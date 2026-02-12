2月22日は「猫の日」&「ディズニー マリーの日」ディズニー作品に登場する猫のキャラクターが大集合！Happyくじ『Disney にゃん・にゃん・にゃん 』2026年2月20日(金)より順次販売開始

株式会社サニーサイドアップ

株式会社サニーサイドアップが手掛ける「Happyくじ」から、2月22日の「猫の日」・「ディズニー マリーの日」を目前に、 ディズニー作品に登場する猫のキャラクターが大集合した、

Happyくじ『Disney にゃん・にゃん・にゃん』の発売が決定！

2026年2月20日(金)より、セブン-イレブン（富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の一部店舗）、ミニストップ、イトーヨーカドー、その他ホビーショップ、Happyくじオンラインなどにて順次販売します。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページ(https://www.h-kuji.com/goods/d-cat/）をご確認ください。

※店舗により取り扱い中止になる場合や販売時期が異なる場合がございます。※一部取り扱いのない店舗もございます。※店舗へのお問い合わせはお控えください。

◆ディズニー作品に登場する “愛され猫たち”が主役！“この日だけの特別な装い”を身にまとった、限定の描き起こしデザインをご用意！

2月22日は、にゃん・にゃん・にゃんの語呂合わせにちなんだ、「猫の日」&「ディズニー マリーの日」！今回のくじでは、ディズニー作品の物語で存在感を放つ、さまざまな愛くるしい猫のキャラクターが大集結。全8等級+LAST賞のラインアップには、ハットやケープ、リボンなどを身につけ、“この日だけの特別な装い”を描き起こした、ここだけでしか手に入らないグッズをご用意しています。

本くじのイチオシは、A賞の「マリー BIGぬいぐるみ」。ケープでおめかししたマリーの、飾っても抱きしめてもかわいい、ここでしか手に入らないぬいぐるみです。そのほかにも、ボリューム感のあるサイズにふわふわの質感が特徴のB賞「ぬいぐるみチャーム」や、サテンリボンがアクセントになった上品でかわいいC賞の「トートバッグ」などをラインアップしています。



さらに、LAST賞の「ぬいぐるみ付きブランケット」は、ルシファーのぬいぐるみとブランケットがセットになったアイテムとなっており、生活を一段と可愛くするグッズが盛りだくさんです。



それぞれの物語の世界から猫たちが一堂に集まり、“主役として過ごす一日”を楽しむ様子をテーマにした、可愛らしいデザイングッズが勢ぞろいのくじとなっています。各キャラクターの可愛さが最大限に表現された、Happyくじ限定アイテムで楽しい時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

◆商品一覧

サイズ(約)：全高30cm程度A賞 マリー BIGぬいぐるみ［全1種］

ケープやリボンでおめかしした、オリジナルデザインの“マリー”がぬいぐるみに！

お部屋に飾っても、ぎゅっと抱きしめても楽しめる♪

LAST賞 ぬいぐるみ付きブランケット［全1種］

ふてぶてしい表情が愛らしい、ルシファーのぬいぐるみが付いたブランケット

抱きしめても、膝にかけても、飾っても映える、贅沢なアイテム！

サイズ：全高約12cm程度B賞 ぬいぐるみチャーム［全5種］

Happyくじ限定のオリジナルアートを立体化した、ふわふわなぬいぐるみチャーム！

猫たちの祝祭日をみんなでおいわい♪

サイズ(約)：幅30cm×高さ37cmC賞 トートバッグ［全3種］

サテンリボンがアクセントになった、上品でかわいいトートバッグ！

描き起こしデザインがさりげなくあしらわれ、

毎日のお出かけやサブバッグにもぴったりなサイズ♪

サイズ(約)：幅23cm×高さ24cm×奥行き12cmD賞 巾着ポーチ［全4種］

柔らかい素材の巾着ポーチ！小物入れやバッグインポーチにぴったりなサイズ感で、お出かけや旅行先でも活躍する満足度の高いアイテム♪

サイズ(約)：円形型：幅15c,×高さ15cmハート型：幅17cm×高さ16cmE賞 メラミントレー［全6種］

スイーツを盛り付けたり、アクセサリートレーとしても実用的で魅力的なアイテム♪

サイズ(約)：幅9cm×高さ9cmF賞 ラバーコースター［全4種］

猫たちの愛らしいポーズを切り取ったラバーコースター！

飾っても楽しめるコレクションアイテム♪

サイズ(約)：幅6.5cm×高さ6.5cmG賞 アクリルキーホルダー［全7種］

ぷっくり膨らんだ立体感のあるアクリルキーホルダー！

バッグや鍵につけるだけで、推し猫たちと一緒にお出かけできる、特別感のある推し活アクセ！

サイズ(約)：幅7cm×高さ7cmH賞 ダイカットステッカーセット［全8種］

描き起こしデザインや作中モチーフが詰まった、贅沢なスマホサイズのステッカーセット！

全種揃えたくなるラインアップで、コレクション欲もくすぐる♪

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

【商品概要】

Happyくじ『Disney にゃん・にゃん・にゃん 』

価格：800円(税込)

発売日：2026年2月20日(金)より順次発売

販売箇所：セブン-イレブン（富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、

静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の一部店舗） 、

ミニストップ、イトーヨーカドー、その他ホビーショップ、Happyくじオンラインなど

※店舗により取り扱い中止になる場合や販売時期が異なる場合がございます。

※一部取り扱いのない店舗もございます。※店舗へのお問い合わせはお控えください。

景品内容：全8等級＋LAST賞

公式HP：https://www.h-kuji.com/goods/d-cat/ (https://www.h-kuji.com/goods/d-cat/)

◆株式会社サニーサイドアップ 会社概要（SUNNY SIDE UP Inc.）

サニーサイドアップグループのコア事業として、企業やブランド、スポーツ、エンターテインメント、地方創生など幅広い領域で、PR発想を軸としたブランドコミュニケーション事業を展開。PR、ブランディング、プロモーションをはじめとした統合的なコミュニケーションソリューションを通じて、企業やブランドと人や社会との関係性をデザインするRelations Design Companyです。

社名 ：株式会社サニーサイドアップ / SUNNY SIDE UP Inc.

代表取締役社長 ：リュウ シーチャウ

公式サイト ：https://ssu.co.jp(https://ssu.co.jp)