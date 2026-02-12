渋谷から世界へ。ヨーグルトアイス専門店『YGYG』が2月21日グランドオープン

株式会社MS Group

株式会社MS Group（本社：大阪府大阪市、代表取締役：白戸武蔵）は、2026年2月21日（土）に、ヨーグルトアイス専門店『YGYG』を東京・渋谷（道玄坂通）にグランドオープンします。オープンを記念して2月21日（土）～2月23日（月）限定で\1イベントを開催します。

爽やかさとコクを極めた贅沢。味わいも気分も、その日のあなたの次第。

『YGYG』とは、世界中で愛されるヨーグルトをベースにした、フレッシュヨーグルトアイスの専門店。厳選した素材と製法にこだわり、店舗で丁寧に仕上げるなめらかな口どけが特徴です。重たくないのに、満足感はしっかり。濃厚なのに、後味は驚くほどクリア。毎日でも食べたくなる優しい甘さです。

そして、全45種のフルーツやキャンディーなどのトッピングを自由に組み合わせて、唯一無二のヨーグルトアイスがお楽しみいただけます。彩り豊かなビジュアルも楽しみの一つに。他では味わう事のできない自分だけのちょっとした贅沢をお気軽にご体験下さい。

営業時間は朝7:00から翌5:00。時間を気にせず一日のどんな瞬間にもお立ち寄りいただけます。

トッピングや組み合わせは自由自在に。味わいも気分も、その日のあなた向けに。抹茶などの変わり種もご用意。合わせて楽しむチーズケーキにも大注目。《オープンを記念して\1イベントを開催致します。》

期間：2月21日（土）～2月23日（月）

内容：ヨーグルトアイス\1(お一人様1個までとさせていただきます。）

個数：300個限定

営業時間：12:00～終了次第CLOSEとさせていただきます。

店舗情報

◆店舗情報

店舗名： 『YGYG 渋谷道玄坂通店』

所在地： 東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 1F （JR渋谷駅 ハチ公口より徒歩6分）

オープン時期： 2026年2月21日（土）12:00グランドオープン

営業時間： 7:00～翌5:00

定休日： 無休

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/ygyg_yogurt/