「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」チケット一般販売開始および演奏予定曲一部公開のお知らせ

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役：大谷英彦）は、株式会社カプコンの人気サバイバルホラーゲーム「バイオハザード」シリーズ30周年を記念して開催するオーケストラコンサート「BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-」（日本公演：2026年3月7日（土）・8日（日）／大宮ソニックシティ 大ホール）について、2月12日（木）よりチケットの一般販売を開始しました。あわせて、公式サイトにて演奏予定曲の一部を公開。さらに、公演サポーターの宇内梨沙さんが出演するポッドキャスト番組「うない、たぐちの『オタクというには限界です。』」のタイアップ回を2月14日（土）に配信します。

チケット一般発売中・購入方法

2月12日（木）より公演チケットの一般販売を開始しております。

チケットは先着販売となり、予定枚数に達し次第終了します。座席種別・注意事項・購入手続きは、公式サイト「TICKETS」もしくはチケット販売ページをご確認ください。

コンサート公式サイト：https://bhre30th-concerts.com/s/bhre/

チケット販売サイト：https://eplus.jp/bhre30th-concerts/

〈公演日程・全3公演〉（2026年）

3月7日（土）18:00開演

3月8日（日）13:00開演・18:00開演

〈チケット価格〉

・S席：11,000円（税込）

・A席：10,000円（税込）

「バイオハザード」30年の歴史を音楽で辿る演奏予定曲を一部公開

本コンサートは、シリーズ第1作から最新作まで、30年にわたる「バイオハザード」の歴史を音楽で辿る企画です。ゲーム本編やリメイク作品から、ファンにとって印象深い楽曲や物語の節目となる楽曲を厳選し、オーケストラによる生演奏でお届けします。

また2月12日（木）より公式サイトにて、演奏予定曲の一部を公開しました。

公開されたのは、シリーズ第1作『バイオハザード』の記憶を呼び起こすメドレーのほか、

、「バイオハザード4/RE:4」でクラウザーとの激戦を彩る「Krauser ~ Witness The Power」、

『バイオハザード6』終盤のクライマックスシーンで流れる「Haos/Apostle of Chaos」など、

それぞれの作品を象徴する印象的なシーンと結びついた楽曲の一部です。

その他の公開楽曲については、コンサート公式サイトにてご確認ください。

オーケストラ×バンド×コーラスによる特別編成ステージ

本公演では、フルオーケストラに加えて、電子ドラムやギター、ピアノ、キーボード、男女混成コーラスを迎えた特別編成でステージを構成します。

オーケストラならではの重厚なサウンドに、バンド編成の鋭いビートやコーラスの声の厚みが加わることで、原作ゲームさながらの緊張感や迫力、そして感傷的なシーンのドラマ性を、音楽だけで体感いただける内容となっています。

30年にわたってプレイヤーを魅了してきたバイオハザードの世界を、生演奏ならではのダイナミクスでお楽しみください。

会場限定オリジナルグッズの販売について

会場ロビーでは、本公演のキービジュアルを使用したオリジナルグッズも販売予定です。

コンサートロゴをあしらったTシャツ（M・L・XLの3サイズ）やトートバッグ、ハンドタオルのほか、レコードジャケット風デザインのコースター、アクリルキーホルダー、A4クリアファイルなど、30周年を記念するラインナップをご用意しています。

公演の思い出としてはもちろん、日常使いできるアイテムも取り揃えておりますので、ご来場の際はぜひグッズコーナーにもお立ち寄りください。

ポッドキャスト番組「うない、たぐちの『オタクというには限界です。』」タイアップ回が2月14日（土）配信予定

ゲームやアニメ、ポップカルチャーをテーマにしたポッドキャスト番組「うない、たぐちの『オタクというには限界です。』」と、本コンサートとのタイアップが決定しました。

本番組は、アナウンサーの田口尚平さんと、日本公演でMC／公演サポーターを務める宇内梨沙さんのお二人がパーソナリティを務め、ゲームやアニメについて“オタクと名乗るにはギリギリなテンション”で深掘りトークを展開する番組です。

2月14日（土）配信予定のタイアップ回では、

「バイオハザード」シリーズの思い出 宇内さんがMCとして参加する今回のオーケストラコンサートへの期待

について、パーソナリティたちがファン目線で熱く語ります。

番組はSpotifyにて無料配信予定です。Spotify内で番組名『うない、たぐちの「オタクというには限界です。」』を検索してお聴きください。

https://open.spotify.com/show/6iDXq8njbgbk3q6aSjNM01

BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy- 公演概要（日本公演）

公演名：BIOHAZARD 30th Anniversary Concerts -Symphony of Legacy-

開催日：2026年3月7日（土）、3月8日（日） ※全3公演予定

会 場：大宮ソニックシティ 大ホール

主 催：株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

協 力：株式会社カプコン

公式サイト：https://bhre30th-concerts.com/s/bhre/

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズについて

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズは、音楽・映像・イベント・グッズなど、エンタテインメントビジネス全般におけるソリューションを提供する企業です。ライブ・イベントの企画制作から、IPを活用したコンサートや展示会のプロデュースまで、多様なコンテンツとファンをつなぐ体験づくりを行っています。

※本リリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

(C)CAPCOM

The concerts are licensed by CAPCOM and organized by Sony Music Solutions Inc.