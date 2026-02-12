『Terra Memoria』が2026年5月21日に日本上陸！広大で美しい世界を旅し、過去と現在を行き来しながら、仲間と共に心温まる冒険と驚きの発見を体験できる、新感覚アドベンチャーRPG

SOFTSOURCE PTE LTD

探索・バトル・建築・パズル――心あたたまる冒険へ。



『Terra Memoria（テラメモリア）』2026年5月21日、日本発売決定！

2026年2月12日、シンガポール発 ―

Soft Sourceは、Dear Villagersおよび開発元La Moutardeとのパートナーシップのもと、

心地よさと冒険が融合したアドベンチャーゲーム『Terra Memoria（テラメモリア）』のパッケージ版を、日本国内向けに発売することを発表いたしました。

2026年5月21日より全国の小売店にて販売開始予定です。

『Terra Memoria』は、探索やバトル、建築、そしてパズル要素が絶妙に組み合わさった

“ぬくぬく・ほのぼの・アドベンチャー”です。

個性豊かな仲間たちとともに世界を旅しながら、謎を解き明かし、村を発展させ、自分だけの物語を紡いでいきます。

温もりあるビジュアルと奥深いゲームプレイが織りなす、新たな冒険体験になってゆくでしょう。

個性豊かな仲間たちと心温まる冒険―

6人の愛すべきキャラクターたちと共に、魅力的な住人たちが住む世界を旅しながら、神秘に包まれた事件の謎に迫りましょう。

クリスタル供給を妨害する黒幕の正体、古代機械の襲撃の真相――過去と現在を行き来する冒険が、少しずつ明かされていきます。

■ 旅の仲間とキャンプライフ

便利屋や鍛冶屋と共にキャンプを設営し、召喚士や魔法使いは今夜の晩ごはんの準備。

キャンプファイヤーのそばで、変身術師の語る物語や吟遊詩人の音楽を楽しみ、心身をリチャージしたら、翌日また仲間たちと新たな旅を続けます。

■ 世界を探索する楽しさ

ピクセルアートと3Dで描かれた魅力的な世界を、オリジナルサウンドトラックと共に自由に探索。多彩な道を選び、個性的な住人たちと交流しながら、旅のペースはあなた次第です。

■ 建築・クラフト・謎解き

ユニークな建築ツールを使って世界を変え、パズルを解きながら村を作り上げましょう。建築・装飾・修理、、あなたの村は、あなた次第で自由に発展します。

■ 自分だけの旅の記録を

地元レシピ、市長の肖像画、オリジナルの宝の地図…世界中に隠された手がかりを見つけ、あなた自身の「旅のガイドブック」を作ることも可能です。無駄な情報は一切なし、冒険そのものを楽しむための一冊です。

タイトル： 『Terra Memoria（テラメモリア）』

ジャンル： アドベンチャー／RPG

対応機種： PlayStation(R)5／Nintendo Switch(TM)

CERO： A（全年齢対象）

発売日： 2026年5月21日

価格： 税込4,950円

対応言語: こちらのタイトルは日本語, 英語, フランス語, ドイツ語, スペイン語, ポルトガル語, 韓国語, 中国語 (簡体字), 中国語 (繁体字)に対応しております。

温もりと発見に満ちた『Terra Memoria』の世界で、心躍る冒険を始めましょう。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=B8rb2f7Gazo ]

Soft Source Publishingについて

Soft Source Pte Ltd(https://www.softsourcepublishing.com/)はシンガポールに拠点を置くパブリッシャーで、国際的なゲーム開発者やパブリッシャーからアジア向けにプレミアムなローカライズコンテンツを提供することに注力しています。最近では、『Caravan SandWitch』や『Cabernet』、そして『DreadOut Remastered Collection』や『Everdream Valley』など、さまざまなゲームを発売・リリースしています。

Follow Soft Source on X (@SSourcePublish(https://x.com/SSourcePublish)), YouTube (Soft Source Publishing(https://www.youtube.com/@softsourcepublishing)), Instagram

(@softsourcepublishing(https://www.instagram.com/softsourcepublishing/)), Facebook (@softsourcepublishing(https://www.facebook.com/softsourcepublishing/)), and at softsourcepublishing.com

お問い合わせ:

Soft Source Pte Ltd (担当: pr@softsource.sg もしくは

Community and PR Executive at Soft Source | Natalyn Soh | natalyn@softsource.sg まで)

販売に関するお問い合わせは、sales@softsource.sg までご連絡ください。