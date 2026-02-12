「iFace」×「graniph」初のコラボレーション。グラフィックが毎日を彩る、スマホケース＆AirPodsケース登場。

Hamee株式会社

なたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、アパレル・雑貨ブランド「graniph（グラニフ）」とコラボレーションしたモバイルアクセサリーを、2026年2月12日（木）よりグラニフ一部店舗およびグラニフ公式オンラインストアにて発売いたします。

■お気に入りのキャラクターと、いつでもどこでも一緒に出かけられるコラボアイテムが登場。

モバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」は、アパレル・雑貨ブランド「graniph（グラニフ）」との初となるコラボレーション商品として、スマホケースとAirPodsケースを発売いたします。

「graniph」のオリジナルグラフィックを、日常に持ち歩けるかたちで楽しんでほしいという想いと、端末をしっかり守りながらデザイン性にもこだわりたいという「iFace」の想い。互いに「好きという気持ち」や「自己表現」を後押ししたいというブランドの姿勢が重なり、グラフィックの魅力を高品質に引き出しつつ、優れた保護性能も兼ね備えたコラボレーションアイテムが誕生しました。

デザインコンセプトは、手のひらサイズのアイテムだからこそ「グラフィックは大胆に、見やすく大きく」。お気に入りのキャラクターやアートをスマホケース全面で楽しめるレイアウトにこだわりました。毎日手にするアイテムだからこそ、ふと目に入るたびに気分が上がる“遊び心”と、忙しい日常の中でほっと一息つける“癒し”をプラスするデザインに仕上げています。「お気に入りのキャラクターと、いつでもどこでも一緒にお出かけしてほしい」という想いをぎゅっと詰め込んだ、特別なラインアップです。

■製品情報

・製品名 ：[iPhone 15/14/13専用]graniph iFace First Class MagSynqケース

・価格 ：5,000円(税込5,500円)

・デザイン ：ビューティフルシャドーズーム、ネコカブリ、イカクノリンゴ、イカク、

ビッグミミ、コントロールベア

・対応機種 ：iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13

・発売日 ：2026年2月12日(木)

・販売場所 ：グラニフ一部店舗、グラニフ公式オンラインストア

■製品特徴

・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群

・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護

・ケースをつけたままでMagSafe充電、MagSafeアクセサリーに対応

■製品情報

・製品名 ：[AirPods Pro(第2/1世代)専用]graniph iFace First Classケース

・価格 ：\3,182円(税込3,500円)

・デザイン ：ビューティフルシャドーズーム、ネコカブリ、イカクノリンゴ、イカク、

ビッグミミ、コントロールベア

・対応機種 ：AirPods Pro 第1世代、AirPods Pro 第2世代

・発売日 ：2026年2月12日(木)

・販売場所 ：グラニフ一部店舗、グラニフ公式オンラインストア

■製品特徴

・スマホ用First Classケースと同じ耐久性のある素材で傷に強い

・ケースをつけたままワイヤレス充電可能

・カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き

■graniph（グラニフ）（https://graniph.co.jp/）について

2000 年創業。アニメやマンガ、ゲームなどのエンターテインメントやキャラクターを、ファッション・ライフスタイルに融合させ、アパレルや雑貨を展開するブランド。ポップカルチャーのセレクトショップとして、国内外の直営店舗や公式オンラインストアを展開しています。

■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について

「iFace」は、“By Your Side”を掲げ、一人ひとりの「あなたらしさ」に寄り添うモバイルライフスタイルブランドです。

耐衝撃性に優れた安心の品質と、日常に自然になじむデザインを両立し、スマートフォンケースをはじめとする多彩なモバイルアクセサリーを展開。

世界累計3,800万個以上の販売実績を持ち、日常のさまざまな瞬間に小さなよろこびを届けています。

■iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/

■iFace公式実店舗「iFace原宿店」

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03

https://jp.iface.com/pages/ifacelab

■iFace 日本公式SNSアカウント

X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp

Instagram(@iface_jp) ：https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook(@iface.jp) ：https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@(@iface_jp) ：https://page.line.me/iface_jp

YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp

■オンライン販売店舗

iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com

Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp