」のグランプリ（2023年）を『8個入』が受賞、2024年12月には、百貨店・専門店の生チョコクッキーサンド売上No.1(※)に選ばれました。また、2025年10月には同じくフェアトレードチョコレートを使用した濃厚ショコラケーキ『パリトロ・スイート』が「ジャパン・フード・セレクション」のグランプリを受賞しました。

(※)GMOリサーチ＆AI株式会社調べ、2023年1月～12月調査結果



サステナブルな取り組みを長年続けており、現在はエクアドル共和国にてカカオの植樹活動や栽培支援の取り組み「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」を進行中です。2025年6月には駐日エクアドル大使館に3度目の表敬訪問を行いました。