Awaji Nature Farm×折兼、バガス容器循環の取り組みが『サステナアワード2025』 優秀賞を受賞

株式会社パソナグループ

パソナグループで農業生産や加工・販売を担う株式会社Awaji Nature Farm（本社：兵庫県淡路市、代表取締役：田中康輔）は、株式会社折兼と共同で推進するバガス容器を活用したフードサイクリングの取り組みが、「サステナアワード（※）2025」において優秀賞を受賞しました。

本アワードは、農林水産省が推進する「あふの環2030プロジェクト」の一環として実施され、食・農林水産分野におけるサステナブルな取り組みを表彰するものです。

▲2月2日に実施された受賞式の様子

食品ロスや使い捨て資材による環境負荷が社会課題となる中、食の現場では「廃棄を前提としない仕組みづくり」への関心が高まっています。特に飲食・観光分野では、利便性と環境配慮を両立させながら、資源を循環させる実践的な取り組みが求められています。

本取り組みでは、折兼グループが製造するサトウキビの搾りかすであるバガスを原料とした環境配慮型容器を、パソナグループが兵庫県淡路島で展開する飲食施設にて使用。使用後の容器を回収・堆肥化し、淡路島の農地で再利用することで、「食べる→使う→育てる」までを一気通貫で循環させるフードサイクリングモデルを実現しています。

今回の受賞では、Awaji Nature Farmが淡路島で実践してきた循環型農業の知見と、折兼が持つ環境配慮型容器の供給・流通ノウハウが融合し、プラスチック容器の代替として普及が期待されるバガス容器を“回収・堆肥化・農地での再利用”まで含めた資源循環の輪に組み込んだ点が評価されました。

Awaji Nature Farmは今後もパートナー企業や行政と連携し、地域資源を活かした循環型農業と食の未来づくりに貢献してまいります。

（※）サステナアワードは、食や農林水産業に関わるサステナブルな消費、環境との調和、脱炭素、生物多様性、資源循環など、サステナブルな生産やサービス・商品を扱う地域・生産者・事業者の取組に関する動画作品を募集し、優秀な作品を表彰するアワード

■株式会社Awaji Nature Farm

所在地：

兵庫県淡路市野島常盤字源八1510-4

設立：

2022年6月1日

代表者：

代表取締役 田中康輔

事業内容：

農業生産・加工・販売、農作業の受託、飲食運営（農家レストラン「陽・燦燦」）など

URL：

https://awaji-naturefarm.com/

■株式会社折兼

所在地：

愛知県名古屋市西区菊井二丁目６番１６号

設立：

昭和27年7月1日

代表者：

代表取締役 伊藤崇雄

事業内容：

食品包装容器、資材、衛生関連商品、環境対応品、厨房用品及び包装機械等のトータル販売

URL：

https://www.orikane.co.jp/